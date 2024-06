Amikor Cristiano Ronaldo remegett az ikszért Magyarország ellen – íme, a 2016-os Eb legjobb meccse!

Hogyan jött létre a randevú?

Kellett a persze a kijutásunkhoz, hogy a mezőnyt 16-ról 24 csapatosra bővítették, de az is, hogy az első selejtezőben az északírek ellen hazai pályán elszenvedett 2–1-es vereségből talpra tudott állni a csapat, amely Pintér Attila szövetségi kapitánnyal kezdte, egy meccs után Dárdai Pállal folytatta, majd a német Bernd Storckkal fejezte be a sorozatot. A csoport harmadik helyén végeztünk az északírek és a románok mögött, a finnek, a feröeriek és a görögök előtt, pótselejtezőre kényszerültünk, amit két győzelemmel (1–0, 2–1) abszolváltunk a norvégok ellen. Aztán az Eb-csoportban 2–0-ra legyőztük Ausztriát, így 52 év után nyertünk újra Eb-meccset. Az Izland elleni 1–1 pedig még minden reményre feljogosított minket. A portugálok a selejtezős csoportjukat utcahosszal megnyerték az albánok, a dánok, a szerbek és az örmények előtt, de Franciaországban igencsak halványan kezdtek: 1–1 Izland, 0–0 Ausztria ellen.

Kinek állt a zászló?

Az Eb-n addig látottak alapján nem lehettek túlságosan elájulva önmaguktól a portugálok, de minden fogadóirodánál ők voltak a favoritok, mert várható volt, hogy előbb-utóbb beindul a gépezet. Mi azonban ekkor már tudtuk, hogy kereken ötven év után újra továbbjutunk egy vb- vagy Eb-csoportból, a portugálok viszont lényegében győzelmi kényszerben voltak. Mi már számolgathattunk, hogy Anglia, Belgium vagy Wales lenne-e jobb ellenfél a nyolcaddöntőben. Böde Dániel azonban gyorsan leszögezte: „Minek számolgatni? Mifelénk úgyis azt vallják, hogy este kell számolni a tyúkokat.” Korhut Mihály pedig mosolyogva így jövendölt: „Az izlandiaknak egyet, az osztrákoknak kettőt lőttünk, a portugáloknak hármat fogunk…” Jó duma volt, de senki sem hitte el, hogy valóra is válik.

A csoportelsőként továbbjutó magyar válogatottnak a szurkolók hazai pályát varázsoltak Lyonba

Európa-bajnoki csoportmérkőzés, 2016. június 22.

Lyon, Parc Olympique Lyonnais, 55 514 néző. Vezette: Martin Atkinson (angol)

Magyarország: Király G. – Lang, Juhász R., Guzmics, Korhut – Gera Z. (Bese, a szünetben) – Lovrencsics (Stieber Z., 83.), Elek, Pintér Á., Dzsudzsák – Szalai Á. (Németh K., 71.). Szövetségi kapitány: Bernd Storck

Portugália: Rui Patrício – Vieirinha, Pepe, R. Carvalho, Eliseu – Joao Mário, W. Carvalho, J. Moutinho (Renato Sanches, a szünetben), André Gomes (Quaresma, 61.) – C. Ronaldo, Nani (Danilo, 81.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Gólszerző: Gera (19.), Dzsudzsák (47., 55.), ill. Nani (42.), C. Ronaldo (50., 62.) Magyarország–Portugália 3–3 (1–1)

Kik voltak a sztárok?

Odaát Cristiano Ronaldo, Nani, Rui Patrício, Pepe, Joao Moutinho, Joao Mário – veretes névsor, és a padról beszállt az akkor még sokkal szebb reményű Renato Sanches, továbbá Ricardo Quaresma… Nálunk nemzetközi viszonylatban nem voltak sztárok, de a szürke mackónadrágja miatt is kultikus alakká váló Király Gábor, a Premier League-ben is elismert Gera Zoltán, a korábbi PSV-közönségkedvenc Dzsudzsák Balázs vagy az Anderlechttel négyszeres belga bajnok Juhász Roland neve azért az országhatárokon túl is ismerősen csengett sokaknak.

Mit húztak az edzők?

A portugáloké az Eb azon kevés csapatainak egyike volt, amely 4–4–2-es hadrendben játszott, de nem kis veszélyt jelentett a Cristiano Ronaldo, Nani páros, amelyet a már nem villámléptű Juhásznak és a korábban sem a sebességéről híres Guzmics Richárdnak kellett megállítania. Nálunk Bernd Storck kapitány a továbbjutás tudatában nem kockáztatott, mindenkit kihagyott a kezdőből, akinek sárga lapja volt, kimaradt ezáltal Kádár Tamás, Nagy Ádám, Kleinheisler László és Németh Krisztián, a helyüket Korhut Mihály, Pintér Ádám, Elek Ákos és Lovrencsics Gergő vette át.

Gera Zoltán gólja a legszebb az UEFA honlapján szavazók szerint

Mi volt a dramaturgia?

