Majoross Gergely: Se érzelem, se energia nem marad senkiben a torna végére

Tobias Johansson norvég szövetségi kapitány

– Nyomás alatt léptek jégre, hiszen csak a rendes játékidőben aratott győzelem ért bennmaradást. Hogy látta a találkozót?

– Nagyon stresszes meccs volt nekem is és a játékosoknak is. Fantasztikus, ahogy ekkora nyomás alatt végrehajtotta a csapat a játéktervet, és megnyertük a Magyarországnak is nagyon fontos párharcot. Nem mindig a jégkorong gyönyörűségéről szólt a meccs, egyik fél sem a szépségre, hanem az eredményességre hajtott. Mindkét együttes meg akarta őrizni az A-csoportos tagságát, és ez nekünk most sikerült is.

– Mi volt a győzelem kulcsa egy ilyen kiélezett párharcban?

– Talán az, hogy mi találtunk be elsőnek, mert ez meghozta a szükséges önbizalmunkat ahhoz, hogy jól játsszunk a mérkőzés hátralévő részében. Nem tudom Magyarország mennyire elégedett a teljesítményével, de én büszke vagyok a csapatomra, hogy hatvan perc alatt győzött.

– Számított ilyen kemény, fizikai hokira?

– Igen, tudtuk, hogy minden egyes korongért nagyon meg kell majd küzdenünk, és azért is, hogy megtartsuk a pakkot. Ilyen meccsre számítottunk.

Erdély Csanád, a magyar válogatott csatára Olyan volt ez a találkozó, mint egy rájátszás párharcában a hetedik mérkőzés, amin minden eldől. Azt hiszem, mindenki nyugodtan nézhet tükörbe ezután a meccs után, mert a magam részéről én nem is tudom, mikor voltam ennyire kimerült legutóbb mérkőzés után, mindent otthagytunk a jégen. Dühítő volt, hogy nem találtunk be, hiszen bőven voltak lehetőségeink, de azt gondolom, hogy megfelelően reagáltunk a Svájc elleni kudarcra. Fáj a szíve az embernek az eredmény miatt, de azt látni kell, hogy egy több évtizede stabil A-csoportos csapattal játszottunk, amelyik végletekig elszántan komolyan véve a párharcot lépett jégre, és a kiesés elől menekült. NS-vélemények

Majoross Gergely magyar szövetségi kapitány

– Mit várt a csapattól a találkozót megelőzően, megkapta, amit szeretett volna?

– Azt vártuk, hogy ami még maradt bennünk a világbajnokság végére, azt mind kiadjuk magunkból a jégen, így, a hetedik kőkemény meccsünkön. Azt hiszem ez most meg is valósult, se érzelem, se energia nem marad senkiben a torna végére. Ennek megfelelően egy nagyon erős norvég csapatot egy gólon tartottunk, ehhez rengeteg energia kellett. Erre büszkék lehetünk, de az nyilván nem jó, hogy nem sikerült betalálnunk. Emberelőnyben voltak helyzeteink, még ha nem is mindig domináltunk fórban. Le-lemaradtunk egy-egy kipattanóról, vagy a kapuvasról nem a jó irányba ment a korong.

– Nehéz úgy értékelni, hogy még nem tudhatjuk, bennmaradunk-e, de milyennek élte meg a világbajnokságot hullámhegyeivel és hullámvölgyeivel együtt?

– Elindultunk egy úton, amire már korábban ráléptünk, és amin haladni szeretnénk a következő években. Addig viszont biztosan nem értünk el, ameddig szeretnénk jutni. Jó alapokat fektettünk le, de a következő években következetesen olyan karakterjegyeket akarunk mutatni, amilyeneknek kialakítására törekszünk. Látjuk, értjük milyen kihívásokkal kell szembenézni, de ezen a világbajnokságon a legtöbb ellenfél nem velünk azonos színvonalú, és a világelit ellen nem mindig sikerül megvalósítani, amit szeretnénk.