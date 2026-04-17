Nagy László bekerült az IHF szervezési és versenybizottságába

Nagy László bekerült a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) szervezési és versenybizottságába.
Az IHF honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a testületbe a hat kontinentális szövetség egy-egy képviselője került be, hetedik tagnak pedig a bizottság elnöke a magyar szövetség elnökségi tagját javasolta.
A One Veszprém HC sportigazgatójaként is tevékenykedő Nagy László játékosként – a többi között – kétszeres olimpiai negyedik helyezett és Bajnokok Ligája-győztes volt.
Kelecsényi Ernő, a Győri Audi ETO KC korábbi elnöke, a Szlovák Kézilabda-szövetség alelnöke szaktanácsadóként segíti a fejlesztési bizottság és a döntőbíróság munkáját is.
Minden bizottságnak háromhavonta virtuális, évente egyszer pedig személyes megjelenést igénylő üléseket kell tartania. A kinevezettek megbízatása 2029-ig szól.
Reagált a Szeged Gottfridsson közleményére
Klujber Katrin: Sokkal jobb volt az összhang a pályán!
Ezek is érdekelhetik