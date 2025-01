Hadvina Gergely: Nem tudjuk tartani a megszokott rendszert

– Hivatalosan novembertől állt munkába szakmai igazgatóként. Hogy tekint a feladatra?

– Eddig teljesen más szemszögből figyeltem a sportágat, előbb versenyzőként, majd edzőként, így a szövetség napi ügyeibe egyáltalán nem láttam bele – felelte a Nemzeti Sport kérdésére Hadvina Gergely mesteredző. – Az első hónapban tanultam, hogyan is néz ki az MKKSZ munkája, igyekeztünk ezt úgy megoldani, hogy a sportág működése eközben zavartalan maradjon. Óriási kihívás, egyben érdekes feladat is, kíváncsian várom a folytatást.

– Szakmai igazgatóként milyen célokat lehet kitűzni?

– A sporton kívüli emberek elsősorban a versenyzők és a szövetségi kapitányok munkáját látják, én azért felelek, hogy utóbbiakat segítsem, miközben olyan irányba terelem a magyar kajak-kenut, hogy az eredményességünk megmaradjon. Mint mindenhol, nálunk is fontos a megújulás, menni kell előre, innovációra törekedni, hogy a sportágunk folyamatosan felfelé lépkedjen.

Hadvina Gergely (Fotó: Török Attila)

– Alig egy hónappal a kinevezését követően nagy feladattal szembesült, hiszen a szövetség arról döntött, ki legyen az új szövetségi kapitány. Tóth Dávidot egyből kinevezték a kajakszakág élére, kenuban viszont időt kért a bizottság, és csak később voksolt ifjabb Foltán Lászlóra.

– Húzós, sűrű napok voltak. Először vázolnom kellett a komplett új struktúrát, majd jött a szövetségi kapitányi kérdés. A kenu esetében kis időt kértem, mert az újragondolást tartottam jó döntésnek, hogy pontosan lássuk, merre is akarunk menni, hiszen 2008 óta nincs érmünk az olimpián, tehát egyértelmű, hogy új stratégiára van szükség. Tóth Dávid és Foltán László is nagyon aktív, rengeteg energiát fektetnek a munkájukba, kíváncsian várjuk, hogyan alakul 2025.

– Kicsit maradjunk még 2024-nél. Miként értékeli a mögöttünk hagyott évet?

– A szezon nagy részét edzőként néztem végig, de szerintem remek esztendő volt. Az olimpián szerzett hét érem önmagáért beszél, mindenki maximálisan kitett magáért, fantasztikus eredmények születtek. Mellettük a maratonistáink mindkét kvótát megszerezték a 2025-ös világjátékokra, amelyre a sárkányhajósaink is kvalifikálták magukat. SUP-ban két nagyon fiatal versenyzőnk szerzett Európa-bajnoki címet, Kocsis Csillag ráadásul ifjúsági világbajnok lett. Az utánpótlásunk az eddigiekhez hasonlóan tarolt a világversenyeken, tehát továbbra is nagyon erős szerepet töltünk be a nemzetközi mezőnyben, és előremutató, hogy minden szakágban sikeresek vagyunk.

– Miben lesz más 2025, mint az eddigi évek?

– A nemzetközi szövetség nagy eséllyel 2026-tól új olimpiai kvalifikációs rendszert vezet be, ennek ez az esztendő a tesztidőszaka. A szisztéma lényege, hogy a versenyzők világkupa-viadalokon, világ- és Európa-bajnokságokon ranglistapontokat szerezhetnek, és a lajstromról tudnak kvalifikációs helyeket elérni. Ez rengeteg utazással és versenyzéssel jár, szeretnénk rá felkészülni. Ennyi megméretés mellett nem tudjuk tartani az általunk megszokott rendszert, kevesebb viadalunk lesz idehaza. Mindkét szövetségi kapitányunk pályázati anyagában az állt, hogy az eddigi kettő helyett csak egy válogatót tartanánk itthon, és a világkupákon véglegesítenék a keretet a világ- és az Európa-bajnokságra.

– Mit szól az új irányhoz?

– Eddig másra voltunk berendezkedve, de arra jó, hogy új utakat találjunk, ezzel együtt a szövetség és a sportág is frissüljön. Biztosan máshogy kell gondolkoznunk, de nem féltem a magyarokat, eddig is mindent megoldottunk. A csapathajókat tekintve különösen jó ez a rendszer, a világkupákon tesztelhetjük őket, ha találunk jó egységet, többet gyakoroltathatjuk, és ha bármi nem működik, azonnal belenyúlhatunk.

– Melyek az év legfőbb céljai?

– A szokásos nagy feladatok ugyanúgy megvannak, emellett világkupát rendezünk Szegeden és maratoni világbajnokságot Győrben. Továbbá teszteljük a szövetségi kapitányok új rendszerét. Ez azonban semmiképpen sem mehet az eredményesség rovására, azt szeretnénk megtartani. Az új utakat sokaknak nehéz lesz megszokni, de csak ismételni tudom magam: nem lesz gond, a magyar edzők és versenyzők mindig jól alkalmazkodnak mindenhez.