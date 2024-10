Adorján Attila védéseivel a Fradit szétlövésben legyőző Csíkszereda legjobbja volt

FTC–SC CSÍKSZEREDA 1–2 – szétlövéssel

Aki a mérkőzés első tíz percéről lemaradt, gyakorlatilag elmulasztotta a mérkőzés két gólját is: Michael Keränen góljával a Fradi a negyedik percben vezetést szerzett, aztán a felvonás közepén Niclas Lucenius egyenlített, s ezzel el is zárult a gólcsap a Tüskecsarnokban erre a vasárnapra. Merthogy a folytatás inkább kapusparádét hozott, a középső felvonásban Adorján Attila és ferencvárosi kollégája, Nagy Kristóf is remek védések sorát mutatta be. A harmadik 20 percre aztán kifogyott a szufla – főleg a vendégek támadójátéka vált visszafogották, amit a harmadik harmadban kapura lőtt három lövés is magyaráz. Az öt perces hosszabbításban még inkább felborult a pálya, ráadásul a Csík Becze Tihamér fegyelmezettlensége miatt emberhátrányba került, de ezt nem tudta kihasználni a Fradi: Adorján a kapujára tartó minden lövést védett, az öt perc alatt hétszer is közbe kellett avatkoznia. Következett a szétlövés, amelyben az idegek csatáját pedig a lélektanilag eddigre fölénybe került Csíkszereda bírta jobban, s a 9. párban éppen Becze lövése után került a kapuba a korong, Adorján pedig hárította a meccs első gólját szerző Keränen kísérletet. Ezzel tehát az erdélyi csapat felülmúlta az idénybeli első szétlövéses vereségét elszenvedő zöld-fehéreket.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–GYERGYÓI HK 3–4 – hosszabbításban

A Dunaújvárosi Acélbikák nagyot küzdve második meccsükön tudtak pontot szerezni az új idényben, pedig nem úgy indult, hogy a dobogóért csatázó Gyergyó ellen lesz esélye, mert az erdélyiek már az első harmad után két góllal vezettek. A DAB viszont a második harmadot megnyerve a záró felvonásra egygólos hátránnyal fordult, s a harmadik felvonás közepén Ivan Sysak góljával egyenlítve hosszabbításra mentették a mérkőzést. Aztán ott a harmadik percben jött Brance Orban és eldöntötte az extra pont sorsát.

ÚJPESTI TE–DVTK JEGESMEDVÉK 2–3

Jobb idénykezdet után a kisssé visszaesett formájú Újpest várta a mostanában szinén nem túl acélos DVTK-t. Az első harmad az eredményt tekintva kiegyenlített játékot hozott, az utolsó öt percre fordulva a lilák találatára 22 másodpercen belül válaszoltak a borsodiak. A másodikban aztán a vendégek maradtak lendületben, s a játékrész közepén bő egy percen belül kétszer is Rajna Miklós kapujába. A házigazdák a záró felvonásban ugyan próbálkoztak, de a jóval aktívabban, valamelyest többet lövő vendégek mellett csupán a szépítésig jutottak. Ezzel az Újpest legutóbbi öt bajnokijából negyedszer szenvedett vereséget.

FEHA19–BJAHC 3–2

A játéknap meglepetését a fehérvári fiatalok szállították, hiszen a négy megnyert bajnokival érkező Budapest JAHC ellen remekül elkapta a meccs elejét Tokaji Viktor csapata és a harmad közepén meg is szerezte a vezetést Vedran Bogesic révén. Az első húsz perc után aztán a fővárosiak átvették a kezdeményezést, többet lőttek kapura a továbbiakban, ám a második 20 perc közepén megint csak a hazaiak növelték előnyüket Németh Zalán találatával. A vendégek ugyan Molnár Bálint kihasznált emberelőnyével szépítettek, ám az egyenlítés nem jött össze – ekkor még. A záró felvonásban két perc elteltével aztán már sikerrel jártak a vendégek, Ravasz Csanád találata után 2–2 állt az eredményjelzőn. Igaz, csak a harmad közepéig, mert ekkor érkezett Ambrus Csongor és ismét a fehérváriakat juttatta a előnyhöz, s mint kiderült, ez bizonyult a győztes találatnak, mert a vendégek hiába kerültek a végén emberelőnybe és hozták le a kapusukat, nem tudták kiharcolni a hosszabbítást.

További eredmények, tabella később.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

FTC-TELEKOM–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Tüskecsarnok, 775 néző. V: Nagy A., Rencz, Szabó D., Gottlibet.

FTC: NAGY K. – Tyni, Karmeniemi / Seregély M., Crespi / Helgesen, Vidoli / Haranghy – TURBUCZ, Brady, Németh A. / RAZUMNYAK, Kestilä, KERANEN 1 / Banga, Mattyasovszky, Tóth G. / Bán, Boháti. Edző: Fodor Szabolcs

CSÍKSZEREDA: ADORJÁN – Salló (1), Láday / Kuronen, Ferencz-Csibi / Gecse, Kristó / Bajko, Both – Forsberg, Részegh T., BECZE 1 (1) / ROKALY SZ., Rokaly N., FODOR / Péter, Silló, Lucenius 1 / Casaneanu, Márton, Bíró. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 32–26.

Emberelőny–kihasználás: 1/0, ill. 3/1

Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai) 3–4 (0–2, 2–1, 1–0, 0–1) – hosszabbításban

Újpesti TE–DVTK Jegesmedvék 2–3 (1–1, 0–2, 1–0)

FEHA19–Budapest JAHC 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

KÉSŐBB

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)