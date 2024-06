Hüttner Csabának még meg kell hoznia néhány nehéz döntést

A vasárnapi széljárást leszámítva majdnem mindennel elégedett volt Hüttner Csaba, a szegedi Európa-bajnokság éremtábláján toronymagasan első magyar gyorsasági kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya.

„Minden olimpiai számban jó eredményt ért el az egységünk, illetve mivel Eb-n versenyszámonként csak egy indulónk lehet, az olimpiai várományosok közül neveztünk sportolókat az egyéb számokba is, rájuk sem lehetett panasz” – értékelt a szakvezető, hozzátéve, erős egységeink vannak, de messzemenő következtetéseket nem szabad levonni az eredményekből, a legtöbben csak felkészülési versenyként tekintettek az eseményre.

Bár a favorit Kopasz Bálint elégedett volt, mondván, világversenyen nyert ­­ezüst­érmet, a szél őt is megviccelte. Hüttner szerint nincs miért aggódni, annyi történt, hogy ellenfele, Oleg Jurenja okosan taktikázott, a középfutamában direkt lassított, hogy a szélső pályára kerüljön a döntőben.

„Talán igazságosabb szabály lenne, ha a legjobb idővel kvalifikáló versenyző választhatna magának pályát, akkor nem lenne lehetőség ilyen stratégiához folyamodni – mondta a szövetségi kapitány. – Így sem gondoltam volna, hogy megverheti Bálintot, csak ő későn vette észre, mekkorát hajrázik a fehérorosz. Végső soron Bálintot Fernando Pimentához kell hasonlítani, őt pedig simán legyőzte.”

Maradva a kajakozóknál, szintén vasárnap, középső pályán versenyezve a férfi négyes negyedik lett. Az olimpiai csapat kialakítása miatt sokak árgus szemekkel figyelték a teljesítményét, maradhat-e egyben vagy megbontják, és a két fiatal, Kurucz Levente és Opavszky Márk kap lehetőséget, akik párosban mentek óriásit a tavasszal, hajszálon múlt, hogy nem győzték le az általánosan legjobbnak tartott Nádas Bence, Tótka Sándor kettőst a válogatókon.

„Három olyan ország előzte meg a mieinket, amelynek nincs olimpiai kvótája, és a hetes, nyolcas és kilences, vagyis az alsó pályákon jöttek. A szél a legjobban a négyeseket befolyásolja, a vezérevezős Nádas Bencének egyszer ki is kellett emelnie a lábtámaszból a lábát, hogy ne menjenek le a pályáról. Szabadtéri sportág, ne fogjuk a szélre, de azt hiszem, a srácok a körülményekhez képest kihozták magukból a maximumot. Az olimpia szempontjából a szerb, dán, litván egység jelent viszonyítási pontot, de az tény, hogy a csapat kijelölését nem segítette ez az eredmény” – ismerte be Hüttner.

A szövetségi kapitány azt is elárulta, Adolf Balázs úgy állt rajthoz három versenyszámban is (az egyaránt az ötkarikás programban szereplő C–1 1000 méter és C–2 500 méter mellett 5000 méteren is elindult egyesben), hogy a hétvégén betegséggel küszködött, így némileg felértékelődik, hogy a közel olimpiai erősségű mezőnyben 1000 méteren hatodikként ért célba, Hajdu Jonatánnal pedig mindössze 24 ezredmásodperccel maradtak le a dobogóról (ráadásul a szövetségi kapitány szerint ebben közrejátszott, hogy Hajdu a mezőny egyetlen balos kormányosaként evezett, neki kedvezett a legkevésbé a széljárás) – zárásként pedig Adolf Európa-bajnok lett 5000-en.

A női kenusokkal is elégedett Hüttner, mi más is lehetne, miután néhány héttel a páros megalakulása után Kiss Ágnes és Nagy Bianka aranyérmet nyert, viszont emlékeztetett, talán abban a szakágban van a legtöbb világklasszis egység az öreg kontinensen kívül. „Szintet léptünk ebben a versenyszámban, hiszen Biankáék megverték a tavalyi világbajnoki ezüstérmes egységet, de a világkupafutamokon elért eredmények alapján Kína és Kanada azért még előttünk van” – tette hozzá a szövetségi kapitány, majd Takács Kincsőre is kitért, aki jó időeredménnyel végül negyedik lett C–1 200-on; a szakember szerint a rajtját kell csak fejlesztenie, hogy odaérjen a nemzetközi élmezőnybe.

A női kajakosok hasonló cipőben járnak, mint a férfiak, az olimpiai csapat még nem végleges, így nyilván erőt kellett demonstrálniuk, hogy biztosítsák helyüket a párizsi csapatban. A főszereplő Csipes Tamara volt, aki egyesben és négyesben aranyat, párosban – egy technikai hiba miatt – bronzot nyert.

„Négyesben azért nem volt acélos a mezőny, de Tamara teljesítménye az egész csapatnak meghatározó, megnyugtató, hogy kiemelkedő formában van – értékelt Hüttner. – A végleges keretről még korai beszélni, a nagy egészet kell nézni. Kell néhány nap, amíg végiggondolom, beszélek minden érintett edzővel és sportolóval, és utána a versenysportbizottságnak és az elnökségnek is jóvá kell hagynia a döntésemet. Az erre kitűzött időpont július másodika, akkor lesz az elnökségi ülés, de igyekszem minél előbb kibogozni a szálakat, hogy mindenki nyugodtan készülhessen az olimpiára.”