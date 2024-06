Pat Cortina elégedett a női hokiválogatott fejlesztőtáborával

A hazai szövetség hétfői beszámolója szerint a játékosok két csoportra osztva napi két jeges edzésen vettek részt, valamint erőnléti munkát is végeztek.

„Elégedett vagyok a látottakkal minden szempontból. Június van, az egyik legfontosabb, hogy jégen lehetünk és edzhetünk. Örülök, hogy a játékosok mosolyogva jönnek le a jégről, nagy az intenzitás, de élvezik a küzdelmet és a versenyt. A napok kicsit hosszúak a két edzéssel, ám a mindig fontos kitartást is fejleszthetjük azáltal, hogy végigdolgozzuk a napokat” – mondta Pat Cortina, aki azt is elárulta, hogy többek között a korong megtartásán, védelmén volt a hangsúly, és a helyzetkihasználással is foglalkoztak, valamint délutánonként az egymás elleni játék szerepelt a programban.

A keretbe ezúttal a fiatalabb játékosok is meghívót kaptak, velük is elégedett volt a szakmai stáb.

„Nagyon tehetségesek, és ha így tudják folytatni, ilyen szellemben dolgoznak a továbbiakban is, akkor képesek lesznek segíteni a válogatottnak. Az a cél, hogy jobbá váljunk a versenynek is köszönhetően” – hangsúlyozta.

A válogatott legközelebb júliusban találkozik, kétszer egyhetes képességfejlesztő tábor erejéig. Pat Cortina szerint az a cél, hogy az intenzitáson emelve akkor újabb lépést tegyen előre a csapat.

A KERET

kapusok: Bogáti Bianka, Milibák Helga, Németh Anikó, Révész Zsuzsa, Szabó Fruzsina

hátvédek: Balog Gréta, Faggyas Lilla, Hajdu Lili, Haraszt Lorina, Kiss-Simon Franciska, Kornyilov Anna, Márton Adél, Mayer Fruzsina, Németh Bernadett, Odnoga Lotti, Simon Bíborka, Szabó Bonita, Véghelyi Dóra

csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Dabasi Réka, Fehér Nikolett, Gondos Tamara, Hiezl Réka Effi, Horváth Imola, Huszák Alexandra, Imets Mercédesz, Jókai-Szilágyi Kinga, Kárpáti Karina, Kreisz Emma, Márton Luca, Metzler Regina, Pázmándi Zsófia, Polónyi Petra, Rónai Alexandra, Seregély Míra, Simon Viktória, Strobl Lara, Szamosfalvi Petra, Torontáli Anna, Tóth Flóra, Weiler Krisztina