Szenzáció a jégkorong-vb-n: Dánia az utolsó percekben ütött gólokkal kiejtette Kanadát!

SVÉDORSZÁG–CSEHORSZÁG 5–2

A házigazdák álomszerűen kezdték a késő esti stockholmi meccset: Leo Carlsson jól szúrt bele egy távoli lövésbe, máris megvolt a vezetés, majd Lucas Raymond talált be cseh korongeladás után, és gyorsan ütött még egyet, megint csak Rasmus Sandin előkészítéséből – utóbbiban benne volt Karel Vejmelka is, az első szünetben le is cseréltek, Daniel Vladar állt be a cseh kapuba.

A második húsz perc kezdetén Roman Cervenka, a csehek csapatkapitánya kettős emberelőnyben szépített, de nem kellett sokáig várni arra, hogy Carlsson felavassa Vladart is, és visszaállítsa a háromgólos különbséget.

Az utolsó harmad derekán Michael Spacek egy kipattanóból megint faragott a hátrányból, felcsillant némi remény a csehek előtt, akik már öt perccel a vége előtt levitték a kapusukat – ráfizettek, mert Filip Forsberg estében, a saját harmadából ütött üres kapus góllal büntetett, eldöntve a mérkőzést.

DÁNIA–KANADA 2–1

A társházigazda dánok két emberhátrányos helyzetet kivédekeztek, a nem nekik kedvező 18–4-es kapura lövési mutató dacára kihúzták 0–0-val az első harmadot Herningben. A második húsz percben is érett a meglepetés, a játék kiegyenlítettebbé vált (12–7), de hiába az emberelőny itt is, ott is, a pakk nem került a kapuba.

Lesz-e egyáltalán gól? A dánok oldottan kezdték az utolsó periódust, az első percekben ők lőttek többet kapura – mégis ők kaptak gólt, a balról bepasszolt korongot Travis Sanheim vágta a kapuba. A folytatásban a dánoknak kétpercnyi emberelőnyük nyílt, hogy csodát tegyenek, az még nem hozott eredményt, ám a kapusuk mezőnyjátékosra cserélése igen – Nikolaj Ehlers a kék vonalról egyenlített nagyjából két perccel a vége előtt!

Aztán jött a még nagyobb csoda: a kapott góltól némiképp megzavarodó kanadaiak védekezésben nagyot hibáztak, Nick Olesen teljesen egyedül marad a kapujuk előtt, és az elé pattanó korongot közelről beütötte 49 másodperccel a végső dudaszó előtt – Dánia kiejtette a 28-szoros világbajnok Kanadát!

A legjobb négy közé jutó válogatottakat újra rangsorolták a csoportbeli teljesítmény (helyezés, pontszám, gólkülönbség, szerzett gólok száma) alapján, ezt követően alakult ki a szombati elődöntő párosítása: Svédország–Egyesült Államok, Svájc–Dánia.

A döntőt és a bronzmeccset vasárnap játsszák le.

FÉRFI JÉGKORONG ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

HERNING

Dánia–Kanada 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)

Gólütő: Sanheim (45:17, 0–1), Ehlers (57:43, 1–1), Olesen (59:11, 2–1)

STOCKHOLM

Svédország–Csehország 5–2 (3–0, 1–1, 1–1)

Gólütő: Carlsson (12:40, ee, 1–0), Raymond (16:52, 2–0), Raymond (19:32, 3–0), Cervenka (23:04, 2ee, 3–1), Carlsson (34:05, 4–1), Spacek (48:33, 4–2), Forsberg (55:04, ük, 5–2)

KORÁBBAN

HERNING

Svájc–Ausztria 6–0 (3–0, 2–0, 1–0)

Gólütő: Bertschy (6:38, 1–0), Meier (11:03, ee, 2–0), Jäger (14:17, 3–0), Fiala (23:32, ee, 4–0), Schmid (24:36, 5–0), Knak (51:46, 6–0)

STOCKHOLM

Egyesült Államok–Finnország 5–2 (1–1, 2–1, 2–0)

Gólütő: Garland (4:50, ee, 1–0), Tolvanen (12:58, ee, 1–1), Puistola (27:46, 1–2), Buium (34:53, 2–2), Garland (ee, 36:04, 3–2), Pinto (45:52, 4–2), Keller (57:15, ük, 5–2)