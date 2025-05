A németek ellen bosszantó vereséggel kezdte a magyar jégkorong-válogatott a vb-szereplést

Persze nem az ő hiánya volt az oka, hogy a németek kevesebb mint fél percnyi játék után már „felavatták” a magyar 1-est, Bálizs Bencét, aki azonban ekkor résen volt. Sokat az első magyar emberhátrányra sem kellett várni, könnyű síppal befújt kiállítást kapott Szathmáry Simon gáncsolásért. Harold Kreis együttese hamar felállt adogatni, de jól zártuk a területeket, Nagy Krisztián pedig önfeláldozóan blokkolt vádlival, amikor arra volt szükség. Egy percnél is több lepörgött az emberhátrányból, amikor először fellélegezhettünk, és cserélni tudtunk, a büntetés végén pedig a kapuvas mentett meg a kapott góltól. A korai sokkból éledező magyar válogatott első támadását Papp Kristóf vezette, aki maga szerzett korongot a védekezőharmadban, és néhány csel után sebesen korcsolyázott a német kapu felé, lövésig azonban nem jutott, a túlerő legyőzte menet közben.

Amikor lehetőségünk volt, letámadtunk, ez pedig láthatóan nem „ízlett” az ellenfélnek, noha inkább csak zavartuk, mint elrontottuk a németek játékát. A következő nagy védés ismét Bálizs nevéhez fűződött, majd újabb fórt kaptak a németek, és ebben a két percben is a magyar kapus hatalmas védései kellettek a 0–0-s eredmény őrzéséhez. Néhány pontatlanság a saját harmadunkban könnyedén megbosszulhatta volna magát, az első gólt mégsem ilyen hiba után kaptuk. Éppen támadni próbáltunk, amikor kapujukhoz közel korongot szereztek a németek, majd egy hosszú indításra Justin Schutz és Domink Kahun rajtolva lerázta magáról a teljes magyar védelmet, végül utóbbi Bálizs eszén is túljárt. A védekezésünkre nem lehetett panasz, magyar támadásokról viszont nem igazán beszélhettünk, inkább próbálkozásokról, amik magukban hordozták az életveszélyes német lerohanás lehetőségét.

A következő nehéz pillanatokat azonban az okozta, hogy Németh Kristóf ütője eltörött, és hiába próbált kézzel, lábbal részt venni a védekezésben, a németek úgy támadtak, mintha emberelőnyben játszanának. A következő találatot azonban nem lehetett ennek számlájára írni, akkor már minden magyar kezében volt bot. Lukas Reichel passzolt keresztbe a kapuval majdnem egyvonalban álló Joshua Samanskinak, aki erősen és pontosan lőtt Bálizs mögé, a hálóba. Ortenszky Tamás kék vonalról leadott lövése még kozmetikázta valamelyest a kapura lövési statisztikát, de a 11–2 semmiképp sem volt hízelgő a mieinkre nézve.

Dominik Kahun, a német válogatott csatára: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy az első pillanattól kezdve harcoltunk, hiszen ez nem mindig könnyű egy torna első mérkőzésén. Tudtuk, hogy mi vagyunk az esélyesek, de fontos volt, hogy nem becsültük le az ellenfelet. Talán a második harmadban játszhattunk volna jobban, összességében azonban jó teljesítményt nyújtottunk, és megérdemeltük a győzelmet. Az volt a siker kulcsa, hogy ragaszkodtunk a játéktervünkhöz, és nem azzal foglalkoztunk, ki ellen játszunk. Hári János, a magyar válogatott csatára: – Kicsit óvatosabban kezdtünk, mint kellett volna, de ez nem olyan nagy meglepetés, hiszen nálunk sokan most játszanak először felnőtt-világbajnokságon. A második harmadban viszont több helyzetünk volt, mint a németeknek, frusztráló, hogy nem tudtunk betalálni, mert kétgólos hátrányból még alakulhatott volna másképp. Ahelyett, hogy 2–2 lett volna, 4–0-ra vezettek a németek. Ez is a játék része, nem szabad hibáznunk, amikor lehetőségünk van felzárkózni. Remélhetőleg ebből tudunk tanulni. vélemények

Aztán a középső játékrészre mintha kicserélték volna a magyar válogatottat, olyan csapat benyomását keltette, mint amelyik valóban elhiszi, van keresnivalója a párharcban, a német pedig mintha már elhitte volna, nem kell több a győzelemhez, mint amennyi addig kiadott magából. Nos, hiába nyerte meg ezt a harmadot is 2–0-ra az ellenfél, és vezetett már néggyel, ég és föld volt a különbség az első és a második periódus között. Tizenkétszer próbálkoztak kapura lövéssel a mieink, és nemegyszer rendesen meg is dolgoztatták a Seattle Kraken sztárját, Philipp Grubauert. Ráadásul egy teljes és egy majdnem teljes emberelőnyünk is volt, mégsem sikerült a szépítés. Legközelebb talán akkor jártunk hozzá, amikor Hári János, Szabó Bence, Ambrus Gergő útvonalon jutott a pakk középre, a kapuval szembe, de utóbbi rosszul találta el a korongot, így kihúzta a támadás méregfogát.

