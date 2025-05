Szilassy Zoltán: Ezen a szinten nincs üresjárat, ha kihagyunk, megbűnhődünk érte

Szilassy Zoltán (Fotó: Árvai Károly)

MEGLEHETŐSEN NEHÉZ lenne megmondani, melyik együttes a magyar férfi jégkorong-válogatott csoportjának legerősebb tagja, az mindenesetre biztos, hogy az Egyesült Államok csapata joggal pályázik erre a címre. Az NHL-sztárokkal teletűzdelt, de így is fiatal, mindössze 24 éves átlagéletkorú tengerentúli keret a végső győzelemre is esélyes, a továbbjutás pedig kötelezően teljesítendő minimális célja. Nos, a világ egyik legjobb csapatával nézett szembe Majoross Gergely együttese vasárnap kora délután, úgy, hogy még 24 órája sem volt pihenni a Németországtól elszenvedett 6–1-es vereség után. A végeredmény ismert, az amerikai válogatott is hatot ütött Magyarországnak, a mieink ezúttal egyszer sem találtak be, ám a nemzeti csapat másodedzője szerint volt hozadéka a világbajnokság első két meccsén elszenvedett vereségeknek.

„Próbáltunk mindenre felkészülni, de tudtuk, hogy az ilyen erős csapatok, mint Németország és az Egyesült Államok, milyen minőséget képviselnek. A tanulság az, hogy ha néhány pillanatra nem figyelünk, rögtön bever egy-két gólt az ellenfél. Ez történt az amerikaiak elleni mérkőzés harmadik harmadának elején is. Ezen a szinten nincs üresjárat, ha mégis kihagyunk, megbűnhődünk érte. Jó, ahogy ezeken a meccseken fejlődik a döntési sebességünk. Minden gyorsan történik, azonnal jön a nyomás, ha nálunk a korong. Ha pedig az ellenfél birtokolja a pakkot, akkor nekünk kell azonnal reagálni arra, amit csinál a rivális. A játék ilyenfajta olvasását ennyire magas szintű csapatok ellen lehet a leginkább fejleszteni. Van különbség az első és a második párharcunk között, az Egyesült Államok ellen kifejezetten bátran játszottunk, vállalható vereség volt. Azért, ha végignézünk az összeállításán, impozáns névsort láthatunk. Becsületesen tettük a dolgunkat annak ellenére, hogy hat góllal nyert az ellenfél” – mondta Szilassy Zoltán, a magyar válogatott másodedzője.

Tulajdonképpen szerencsésnek is nevezhetnénk, hogy a csoport nehezebb ellenfelei közé tartozó riválisokkal kezdtük az elit-világbajnokságot, hiszen így azokra a meccsekre, amelyek megnyerése a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú, már felkészülten, az A-csoport által megkövetelt tempót érezve, megtapasztalva léphet jégre a magyar válogatott. Persze egyik összecsapás sem ígérkezik sétagaloppnak, hiszen papíron a miénk a csoport leggyengébb válogatottja.

„Semelyik ránk váró párharc nem lesz könnyű, az A-csoportban csak nagyon jó csapatok szerepelnek. Kazahsztán válogatottja is kiváló játékosokból áll, az orosz iskola követője, rengeteg KHL-es légióssal. Az azonban biztos, hogy az első két meccsünkön valóban szereztünk tapasztalatot a gyors, intenzív játékról, amit remélhetőleg a későbbiekben fel tudunk használni. Visszatérve a németek elleni összecsapásra, lehet, hogy néhányan azt hitték, könnyebb lesz ellenük, mint amilyen volt, de hát náluk is nagyszerű játékosok játszanak, az NHL-ből és a DEL-ből építkeznek. Nekünk az a célunk, hogy az itteni meccsekkel hosszú távon is fejlődjünk, utat mutassunk a fiataloknak, akik belekóstolhatnak ebbe színvonalba, annak pedig, aki éppen nincs itt, megmutassuk, hova lehet eljutni. A távlati szakmai hozadékok is nagyon fontosak” – mondta Szilassy.

A főállásában a Gyergyói HK általános igazgatójaként dolgozó Szilassy Zoltán felelőssége többek között a mieink felkészítése az emberhátrányos szituációkra, és eddig úgy tűnik, megtalálta a módját, hogyan lehet nagy tudású csapatok emberelőnyös játékát elrontani. A magyar válogatott Németország és az Egyesült Államok ellen összesen hatszor került emberhátrányba, és e játékszituációk egyikében sem kapott gólt.

„Az nem rossz, hogy nem kaptunk emberhátrányban gólt, ám ez csak egy része a feladatnak. Ilyenkor azt is nézni kell, mennyi helyzetet alakít ki az ellenfél, hogyan járatja a korongot, milyen erővel képes ellőni. A botok és védőink pozíciójának, helyezkedésének és a játékolvasás sebességének is javulnia kell. Ahhoz, hogy ne kapjunk gólt, a kapus is kell, meg az önfeláldozás, a blokkok, mert eggyel kevesebb emberrel a jégen valahol elcsúszunk. Biztosan nem lesz az egész vébén százszázalékos az emberhátrányos védekezésünk, de igyekszünk mindig a legtöbbet hozzátenni a minél jobb végeredményhez. Emberelőnyben sem csak azt kell nézni, hogy mennyi gólt lövünk, hanem azt is, mennyi helyzetet alakítunk ki” – mondta Szilassy.

A mieinknek hétfőn pihenőnapjuk lesz, így a Kazahsztán elleni keddi meccsre készülhetnek. Az ázsiai ország válogatottja ellen lehet keresnivalónk, különösen, ha a harcosság nem lankad, és a speciális egységeink is jól teljesítenek.

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

Herning, Jyske Bank Boxen. Vezette: Ansons (lett), Stano (szlovák) – Beresford (brit), Laguzov (német)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Swayman – Lacombe, Skjei / Peeke, Vlasic (1) / Lohrei (1), Kesselring / Buium – Keller (1), Thompson (1), Cooley 1 (1) / Beniers (1), Gauthier 2, W. Smith (2) / S. Pinto (2), Garland 1 (1), Nazar 2 (1) / O'Connor, Eyssimont, McCarron / Doan. Szövetségi kapitány: Ryan Warsofsky

MAGYARORSZÁG: Vay – H. Nilsson, Horváth M. / Hadobás, Szathmáry / Tornyai, Garát / Szabó B., Ortenszky – Hári, Galló, Erdély / Szongoth, Terbócs, Ambrus/ Nagy K., Papp K., Horváth B. / Mihalik, Németh K., Mihály Á. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Gól: 1–0: Nazar – 14:07 (Cooley, Garland), 2–0: Nazar – 16:54 (Pinto, Lohrei), 3–0: Gauthier – 30:02 (Beniers, Smith), 4–0: Gauthier – 41:13 (Smith, Vlasic), 5–0: Garland – 41:54 (Pinto, Nazar), 6–0: Cooley –54:26 (Keller, Thompson)

Kapura lövések: 39–13

Emberelőny-kihasználás: 0/2 ill 0/1