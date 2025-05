Jégkorong-vb: az Egyesült Államok ellen sem lesz egyszerű a mieink helyzete

Még 24 órája sincs a mieinknek a Németország ellen 6–1-re elvesztett mérkőzést követően, máris következik az újabb találkozó, az Egyesült Államok elleni, amely előzetesen nézve szintén nem sok sikerélmény lehetőségével kecsegtet, dacára annak, hogy az amerikaiak a világbajnokság előtt csupán egyszer léptek jégre felkészülési mérkőzésen. Akkor viszont éppen Németországgal játszottak, s Düsseldorfban 5–2-re nyertek – úgy, hogy a németek csak a harmadik harmadban tudtak szépíteni.

A tengerentúliak pénteken kezdtek a világbajnokságon, a házigazda Dániát intézték el 5–0-ra. A Seattle Kraken támadója, Matthew Beniers kifejezetten jó formában játszott Herningben, a 25 éves csatár lőtte az USA harmadik, valamint ötödik gólját, de ki kell emelni Michael Kesselring játékát is, aki két gólpasszal zárt. Az első húsz percet leszámítva egyértelmű fölényben játszottak az amerikaiak, összesen 48 kapura lövéssel próbálkoztak pénteken. Egy biztos, bárki védi a magyar kaput, nem fog unatkozni.

Mindeközben a pályán, a jégcsarnokon kívül is zajlik az élet Herningben, ahol tulajdonképpen meccs nélkül is simán el lehetne tölteni egy napot a Jyske Bank Boxen Arena közelében, hiszen a szervezők óriási területen, minden igényt kielégítő szurkolói zónát építettek. A rengeteg kitelepült étterem konyhájából szálló illatok felhőjében természetesen szinte mindenek a középpontjában a hoki áll, nehéz elképzelni olyan formáját a jégkorongnak, amit nem lehet kipróbálni a hatalmas sátorban. Van asztalon játszható léghoki, csocsóra hajazó asztali jégkorongjáték, floorballpálya, különböző készségmérő szerkezetek, és természetesen az arra vágyók az elektronikus játékkonzolok irányítóit kézbe véve is kipróbálhatják, szimulálhatják, milyen lehet a jégen.

Azért írjuk, hogy szinte mindennek a jégkorong a centruma, mert van azért meglepő stand is a szurkolói zónában. Az egyik ilyen például egy helyi ágy- és matracáruház termékeit bemutató kiszolgálóhely. Különben ha jobban belegondolunk, nem is biztos, hogy indokolatlan az árukapcsolás, hiszen az ittasan üvöltöző, szurkolástól berekedt, elfáradt rajongók minden bizonnyal arra vágynak, hogy aludjanak egy jót a nap végén – akárcsak a média több száz helyszíni képviselője. Aki azonban mégis maradna, az választhat az asztalitenisz, a minigolf és a sminkpultok közül, vagy esetleg megihat egy jó hideg sört a Power Play bárban (Emberelőny bár).

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

12.20: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!