Nagy László bekerült az IHF szervezési és versenybizottságába

2026.04.17. 17:07
Fotó: Árvai Károly
kézilabda Nagy László IHF
Nagy László bekerült a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) szervezési és versenybizottságába.

Az IHF honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a testületbe a hat kontinentális szövetség egy-egy képviselője került be, hetedik tagnak pedig a bizottság elnöke a magyar szövetség elnökségi tagját javasolta.

A One Veszprém HC sportigazgatójaként is tevékenykedő Nagy László játékosként – a többi között – kétszeres olimpiai negyedik helyezett és Bajnokok Ligája-győztes volt.

Kelecsényi Ernő, a Győri Audi ETO KC korábbi elnöke, a Szlovák Kézilabda-szövetség alelnöke szaktanácsadóként segíti a fejlesztési bizottság és a döntőbíróság munkáját is.

Minden bizottságnak háromhavonta virtuális, évente egyszer pedig személyes megjelenést igénylő üléseket kell tartania. A kinevezettek megbízatása 2029-ig szól.

 

kézilabda Nagy László IHF
Legfrissebb hírek

Kézilabda: megalakul a játékosbizottság, a férfiaknál az El-győztes is automatikusan BL-induló lesz

Kézilabda
2 órája

Férfi kézi: eltiltották a csalással vádolt északmacedón játékvezetői párost

Kézilabda
2026.04.14. 19:55

Mikael Appelgren: Ha lehetséges lenne, mindennap a Szeged ellen játszanék

Kézilabda
2026.04.14. 10:15

Mikler Roland: Bízom benne, hogy a legfontosabb időszakban mi leszünk élesebbek

Kézilabda
2026.04.14. 08:23

Női kézilabda: Katrine Lunde lejátszotta utolsó válogatott mérkőzését

Kézilabda
2026.04.13. 12:20

Reagált a Szeged Gottfridsson közleményére

Kézilabda
2026.04.12. 16:20

Klujber Katrin: Sokkal jobb volt az összhang a pályán!

Kézilabda
2026.04.12. 10:53

Vámos Petra: Még mindig vannak hibák, de ez a két mérkőzés határozottan jobb volt

Kézilabda
2026.04.12. 09:36
Ezek is érdekelhetik