Sofron triplájával döntő meccsre mentett a BJA HC az FTC ellen

Sofron az 5. percben szerzett vezetést az alapszakaszgyőztes BJA-nak – amely pénteken veszített idegenben –, ám hamar jött a válasz Jacob Crespi révén. A második harmad FTC-góllal indult, Leo Ring volt eredményes, de Sofron megint villant. A hazaiak csatára remek napot fogott ki, a 49. percben már mesterhármasnál járt, végül csapatának az ő vezérletével sikerült összesítésben egyenlítenie.

A másik párharc már vasárnap este eldőlt: a gól nélküli első két harmad után a záró húsz percben a DEAC kétszer is mattolta a DVTK Jegesmedvéket, ezzel pedig megnyerte a találkozó mellett a párharcot is, így elsőként jutott a döntőbe. A mérkőzés egyébként feszült mederben zajlott, számos lökdösődés, bunyó tarkította a találkozót – főleg a középső harmadban. A két kapus, Hetényi Zoltán és Praták Dávid is remek napot fogott ki, előbbi a kapujára tartó mind a 45 lövést hárította, utóbbi 53 kísérletből 51-et védett.

JÉGKORONG

OB I, RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

BJA HC–FTC-TELEKOM 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

Vasas Jégcentrum, 629 néző. V: Nagy A., Dósa, Muzsik, Sábián.

BJAHC: FARKAS R. – Pozsgai, Horváth M. / Szabó B. (1), Szabó D. (1) / Varga, Roach (1) / Dóczi Zs., Boros – SOFRON 3, Keresztes L., SCHLEKMANN (2) / Blackwater, Nagy K., Molnár B. / Somoza, Nagy G., Ravasz / Tóth R., Weidemann, Santerno. Edző: Kangyal Balázs

FTC: Kalnins – Seregély M., Crespi 1 / Tyni, Kärmeniemi / Bán, Hrabal / Haranghy – Nichol, Brady, Németh A. / Molnár D, Kestilä, Mattyasovszky / Turbucz, Ring 1 (1), Tóth G. / Galajda, Banga, Kárpáti. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 38–16.

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/0

Az egyik fél második győzelméért tartó párharc állása: 1–1.

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Mindkét csapat megtett mindent, az ellenfélnek is kijár a dicséretből. Egyik együttes sem volt sportszerűtlen, végig küzdött hatvan percen keresztül. Az összes játékos kitette szívét-lelkét a pályára, és ebből egy jó kis hokimeccs kerekedett. Hétfőn újrakezdhetjük az egészet.

Fodor Szabolcs: – Jó csata volt és egy klasszisteljesítmény a BJA-nál. Sajnos, egy jelentősebb sérüléshullám tizedel minket, és nem tudunk kellően mély kerettel játszani. Szeretném megemelni a kalapomat a srácaim előtt, mert ami bennük volt, kiadták. Hétfőn is kijövünk, és küzdünk az utolsó leheletünkig, meglátjuk, hogy mire lesz elég.



DEAC–DVTK JEGESMEDVÉK 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

Debrecen, 520 néző. V: Soós, Vincze P., Kocsány, Kövesi.

DEBRECEN: HETÉNYI – Usztinyenka, Stensson / JELISZEJEV 1, Bukor / Kloz, Dobmayer / Gőz, Jakabfy S. – Senfeld, Galoha (1), Culigin (1) / Bucskin, Kreisz, Mihalik A. / Szmirnov, Novonty, Mihalik G. / Atlas, Kozma F., MOZER 1. Edző: Vaszjunyin Artyom

DIÓSGYŐR: PRATÁK – Masella, Skrabau / Vokla, Szathmáry / Szirányi, Vojtkó / Szalay, Trozsák – Kulesov, Lövei, Hunt / Doyle, Pineo, Miskolczi / Berdnyikov, Rétfalvi, Zitny / Farkas M., Csiki, Blasko. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 53–45.

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a DEAC javára.

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – A Miskolc sokat korcsolyázó, agresszív csapat. Végig fegyelmezetten játszottunk, csak a gólszerzéssel álltak hadilábon a csatáraink, de egy bekkgóllal azért sikerült megtörni a gólcsendet. Élvezetes, kemény, küzdelmes párharcot vívtunk. Mindegy, kivel találkozunk a döntőben, mert aki bajnok akar lenni, annak mindenkit meg kell vernie.

Láda Balázs: – Mondhatnám, hogy minden rendben volt: a küzdőszellem, az erőnlét, a ritmus, a játék, a fegyelmezettség. Csak akkor adódik a kérdés, hogy miért kaptunk ki? Az idényben végig a gólszerzéssel gyűlt meg a bajunk, most is. Két gólt szereztünk a párharcban, így nem lehet továbbjutni.