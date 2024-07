Sűrű az olimpiai mezőny, de a magyar férfi kajak négyes megint dobogós lehet

Mindegyik olimpián nagy kedvencünk a férfi kajak négyesek versenye, és nem csak azért, mert a magyar egység általában egyik éremesélyese ennek a számnak. 1988-ban, 2000-ben és 2004-ben is aranyat szereztek honfitársaink a szöuli, sydney-i, az athéni játékokon. Igaz, akkor még 1000 méteren lapátoltak a résztvevők. A táv három évvel ezelőtt, Tokióban 500-ra csökkent, de ettől csak látványosabb, gyorsabb és még izgalmasabb lett a versengés.

Azt pedig nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyarországnak ismét van egy ütőképes, eredményes, összetartó és jól harmonizáló négyese. A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor kvartett tavaly csodálatos versenyzéssel ezüstérmes lett a duisburgi világbajnokságon, majd megnyerte a párizsi előolimpiát.

„A végleges felállás a világbajnokság előtt három héttel alakult ki – mondta az egység történetéről lapunknak Hüttner Csaba szövetségi kapitány. – A tavalyi Európai Játékok után Nádas Bence ment előre, és Kuli István ült be a helyére harmadiknak, ez is kellett az előrelépéshez. A legnagyobb erénye ennek a négyesnek, hogy ugyanazzal az edzésmódszerrel készülnek együtt a fiúk, de a nemzetközi mezőnyt végigmérve nincs is más esély, minimálisak a különbségek, csak olyan egységek vannak a világ élvonalában, amelyeknek tagjai évek óta együtt edzenek.”

Minden csapatban létezik hierarchia, a mieinknél a szövetségi kapitány szerint Tótka Sándor nagyon erős egyéniség, az eredményei, az olimpia bajnoki címe miatt is felnéznek rá a többiek. A négyesnek ugyancsak nagy erénye, hogy rendkívül egységes, mindenki elmondja a véleményét és hozzátesz a szerepléshez. Az eredményességhez az kell, hogy mindenki komfortosan, jó érzéssel szálljon be a hajóba.

„Hüvös Viktor edző vezetésével az év elejétől az volt a cél, hogy Párizsban legyen csúcsformában a négyes – mondta már a felkészülésről Hüttner Csaba. – Természetesen ennek volt alárendelve minden. A srácok csak az olimpiára koncentrálnak, igyekeznek kizárni minden mást, azt hiszem, ez az útja annak, hogy eredményesek legyenek a francia fővárosban. Örülök neki, hogy ennyire maguk előtt látják a célt és tudatosan készülnek.”

A kapitány szerint jó állapotban vannak a versenyzők, a kisebb betegségektől eltekintve semmi sem befolyásolta negatívan a munkát. A négyes folyamatosan lépked előre, okkal lehet bízni abban, hogy Párizsban a legjobb teljesítményére lesz képes. Persze szem előtt kell tartani, hogy a kvartettből Tótka és Nádas kettesben is indul, a nagy kérdés, hogy ez befolyásolja-e a négyes szereplését.

Hüttner Csaba

„A nemzetközi szövetség elvett egy számot, ezzel egy nappal rövidebb az olimpiai program, hat helyett immár csak öt versenynap lesz – folytatta a kapitány. – Ráadásul a döntőket is úgy osztották be, hogy három napon keresztül egymás után két-két számot kell menni, ami nem segíti a duplázók felkészülését, eredményességét. Természetesen jobb volna, ha lenne pihenőnap vagy ugyanolyan metódusban versenyeznénk, mint Tokióban, ahol hat napig tartottak a kajak-kenu viadalok. Persze más országokból is dupláznak versenyzők, és ebben a szakágban a kvóták száma legfeljebb hat, így kell megoldani az olimpiát. Vannak olyan nemzetek, amelyeknél van külön egyes, páros vagy éppen négyes, a mi rendszerünkben, ahol van két kiváló versenyző, aki ezer egyesben indul, nehéz lenne megoldani, hogy külön egységet indítsunk.”

Az olimpiai versenyt az edzésen szimulálják a magyar kvartett tagjai, így Párizsban nem valószínű, hogy meglepetés éri őket. Az ötkarikás mezőny iszonyatosan sűrű, de talán jogosan véljük úgy, hogy a mieink odaérhetnek a dobogóra.

„Én is úgy gondolom, hogy érmet szerezhet a férfi négyes, viszont ez a szám az, amelyben minden megtörténhet – jelentette ki Hüttner Csaba. – Az olimpiai kvótákat a négyesre csak tavaly, a duisburgi vébén lehetett megszerezni, tizenegy egységnek sikerült, de ott is láttuk, hogy a döntőbe Európán kívüli csapatként egyedül az ausztrálok tudtak beférkőzni, és aki ott volt, most is képes lehet tizedeken belül beérkezni egymáshoz képest. Így nagyon nehéz kikiáltani bárkit főesélyesnek vagy biztos érmesnek. Egy rossz húzás akár tizedekkel vetheti vissza a hajót, és akkor máris többen előznek. Természetesen az erős négyesek közé tartozik a magyar is.”

A pillanatnyi forma mellett lehet szerepe a szerencsének is, a szél, a hullámok, a pályabeosztás mind-mind befolyásolhatja a végeredményt. Ahogy a szövetségi kapitány szerint az is, miként viselik el az olimpia súlyát a versenyzők. Miután a magyar egység tagjai között még olimpiai bajnok is van, illetve a többiek sem nyeretlen kétévesek, okkal bízunk abban, hogy a lelki teher nem nyomja agyon a srácokat, és a nagy elődökhöz hasonlóan ismét emlékezeteset alkot négyesünk a párizsi olimpián.

Csodálatos vizes környezet

A kajak-kenu versenyeknek otthont adó ­vaires-sur-marne-i vízi stadion 2019 óta látogatható. A komplexum a Vaires-Torcy szabadidősziget három fő eleme köré épül: a tó, a vadvízi stadion és a nyüzsgő vadvízi fennsík, amely új épületeknek ad otthont, és egy gyönyörű, parkosított területen lévő sétányról közelíthető meg. A 4400 négyzetméteres sportcentrumhoz tartozik az új vadvízi stadion és annak két 300 méteres és 150 méteres pályája, valamint a 2200 méter hosszú, céltoronnyal felszerelt evezős és kajak-kenu pálya, az orvosi központ, edzőterem, irodák és a médiaközpont. Ehhez jön még egy oktató- és szállásközpont is. A sportcentrum kielégíti a helybéliek szabadidős, valamint a versenysportolók magas szintű igényeit egyaránt. A 150 hektárnyi területen 450 fát ültettek el.

A PÁRIZSI PROGRAM

Férfi kajak négyes

Augusztus 6. (kedd). Előfutam, 9.30. Középdöntő, 13.10

Augusztus 8. (csütörtök). Döntő, 13.50