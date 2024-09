Cortina: Tetszett, ahogy a játékosok küzdöttek és beleálltak a meccsekbe

Pat Cortina hangsúlyozta, a németek ellen is meccsben volt és helyzeteket dolgozott ki a válogatott, a játékosok tudták, hogy magasabb szinten kell teljesíteniük, céljuk pedig az volt, hogy 60 percen át jó teljesítményt nyújtsanak.

„Ha ők szerzik a negyedik gólt, akkor vélhetően nehezebb lett volna a helyzetünk, mert az ellenfélnél van a momentum, és a motivációnk csökkenhet. Szerencsére nem ez történt, nagy karaktert mutattunk, a korábban is ránk jellemző odaadással játszottunk – ez is része az identitásunknak, annak, hogy kik is vagyunk. Nem tudunk győzni csak a képességek alapján, ez egyedül Kanadának és az Egyesült Államoknak megy, a többieknek küzdeniük is kell” – mondta.

Cortina úgy fogalmazott, látja, hogy a játékosok elkötelezettek és tisztában vannak azzal, mennyire fontos az előttük álló szezon.

„Ez valóban kulcsfontosságú. Hogy azt is tudják, hogy mennyi munkát kell elvégezni ahhoz, hogy sikerrel járjunk? Ezt még nem tudom, de nem is fogok arra várni, hogy kiderüljön, hanem éppen ezért feszegetem a határaikat és ezért ösztönzöm őket még jobb és jobb teljesítményre. Lássák és érezzék, hogy több kell és többre is képesek – meg kell érteniük, hogy ezen a szinten erre van szükség” – nyilatkozta a kapitány.