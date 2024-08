Arany múlt, lila köd, sötét jövő: Franciaország csúcsáról a mélybe

Lehet óriási hőség a vén kontinensen, tombolhat a nyári szünet, lehet olimpia, nyújthat megannyi érdekességet és szórakozási lehetőséget a strandok és fesztiválok világa, mint rendesen, most is óriási figyelem övezi a futballvilág átigazolásait. Idén is nekilátunk, hogy rendet vágjunk a transzferek között – ahogyan az 2008 óta hagyomány, a Premier League és a Serie A után a Ligue 1-gyel folytatjuk a transzferkört.

Mégpedig egy olyan klubbal, amelyről nagyon sokat írtunk korábban, de alighanem hosszú-hosszú időre kikerül a kis sorozatunkból. Nem lesz tanulságok nélküli történet. Nagyon úgy néz ki, csúnya véget ér a GIRONDINS BORDEAUX története, a 104 évvel ezelőtt alapított klubot a negyedosztályba sorolták (ezt a döntést augusztus 12-én megerősítették), és a jövőben amatőr klubként működik, a játékosok szerződését felbontották. A fiatalabbak nem is tudják talán, hogy hatszoros bajnok a klub, legutóbb (ne írjuk helyette azt: utoljára) 2009-ben nyerték meg a Ligue 1-et, Laurent Blanc vezetésével, előtte tíz évvel Elie Baup juttatta csúcsra a csapatot (a Lilian Laslandes, Sylvain Wiltord csatársorral). A fénykort mégis az 1980-as évek jelentették, a Marius Trésor, Patrick Battiston, Jean Tigana, Alain Giresse, Bernard Lacombe, Fernando Chalana, Zlatko és Zoran Vujovics, Jean-Marc Ferreri, José Touré, Philippe Vercruysse, Clive Allen, Jesper Olsen, Éric Cantona, Enzo Scifo, Yannick Stopyra, Bernard Genghini, Bixente Lizarazu, Klaus Allofs, Manfred Kaltz, Joseph-Antoine Bell, William Ayache sorral – amelyhez akkor óriási összeget jelentő 800 ezer dollárért érkezett Újpestről Kozma István! Álló sor, balról: René Girard, Léonard Specht, Jean-Christophe Thouvenel, Dominique Dropsy, Patrick Battiston, Alain Roche. Előttük: Zlatko Vujovics, Zoran Vujovics, Jean-Marc Ferreri, Philippe Vercruysse, Jean Tigana 1986 (Forrás: thevintagefootballclub.blogspot.com) Egy év múlva követte őt Wim Kieft, Didier Deschamps, Arnór Gudjohnsen és Christophe Dugarry, de ez a klub adta később a világfutballnak Zinédine Zidane-t, Johan Micoud-t, Maruan Samakot, Grzegorz Krychowiakot, Yoann Gourcufft, Malcomot, Aurélien Tchouaménit; játszott itt Lendvai Miklós, Jean-Pierre Papin és Sávio… Jellemző, hogy Kozma István középpályás-társai közül a nagy Olympique Marseille megvette a Bernard Pardo, Jean-Philippe Durand, Jean-Marc Ferreri triót (a mesterrel, Raymond Goethalsszal egyetemben), Jesper Olsen 48-szoros válogatott, a dán dinamitok vezéralakja volt (és sokkal olcsóbban vették őt a Manchester Unitedtől, mint amennyit Kozmáért fizettek), Bernard Genghini pedig 1984-es Európa-bajnok, két évvel később világbajnoki bronzérmes, Ferrerivel együtt. De térjünk vissza a közelmúltra: a 2010-es évek vége felé nem jutottak már el a Bajnokok Ligájába, de többször az 5. hely környékén végeztek, ennek megfelelően szerepeltek a nemzetközi kupákban is, 2015-ben új stadionba költöztek. A 2018-as tulajdonosváltáskor derült ki, hogy nagy a baj, hiszen alig 80 millió euróért szerezte meg a General American Capital Partners a francia Metropole Télévision SA-tól a klubot, a szurkolók már ekkor tiltakoztak (a legnagyobb gondot a közvetítési jogokat birtokló Mediapro csődje jelentette, de nem maradhatott el a címer megváltoztatása