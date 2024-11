Horváth Noémi bekerült a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség legmagasabb döntéshozó testületébe

A hazai szövetség nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa ezt azzal érdemelte ki – amint arról az MKKSZ honlapja beszámol –, hogy az ICF Antalyában zajló kongresszusán újabb négy évre megválasztották a szervezet SUP-bizottságának elnökévé. Az első magyar SUP-világbajnok 2021-ben lett az ICF SUP-bizottságának elnöke. Az elmúlt három évben komoly érdemeket szerzett a szakág globális szintű felemelkedésében, hiszen a SUP mára csatlakozott a későbbi potenciális olimpiai sportágak közé – emlékeztet rá az MKKSZ tudósítása. Horváth Noémi újabb négy évig vezetheti elnökként a bizottságot, ráadásul immár az ICF Board, vagyis a nemzetközi szervezet legmagasabb döntéshozó testületének teljeskörű tagjaként.

Az ICF elnöke továbbra is Thomas Konietzko marad. A német sportdiplomata ellenjelölt nélkül kapta meg a kongresszus bizalmát, így a második ciklusát kezdheti meg a szervezet élén.

Vaskuti Istvánt a tiszteletbeli tagok közé emelték. A Nemzet Sportolója, olimpiai bajnok kenus 2008 és 2016 között az ICF első alelnöki posztját töltötte be, de korábban a síkvízi bizottság elnöki feladatait is ellátta.

A kongresszus korábban arról is döntött, hogy a 2025-ös győri maratoni világbajnokságon a sportág történetében először para kajak-kenus számokban is osztanak majd érmeket. A szakág idén Metkovicban még csak bemutatóként szerepelt a maraton vb-n, jövőre Győrben viszont már hivatalos világbajnoki futamokat rendeznek. A döntéshozók abban is megállapodtak, hogy férfi és női KL1-ben és VL1-ben 6,8 kilométer, míg a többi sérültségi kategóriában (KL2, KL3, VL2, VL3) 10,2 kilométer lesz a versenytáv. Ezen kívül jóváhagyták az úgynevezett "open class" versenyszámokat is, lehetőséget biztosítva a felső végtagi sérüléssel, alacsony termettel, értelmi fogyatékossággal, végtaghossz-különbséggel, látássérüléssel, hipertóniával, ataxiával és athetózissal élő sportolóknak.

Szombaton döntenek az egyes bizottságok tagjairól. A sprint bizottságba Storcz Botondnak, a maraton bizottságba Faludy Andrásnak, a para bizottságba Hajdu Botondnak is esélye van bekerülni.

Eldőlt, hogy az ICF jövő évi kongresszusa Oklahomában lesz, ahol egyébként 2028-ban az olimpia szlalom versenyeit is rendezik majd.