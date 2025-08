Tesztekkel és edzéssel kezdték a felkészülést a Volán hokisai

Nagyon élvezték a fehérvári játékosok, hogy ismét természetes közegükön, a jégen edzhettek (Fotó: Dömötör Csaba)

A JEGES FELKÉSZÜLÉS első pillanatainak lehettek tanúi a sajtó munkatársai a Hydro Fehérvár AV19 otthonában, a MET Arénában a 2025–2026-os idény előtt. A még mindig impozáns, vadonatúj létesítményben a kinti hőség ellenére természetesen már kellemes hűvös és játékra kész jégfelület fogad, valamint a bajnoki rajt előtti kötelezettségek egy részén (csapatfotózás, fizikai tesztek, felmérések) már túl­eső játékosok, akik élvezik, hogy néhány hónap korcsolyamegvonás után ismét természetes közegükben edzhetnek.

„Nagyon rövid volt a nyári szünet, ezért egy tábort kivéve nem is voltam jégen – mondta a Nemzeti Sportnak a Volán új csapatkapitánya, Erdély Csanád. – Az előző idény mentálisan is fizikailag is megterhelő volt. Apróságok változtak, a pályaméret és az is, hogy hol vagyunk a kispadon, ehhez hozzá kell szokni. Ezen a héten a sajtónyilvános keddi edzésen kívül fakultatív tréningjeink vannak, de egyelőre azt méri fel a szakmai stáb, milyen állapotban vagyunk a szünet után.”

Túlságosan sok lehetőségük valóban nem volt a játékosoknak arra, hogy kipihenjék magukat, hiszen a csapat jelentős része érdekelve volt a magyar válogatott szereplésében május 19-én véget érő elit-világbajnokságon.

„Hasonló gonddal küzdünk, mint a labdarúgók a klubvilágbajnokságon, hogy nem sok időnk volt pihenni, de ez így is van rendjén. Jobb lett volna egy négy hónapos felkészülés, de így, idő szűkében inkább csak egy nyolc-kilenc hetes szinten tartó programra volt lehetőségem. Jól érzem magam, kipihenve és motiválva kezdem az új idényt, és a többieken is ezt látom” – mondta Erdély Csanád.