Pfeffer Anna 80 éves     

Csónakházról csónakházra járt Pfeffer Anna 1963-ban, ekkor döntött úgy, hogy evezőssé szeretne válni. Nem kísérte siker az elképzelését, ekkor már 18 éves volt, és mindenhol elutasítással találkozott, mondván: túlkoros.

A kaposvári születésű Pfeffer végül az egyik gimnáziumi osztálytársa javaslatára a kajakozásban találta meg a számításait, a Ganz-MÁVAG-ban ragadhatott lapátot. A kezdeti időszakban nehezen találta meg a motivációt, gyakran késett az edzésekről, olykor ki is hagyta őket, ám amikor edzője, Kemény László szembesítette a helyzettel, belátta, változtatnia kell.

Hamarosan Pfeffer Anna kora egyik legkiválóbb kajakozónőjévé vált, 1966 és 1976 között kilencszer ünnepelhetett magyar bajnoki címet, három olimpián szerepelt, 1968-ban Mexikóvárosban és 1976-ban Montrealban K–2 500 méteren ezüstérmet szerzett, az 1972-es müncheni játékokon K–1 500 méteren a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Világbajnok, vb-ezüst- és kétszeres -bronzérmes.

Eredményességében nagy szerepet játszott sajátos technikája, amelyet példaképétől, Hesz Mihálytól igyekezett ellesni: kevésbé az erőn, inkább a lendületességen alapult.

Érdekes történet köthető az első olimpiájához. Látta, Hesz Mihály milyen magabiztossággal veri meg ezer egyesben a teljes mezőnyt, s úgy gondolta, ő is valami hasonlóval próbálkozik. Nem jött össze, hajójával beborult a Xochimilco-tóba, így hiába számított éremesélyesnek, fel kellett adnia a versenyt. Nem kesereghetett sokáig, hamarosan következett a párosok döntője, amelyben összeszedte magát, olyannyira, hogy Rozsnyói Katalinnal a második helyen ért célba.

Pfeffer Anna Rozsnyói Katalinnal edzés körben (Fotó: MTI/Petrovits László)

Élsportolói pályafutását követően testnevelő tanári, majd kajak-kenu szakedzői végzettséget szerzett. Rövid ideig edzősködött Budafokon, majd eltávolodott a sportágtól, és tanárként kezdett el dolgozni. A 1990-es évek elején Ausztriába költözött a családjával, napjainkban is Burgenlandban él. Telefonos interjút nem szeret adni, ám a Nemzeti Sportnak jelezte, épp jövő héten utazik Budapestre, szívesen találkozik velünk, így reményeink szerint beszélgethetünk vele bővebben.

Pfeffer Anna vasárnap tölti be nyolcvanadik évét.