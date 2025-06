Kreisz Emma: Még mindig nem vagyunk túl az olimpiai selejtező kudarcán

Sikerekkel és kudarcokkal egyaránt tarkított idényen van túl a még mindig csak 21 éves Kreisz Emma, aki fiatal kora ellenére már most rendre a női jégkorong-válogatott első támadósorában kap helyet, és klubcsapatában is meghatározó csatár. A University of Minnesota légiósaként eredményes idényt zárt (38 mérkőzésen 9 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott), a válogatottban azonban két egymást követő nagy kudarc is érte, az idény azonban elismeréssel zárult, hiszen ő lett az évad legjobb magyar női csatára.

„Örülök az elismerésnek, de az elmúlt idényben még a korábbiakhoz képest is hátrébb sorolódott az egyéni érdek a csapatéval szemben. A csapattársaimról is elmondható ugyanez, így különleges, hogy éppen most nyertem el ezt a díjat” – mondta Kreisz Emma.

A támadó kitért a kudarcokra is, amelyek februárban és áprilisban érték, nevezetesen, hogy az olimpiai selejtezőtornán Bremerhavenben néhány tizedmásodpercen múlt, hogy kiegyenlítsen Németország ellen a női válogatott, és tovább küzdhessen az olimpiai részvételért, majd néhány héttel később Ceské Budejovicében kiesett az A-csoportos világbajnokságon a Pat Cortina vezette együttes.

„Teljesen egyetértek Odnoga Lottival, válogatott csapattársammal, aki szerint az olimpiai selejtezőtorna kudarca hatással volt a világbajnoki szereplésünkre is. Bárkinek, aki nem ment keresztül ilyenen, nehéz felfogni, milyen az, amikor másodperceken múlik, hogy küzdhetünk-e tovább az olimpiai álmainkért vagy sem. A mai napig sem dolgoztuk fel teljesen, talán nem is lehet. Túl kell viszont rajta lépni, elfogadni, hogy ilyen az élet. A csapatra büszke vagyok, mert mindent kiadott magából, az utolsó pillanatig küzdöttünk egymásért a lányokkal. Annak ellenére, hogy milyen fájdalmas élmény volt, örülök, hogy együtt élhettem át velük” – magyarázta Kreisz.

A kieséssel végződő világbajnokságot követően a Nemzetközi Jégkorongszövetség bejelentette, Magyarország kapta a 2026-os divízió 1/A női vb szervezésének jogát, így a bukás utáni keserűségbe némi öröm is vegyült, hiszen a válogatott hazai jégen vívhatja ki, hogy újra a legjobbak között szerepelhessen.

„Nagyon örültünk a hírnek, hiszen 2019 óta nem volt felnőtt női jégkorong-világesemény itthon, ráadásul én külföldi klubcsapatban légióskodom, így a családom év közben nemigen láthat élőben játszani. Különleges élmény lesz, már most nagyon várom – mondta a csatár, aki szót ejtett arról is, hogy érzi magát klubcsapatában, és milyen tervei vannak a nyári uborkaszezonra. – Minden évben valós eséllyel szállunk harcba a bajnoki címért a University of Minnesotával az NCAA-ben, mert rendkívül sok tehetséges játékos van a csapatban, az elmúlt idényben is így volt, és a következőben sem lesz másképp. Két évet játszottam már a minnesotai egyetemi csapatban, és még két idényem van hátra. Augusztusban újult erővel térek vissza a tengerentúlra, addig a felkészülésre és a száraz edzésekre összpontosítok, és igyekszem minél több időt tölteni a családommal és a barátaimmal, akikkel idény közben nincs lehetőségem találkozni.”