Röviden: háromszor vezettünk, és háromszor egyenlített Portugália. A 19. percben Dzsudzsák szöglete után Gera elé került a labda, mellel levette, majd ballal, 22 méterről mesteri mozdulattal bevágta a bal alsó sarokba, 1–0. A szünet előtt kevéssel Ronaldo indította Nanit, aki kilenc méterről ballal, Guzmics mellett a bal alsó sarokba lőtt, 1–1. A fordulás után a Szalai Ádám által kiharcolt szabadrúgást 26 méterről Dzsudzsák Balázs tűzte kapura, a labda André Gomes vállán megpattanva a portugál kapu közepébe vágódott az elvetődő Rui Patrício mellett, 2–1. Három perccel később Joao Mário jobbról középre emelt labdáját CR7 tíz méterről, Lang Ádám mellől a jobb alsó sarokba sarkazta, 2–2. Az 55. percben 28 méterről járt magyar szabadrúgás, Dzsudzsák lövése után visszapattant a labda a sorfalról, a magyar csapatkapitány újra próbálkozott, és 18 méterről leadott lövése után a Nani lábán megpattanó labda a kapu jobb oldalába vágódott, 3–2! Bal oldali kis szöglet után Quaresma emelt középre, Ronaldo pedig Juhászt megelőzve hat méterről a kapuba fejelt, 3–3. Így is majdnem nyertünk, Elek 12 méteres lövése szinte szétforgácsolta a jobb oldali kapufát – de hát minden mégsem mehet be.

Mitől vált legendássá?

Talán az Eb érzelmi csúcspontja volt magyar szempontból, amikor a második Dzsudzsák-gól bevágódott a portugál kapuba, igazi katarzis. Recsegett-ropogott a lyoni stadion a magyar öröm súlyos terhétől, a húszezres tábor egy emberként az ünneplő játékosok nyakában volt, zúgott az „Itthon vagyunk, itthon vagyunk!” A sokat látott Cristiano Ronaldo sem hitte el, ami történt, toporzékolt mérgében, mint egy gyerek. Harmadszor vezetnek ellenük a magyarok, így újra és újra és újra kiesésre állnak. A harmadik portugál gól után Ronaldo a combja előtt keresztbe tett ujjakkal jelezte a magyar játékosoknak, hogy jó az iksz mindenkinek – ekkor jött még az Elek-kapufa… A lefújás pillanata nekünk a csoportelsőséget jelentette, de a harmadik, nyeretlen portugálok is életben maradtak (amivel éltek is, és történetük során először Európa-bajnokok lettek). Gera gólját választották meg az UEFA honlapján szavazók a teljes csoportkör legszebb találatának.

Ronaldo nem volt boldog…

Mit írt a sajtó?

„Senki sem gondolta, hogy ennyit kell szenvednünk a magyarok ellen” (A Bola – portugál); „Nagy Ádám nagyszerű futballista, ezt az Eb-n is megmutatta. Napok kérdése, és Fehér Miklós egykori klubjához, a Benficához szerződik kétmillió euró körüli összegért” (O Jogo – portugál); „Dráma, izgalom, világklasszis gólok. A Magyarország–Portugália mérkőzés minden olyat megadott, ami miatt a futball elrabolja a szívünket (…) Király Gábort mindenki a szürke melegítőnadrágjáról ismeri, pedig közben hihetetlenül jó kapus is. Cristiano Ronaldo már sehol sem lesz a történelemben, amikor Király Gábor nevét még mindig emlegetik, ő a legidősebb kapus, aki Európa-bajnokságon védett” (Kicker – német).

Tudta?

Ugyanaz a játékvezető, az angol Martin Atkinson vezette a mérkőzést, aki kevesebb mint három évvel korábban a 8–1-re végződő amszterdami holland–magyar vb-selejtezőt. Lyonban talán ő sem akarta elhinni, hogy az is, ez is a magyar válogatott volt…

Volt-e visszavágó?

A következő Eb csoportkörében ismét találkozott a két fél, ráadásul a Puskás Arénában, ahol bár 3–0-ra a portugálok győztek, az első gólt csak a 84. percben szerezték. A két Eb-meccs között a vb-selejtezőben is közös csoportban voltunk, mindkétszer Ronaldóék nyertek, Lisszabonban 3–0-ra, a Groupama Arénában 1–0-ra.

Bár az UEFA hivatalosan Cristiano Ronaldót választotta meg a meccs emberének, annyira lehetünk elfogultak, hogy mi a magyar duplázót emeljük ki, elvégre vélhetően az UEFA marketingszempontokat is érvényesített. Az azóta már magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák az Eb minden meccsén bizonyította, hogy felnőtt a csapatkapitányi feladathoz, igazi vezér volt. A portugálok elleni két „dugó” műhelytitkairól pedig annyit mondott: „Talán Hegyesi Laci bácsi kolbásza segített…” Elek Ákos, Dzsudzsák Balázs, Király Gábor ünnepel A MÉRKŐZÉS JÁTÉKOSA: DZSUDZSÁK BALÁZS (MAGYARORSZÁG)

