Kajak-kenu: Körvonalazódik a párizsi csapat – Hüttner Csaba

Női és férfi kenuban például eldőlt minden kérdés.

„Kiss Ágnes és Nagy Bianka a válogatón és a szétlövésen is bizonyította, hogy szintet léptünk C-2 500 méteren. Olyan párosunk van, amely éremesélyes lehet a párizsi játékokon” – jelentette ki a szakember az M4 Sportnak nyilatkozva, hozzátéve: Kiss egyesben is bizonyította, hogy lehet rá számítani, utóbbi számban pedig Takács Kincső lesz a másik induló.

„Megnyerte az első válogatót, majd kvótát is szerzett a pótkvalifikációs versenyen, ezzel óriási tettet hajtott végre, ő is versenyezhet majd az olimpián” – mondta a győriek harmincéves, világ- és Európa-bajnok kenusáról Hüttner Csaba.

Férfi kenuban hasonló a helyzet. Az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán páros mindkét válogatón és a szegedi világkupán is remekül teljesített, az egyesben is győztes Adolf mellett pedig Fejes Dániel kapja a harmadik indulási jogot, aki a kapitány szerint végigdolgozta az évet, jól szerepelt a páros és az egyes válogatókon is. A Ferencvárost erősítő, négyszeres világbajnok Adolf duplázni fog Párizsban, előbb párosban száll vízre, majd egy pihenőnap után egyesben.

Férfi kajak párosban nagy csatát vívott egymással a Nádas Bence, Tótka Sándor és a Kurusz Levente, Opavszky Márk kettős, Hüttner Csaba szerint mindhárom verseny, a két válogató és a szétlövés is fantasztikus sportélményt jelentett.

„Le a kalappal a fiatal páros előtt, bizonyították, hogy kiváló egységet alkotnak, ez a jövő szempontjából nagyon fontos. Most azonban Nádas és Tótka nyert egy nagyon jó versenyben” – mondta, hangsúlyozva, hogy az olimpiai csapat lezárása a jövő heti, ugyancsak Szegeden sorra kerülő Európa-bajnokság után fog megtörténni.

„Meg kell várni az ottani eredményeket, hogy a legjobb csapatot tudjuk nevezni Párizsra” – nyilatkozott, rámutatva, hogy ez a páros és a négyes összefüggésére vonatkozik. Egyesben az olimpiai címvédő Kopasz Bálint szereplése a kapitány szerint megkérdőjelezhetetlen, mert „most például elég nagy fölénnyel megverte az olimpiai ezüstérmes Varga Ádámot”.

A női kajak szakággal kapcsolatban Hüttner Csaba elárulta, hogy nehezen élte meg az elmúlt heteket, mert ő a versenyzőkért dolgozik.

„Nagyon rossz volt látni, hogy rajtuk csapódnak le a történtek, az újságcikkek, a nyilatkozatok, amelyek egyáltalán nem segítik az olimpiai felkészülést” – utalt arra, hogy bő két hete a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta a közösségi médiában verbális molesztálással és sértegetéssel vádolta meg Csipes Ferencet, Csipes Tamara edzőjét és egyben édesapját. Az ügy hamar lezárult, Csipesék klubja, a Honvéd bocsánatot kért Kozáktól, aki ezt elfogadta, így folytatódhatott a felkészülés.

„Ebben a szakágban is meg kell várni az Eb-t, hogy végső döntést tudjunk hozni a párizsi csapat összetételéről. Négy kvótánk van csak, ez természetesen nem segíti a helyzetünket. Az azonban biztos, hogy Csipes Tamara olyan teljesítményt nyújtott a válogatón, amely előtt mindenki csak megemelheti a kalapját” – utalt a kapitány arra, hogy a kétszeres olimpiai bajnok klasszis mindhárom olimpiai számban győzött.

Hüttner Csaba azt is elárulta, hogy két és fél év szünet után idén visszatért Kozák Danuta helyzete okoz némi fejtörést.

„Egyesben hatodik lett, de ez természetesen nem írja felül a korábbi nagyszerű eredményeit. Sajnos párosban nem láttuk versenyezni, és így az Eb-n sem fogjuk. Az Eb-szereplés után tudunk majd abban gondolkodni, hogy melyik irányba menjünk” – fogalmazott a kapitány.

Csipes párosban Gazsó Alida Dórával, négyesben pedig – kihívó nélkül – Gazsóval, Fojt Sárával és Pupp Noémivel nyert a Maty-éri pályán.

Magyarország 16 kvótával gazdálkodhat a párizsi olimpiára, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal. A szerdán kezdődő Eb-n induló válogatottat várhatóan hétfőn, az ötkarikás csapatot pedig a tervek szerint július 2-án hirdetik ki.