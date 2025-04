Öt nap alatt négy mérkőzés: cél az elitben maradás

A magyar női jégkorong-válogatottban több játékos is az első felnőtt-világbajnokságára készül, közülük Hiezl Réka a legfiatalabb, mindössze 15 éves, június 10-én tölti be a 16. életévét.

„Kicsit izgulok, de nagyon várom is már a világbajnokság kezdetét, remélem, hozzá tudom tenni azt a csapat játékhoz, amit tudok” – mondta a Nemzeti Sportnak Hiezl. A Vasas játékosa most debütál felnőtt-világbajnokságon, de nem ez lesz az első felnőtt-világeseménye, ott volt a csapattal a februári olimpiai selejtezőn is, három mérkőzésen egy-egy gólt szerzett és asszisztot ért el.

„Sokat segít a fejlődésemben, hogy ilyen erős csapatok ellen játszhatok. Az olimpiai selejtezőn is fontos tapasztalatokat gyűjtöttem, ezeket hoztam magammal a világbajnokságra is. Szeretnénk visszavágni a németeknek, ellenük kicsit haragosabban megyünk majd ki a jégre, ezt az előnyünkre szeretnénk fordítani. Mindig jó mérkőzést játszunk ellenük, ezúttal szeretnénk mi nyerni. Jó kerettel érkeztünk Csehországba, egyre erősebbek vagyunk. Gyönyörű a helyszín, minden külső tényezőt igyekszünk kizárni és csak a játékkal foglalkozni. Kedden edzettünk először az arénában, nagy a lelátó, várom, hogy teli legyen emberekkel, és az ide­utazó magyarok szurkoljanak nekünk” – fogalmazott Hiezl.