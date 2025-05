Pénteken 43 ország közel 800 versenyzőjével rajtol a szegedi kajak-kenu vk-verseny

Elkezdődik a nemzetközi gyorsasági kajak-kenu szezon, méghozzá idehaza, a Maty-éren. A világkupa-viadal nem mellesleg a hazai válogatási folyamat második állomásaként is funkcionál, az itt szereplő válogatottat a nemrégiben, ugyancsak a Szegeden rendezett válogatóversenyen elért eredmények, valamint az azt követő összetartáson mutatott teljesítmény alapján állította össze a szakvezetés.

Tóth Dávid és ifjabb Foltán László tavaly megválasztott szövetségi kapitányok 49 versenyzőt indítanak a 24 számból – 12 kajakban és 12 kenuban – álló eseményen, amelyen számonként két egység szerepeltethető.

A viadal nívóját jól jelzi, hogy 43 ország mintegy 800 sportolója vesz részt rajta, köztük 11 olyan versenyzővel, aki aranyérmet szerzett a párizsi olimpián.

„Fantasztikus a tény, hogy a tavalyi ötkarikás aranyérmesek közül ilyen sokan ellátogatnak hozzánk. Nagyon magas szintű világesemény előtt állunk, amely méltó az eddig megszokottakhoz” – fogalmazott Hadvina Gergely, a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) szakmai igazgatója a Nemzeti Sportnak.

A szakember a válogatottunk összetételével kapcsolatban elmondta: „Egyesben és párosban főként azok a versenyzők indulnak, akik az első és a második helyen zártak a hazai válogatón – kivéve kétszáz méteren, amelyen számütközés miatt olyanok is bizonyíthatnak, akik ennél hátrébb végeztek. A négyes hajók összetételét illetően is elsősorban az egyes eredmények döntöttek, de a szövetségi kapitány azt is megvizsgálta, ki mennyire alkalmas a csapathajóra. Jó egységek alakultak ki, sok fiatallal, ez külön öröm, hiszen a fő cél, hogy őket a lehető leghatékonyabban integráljuk a csapatba.”

Hadvina Gergelyt arról is kérdeztük, akadt-e olyan, akin meglepődött, hogy nem sikerült kiharcolnia a válogatottságot: „Volt néhány olyan fiatal, akitől többet vártam, de nem jött ki nekik a lépés. Remélem, hogy az U23-as viadalokra jobban összeszedik magukat.”

A hazai válogatón az olimpiai bajnok Kopasz Bálint és az ötkarikás ezüstérmes Varga Ádám csatája kiemelkedő izgalmakat hozott 1000 méteren, amelyen előbbi fantasztikus hajrát bemutatva győzött: „Két topversenyzőről van szó, aki látta őket, annak leesett az álla – a két titán egymásnak feszült. Szerencsések vagyunk, hogy ilyen kaliberű kajakosaink vannak, a királyszám mindig nagyon erős, rendre akadnak új kihívók, szóval kíváncsian várjuk, miként alakul ez a szám, abban biztos vagyok, hogy kiélezett lesz.”

Ahogyan azt fentebb is jeleztük, ez a megméretés a hazai válogatási sorozat következő, második állomása, nagyban befolyásolja azt, hogy kik indulhatnak júniusban a racicei Európa-bajnokságon, valamint augusztusban a milánói világbajnokságon.

„Emiatt is számítunk arra, hogy nagyon jó versenyeket láthatunk. A legtöbb izgalmat az egyes számoktól remélem, de biztos vagyok abban, hogy panaszra máshol sem lehet okunk. Sok kérdésre választ kaphatunk, kirajzolódik, kik indulhatnak a következő, poznani vk-n, amelyre már kedden utazik a csapat. Az elsődleges célunk viszont tényleg a fiatalok helytállása, építkezési folyamat zajlik, éppen ezért konkrét célokat nem fogalmaznék meg előzetesen. Azt szeretnénk, hogy mindenki kihozza magából a maximumot, és úgy szerepeljen, hogy büszke lehessen magára.”