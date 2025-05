A csehek biztossá tették továbbjutásukat a mieink csoportjában; Norvégia ismét kikapott a vb-n

A svédek már a hatodik meccsüket játszották a vb-n, s négy gólt ütve maradtak százszázalékosak. A továbbjutásuk már korábban biztossá vált, de a sikerükkel az is eldőlt, hogy az első két hely egyikén lépnek majd tovább a negyeddöntőbe.

Kanada is hibátlan maradt, ezúttal hétgólos sikert aratott, és minimum harmadikként jut tovább a csoportból.

FÉRFI ELIT JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT (STOCKHOLM)

5. FORDULÓ

Finnország–Lettország 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Kanada–Szlovákia 7–0 (2–0, 3–0, 2–0)

6. FORDULÓ

Svédország–Franciaország 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

A-CSOPORT M GY HGY HV V L–K GK P 1. Svédország 6 6 – – – 25–3 +22 18 2. Kanada 5 5 – – – 28–2 +26 15 3. Finnország 5 3 1 – 1 18–8 +10 11 4. Szlovákia 5 2 – 1 2 7–17 –10 7 5. Lettország 5 2 – – 3 11–18 –7 6 6. Ausztria 5 1 1 – 3 12–15 –3 5 7. Franciaország 6 – – 1 5 7–24 –17 1 8. Szlovénia 5 – – – 5 4–25 –21 0

A csehek kiütötték ellenfelüket, így negyeddöntősök. Mint az MTI megjegyzi, az eredmény a magyar válogatott számára is kedvező, ugyanis ha a kazahok alapjátékidőben kikapnak két kiemelt gárdától – vasárnap az amerikaiaktól és kedden a svájciaktól –, a Majoross Gergely szövetségi kapitány vezette együttes bent marad az elitben.

Az esti meccsen Dánia is hozta a kötelezőt, így Norvégia továbbra is nyeretlen. Ha a csoportutolsó nem győzi le hétfőn alapjátékidőben, azaz 60 perc alatt a magyar csapatot, akkor kiesik. A mieink abban az esetben búcsúznak, ha vasárnap a svájciaktól és hétfőn a norvégoktól is kikapnak rendes játékidőben, a kazahok pedig pontot szereznek hátralévő találkozóik egyikén.

B-CSOPORT (HERNING)

5. FORDULÓ

Egyesült Államok–Németország 6–3 (3–0, 0–3, 3–0)

Csehország–Kazahsztán 8–1 (1–0, 3–0, 4–1)

6. FORDULÓ

Dánia–Norvégia 6–3 (2–1, 3–1, 1–1)