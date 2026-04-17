Kézilabda: megalakul a játékosbizottság, a férfiaknál az El-győztes is automatikusan BL-induló lesz

A szokásos napi ügyek rendezése mellett több meghatározó kérdésben is döntéseket hoztak az ülésen, így például a 2026–2027-es klubidényt illetően – közölte az EHF a hivatalos honlapján közzétett összefoglalójában. Ebben a témakörben az egyik legfontosabb elfogadott újítás a klubvilágranglista bevezetése volt a férfi és a női mezőnyben egyaránt. A rangsor az elmúlt három idény nemzetközi kupaszerepléseit veszi majd figyelembe, és a nemzetközi sorozatok sorsolásainál – az Európa-kupa kivételével – a kiemelést határozza meg.

Szintén elfogadták azt a javaslatot, hogy a következő idénytől az Európa-liga valamint a Bajnokok Ligája győztese is automatikusan a Bajnokok Ligájában szerepelhessen a férfiaknál, még akkor is, ha a hazája bajnokságából amúgy nem szerezne indulási jogot.

A játékvezetés jövőjét illetően is fontos döntés született, melyeknek célja, hogy tovább javítsanak a játékvezetők munkakörülményein. Ennek részeként a jelenlegi Játékvezetői Technikai Bizottságot átalakítják és kibővítik, a testület új neve Játékvezetői Szakbizottság lesz, amelyben hatan kapnak majd helyet: Oyvind Togstad (norvég), Jutta Ehrmann (német), Boris Milosevic (horvát) és Denis Reibel (francia), míg egy tagot júniusban neveznek meg, egyet pedig eseti jelleggel, külső szakértőként vonnak be a döntésekbe.

A januári jóváhagyást követően a játékosbizottság felállásának részleteit is pontosították: eszerint a testületben hatan kapnak majd helyet, mégpedig két-két férfi és női tag, valamint további két tagot a bizottság jelöl. Valamennyiük mandátuma négy évre szól, igazodva az EHF választási ciklusához. A bizottság saját elnököt választ, aki képviseli majd a játékosok érdekeit a végrehajtó bizottságban is.

Az ülés végén szó esett a nemzetközi sportéletben zajló vitákról, így az orosz és a fehérorosz sportolók helyzetéről a kézilabdában. A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) álláspontja – amelyet az EHF is tudomásul vett – alapján az orosz és a fehérorosz utánpótláscsapatok (U21 és annál fiatalabb korosztály) már részt vehetnek felkészülési mérkőzéseken vagy felkészülési tornákon. Ennek megfelelően az orosz és a fehérorosz szövetség felmérheti, hogy hol nincsenek érvényben korlátozások, és ezekben az országokban mérkőzéseken és tornákon is szabadon szerepelhetnek.