A harmadik német gólnál jó érzékkel kért challenge-t Majoross Gergely, de ideiglenesen állt vissza újra 2–0-ra az eredményjelző. Először Vincze Péter adta el a támadóharmadban a pakkot, az újabb német kontra végén pedig Lukas Kalble talált be, majd Frederik Tiffels ért bele a jó ütemben érkező korongba közvetlenül Bálizs kapuja előtt.

A záró harmadban a biztos előny tudatában érthetően keveset kockáztatott Németország. Miért is tett volna másképp? Hacsak nem tudta könnyedén a kapunk közelébe juttatni a korongot, inkább visszafordult. Ennek ellenére Laskawy Ferenc majdnem meglepte egy lövéssel Grubauert, de nem ő, hanem Ambrus Gergő szerezte a vb első magyar gólját, középről, a kapuvas érintésével vágódott lövése után a korong a kapuba. A legvégén ismét betaláltak a németek, a duplázó Kahun állította be a 6–1-es végeredményt.

A mieink legközelebb vasárnap 12.20-kor lépnek jégre, mégpedig az Egyesült Államok ellen.

MESTERMÉRLEG

Harold Kreis német szövetségi kapitány

Hogyan értékeli a mérkőzést a megérdemelt győzelem után?

Jól kezdtük és fejeztük be a találkozót, a második harmadban viszont magyar csapat fizikailag és agresszivitásban fölénk nőtt néha, gyorsan mozgatta a korongot, és többször visszanyomott minket védekezni a saját harmadunkba. Egy az egy elleni szituációkat nyertek, de aztán visszajöttünk a meccsbe, és újra úgy játszottunk, ahogy akartunk. Jó csapat a magyar, egyszerűen csak ezúttal nem jöttek nekik a gólok.

Mi volt a legnagyobb kihívás a mérkőzésen?

Az, hogy az ellenfél nagyon jól lezárta a területeket a semleges harmadban. Ebben nagyon jó volt Magyarország. Ezen a területen alig tudunk átjutni a második játékrészben, és sokat kellett javulnunk, hogy a harmadikra újra fölénybe kerüljünk.

Mit vár vasárnap a kazahok elleni mérkőzéstől?

Kazahsztán nagyon erős csapat fizikailag, és talán több A-csoportos vb-tapasztalata van, mint Magyarországnak. Hasonló meccsre számítok, mint amilyen a magyarok elleni volt, felelősségteljesen kell kezelnünk a korongot, mer ha lesz esélyük gólt fognak ütni.

Majoross Gergely magyar szövetségi kapitány

Talán nem volt benne a meccsben az ötgólos különbség – hogy látta?

Úgy gondolom, talán túlzó az eredmény, de inkább azt mondanám, hogy amiatt boldogok lehetünk, amilyen a játék képe volt. Ennél nagyon nehéz jobban játszani egy ilyen jó csapat ellen. Keményen dolgoztunk végig, de ha egy kicsit okosabban tesszük mindezt, akkor két harmad után ennél sokkal szorosabb lehetett volna az eredmény, ami után jöhetett volna egy ki-ki harmadik játékrész.

Mik voltak a hibák?

Néhány szituációban rosszul kezeltük a korongot, rosszul cseréltünk, és ez főleg a második harmadban volt bosszantó, amit alapvetően mi uraltunk. Ekkor több helyzetünk volt, nem indokolta semmi, hogy hibázzunk. Nem lehettünk akkor még annyira fáradtak sem.

Ahogy előzetesen mondta, nem tetszett a németeknek az agresszivitásunk, mégis akkor volt legveszélyesebb az ellenfél, mikor a mi támadásaink után korongot szerzett. Hogyan lehet ezen javítani?

Kanada ellen ugyan ez történt, utána nagy hangsúlyt fektettünk rá, hogy megértsék a srácok, a topcsapatok ellen ez lesz a legnagyobb gondunk. Az ellenfelek átmenete védekezésből támadásba olyan gyors, amilyet a csapatból sokan korábban még nem tapasztaltak. Ezért nagyvonalúan bánunk a koronggal, próbálunk olyan helyzeteket megoldani, amik alacsonyabb szinten működnek, de itt nincs rá hely és idő. Ha valamiben egyébként közel állunk az ellenfelekhez, az a sebesség, de ha tíz méterrel előttünk vannak, akkor nem érjünk a nyomukba.