Sofron István: Bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk bajnokságot nyerni

– Talán az egész idényben nem volt ilyen hosszú idejük két tétmeccs között, mint az Újpest elleni negyeddöntő utolsó és a Csíkszereda elleni elődöntő első mérkőzése között. Hogyan használták ki?

– Tizenegy nap telik el a negyeddöntő utolsó és az elődöntő első meccse között, ezt az időszakot – néhány szabadnap kivételével – edzéssel töltöttük – mondta a Nemzeti Sportnak Sofron István, a BJA HC támadója. – Igyekeztünk figyelni a regenerációra is, hiszen az idény ezen szakaszában szinte mindenkinek van kisebb-nagyobb sérülése, de teljes kerettel vágunk neki az elődöntőnek. Örök vitatéma, mi a szerencsésebb, ha egy csapat kipihenten vagy meccsritmusban kezdi el a párharcot, mi most az előbbi helyzetben vagyunk, ebből igyekszünk a legtöbbet kihozni. Voltak azért kemény fizikai edzéseink, hogy a kondink rendben legyen, sokat korcsolyáztunk és taktikailag is felkészültünk arra, ahogy a Csíkszereda vélhetően játszani fog.

– Önnek különleges lehet az ellenfél, hiszen Csíkszeredában született, és éppen a kék-fehérektől igazolt a Budapest Jégkorong Akadémia HC-hoz.

– Nagyon fontos helye van az életemben a Csíkszeredai Sportklubnak, nemcsak azért, amit az elmúlt három évben kaptam a csapattól, hanem mert édesapám is ott játszott, én is a város szülöttje vagyok. Ezeket az érzelmeket most félre kell tennem, nem lesz könnyű a Vákár Lajos Jégcsarnokban játszani telt ház előtt, de az a feladatom, hogy legjobb tudásom szerint segítsem a csapatom.

– Jól ismeri az ellenfelet, ki tudja ezt használni a társaival?

– Vannak tapasztalataim, amiket a korábbi években szereztem, amikor Kevin Constantine keze alatt játszottam. Megosztottam a csapattal – ahogy biztosan Csíkszeredában is kivesézték a mi játékunkat. Nekünk magunkra kell leginkább figyelnünk, de minden esélyünk megvan a továbbjutásra. A papírforma alapján talán mi vagyunk a favoritok, de az erdélyiek a negyeddöntőben kiejtették a DEAC-ot 4–1-es összesítéssel, pedig erre nem sokan fogadtak volna. A rájátszásban kiegyenlítődnek az erőviszonyok, senkit sem lehet a négy közül a többi csapat fölé emelni, mindkét elődöntős párharc szoros lesz.

– Gondolnak már az esetleges Erste Liga-győzelemre, vagy egyelőre csak a következő mérkőzésig terveznek előre?

– Mindenképpen szeretnénk megnyerni a ligát, de ennek feltétele, hogy az éppen aktuális, következő feladatra összpontosítsunk. Először a Csíkszeredán kell túljutnunk, és az elmúlt hónapokban bizonyítottuk, képesek lehetünk bajnokságot nyerni!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

18.40: Budapest JAHC–SC Csíkszereda (romániai)