sem). Az összeg nagysága is jelezte a klub akkori könyv szerinti értékét, és bár az új tulajdonos BL-sikereket ígért, nem volt tőkeerős. Nem segítettek pánikvásárlások és a kapkodás sem, csodavételek, edzők és sportigazgatók gyors körforgása égette a tíz- és tízmillió eurókat. A vezetőedző, Gustavo Poyet nem kímélte a tulajdonost (ő már játékosként is szókimondó volt), menesztették, majd a GACP egy év múlva máris eladta a klubot a szintén amerikai, már a felvásárlásban is partner Kings Street Capitalnak. „Ez a megállapodás garantálja a stabilitást, és a klub tovább halad a sikerek felé” – nyilatkozta ekkor az új gazda, amely rövidtávú nyereséget szeretett volna realizálni, de amikor ezek elmaradtak, csökkentette a támogatást, a legjobb játékosok így távoztak, a kiszemeltek pedig nemet mondtak. Ördögi kör. Az évi 3 millió euró fölött kereső Paulo Sousa a bajok ellenére összekapta a csapatot, ekkoriban került fel a nagyokhoz Tchouaméni és Yacine Adli – a koronavírus miatt félbeszakadt idény végén 60 millió euró volt a klub adóssága, azért ez nem vészes, hiszen Jules Koundét 35, Tchouaménit 18, Paul Bernardonit 7.5, a Francois Kamano, Pablo kettőst 8-8, Adlit 9, Toma Basicot 7, Sékou Marát 12 millióért adták el. 2021-ben a Rennes tulajdonosa a Bordeaux környéki bortermelőkkel összefogva meg szerette volna menteni a klubot, de volt kínai és amerikai jelentkező is a fő hitelező banknál, végül a sportvilágból jól ismert luxemburgi-spanyol üzletember, Gérard López lett a befutó. A 28 milliós költségvetési hiány és egyéb szabálytalanságok miatt kizárták a klubot az élvonalból, de közben lezajlott a tulajdonosváltás, López garanciát vállalt az akkor már 40 milliós mínuszra, sikerrel fellebbeztek – ellenben a Ligue 1 20. helyén végeztek, kiestek. Forrás: Swiss Rumble Mint kiderült, ez végzetes volt: a már korábban is csökkenő közvetítési és kereskedelmi bevételek „bezuhantak”, nem tudták mivel foltozni a költségvetésen tátongó lyukakat. A hazai nézőszámmal nem volt probléma, igaz, a második Ligue 2-es idényre 21 545-re csökkent az átlag (ezt értelmezzük picit…), de többször írtunk már róla: topligás szinten is csak a bevételek kisebbik részét jelentik a bérlet- és jegybevételek, tíz százalék körül. A 42 ezres stadion, a 183 millió euróból felépült Matmut Atlantique fenntartása egyébként is gigászi összegeket emészt fel – ugyanakkor a Bordeaux nem fizetett a városnak, tehát ezzel kvázi rengeteget „spórolt”… Tavaly 11 millióért vásároltak, 23 millióért adtak el, a Ligue 2-ben a 3. után (nagyon közel álltak a feljutáshoz!) a 12. helyen végeztek, a bérekre még mindig 36 millió eurót költve. A sportigazgató évi 1.3 milliót keresett, három játékos is kétmillió körül, a fél év után kirúgott Vladimir Petkovicnak még mindig tartoznak 10 millió euróval, kétszer ennyivel a stadionhasználatért, ennek zömét a város hajlandó volt elengedni – aztán jött a fent már említett visszasorolás. A szinte csak a közvetítési jogokra épülő költségvetés, a pénzügyi háttér nélküli óriási fizetések, a kapkodó irányítás, az évente változó vezetés, a pénzügyi fegyelem teljes hiánya, az ultramodern, nagyon drága, túlméretezett stadion üzleti szempontból ki nem használása nagyon rossz üzleti modellnek bizonyult, de a Napoli, a Parma, a Fiorentina és a Rangers szurkolói is tudnának erről mesélni. Utóbbi kluboknak azonban volt visszaút. Rávilágít arra is a Bordeaux esete, hogy a jelenleginél szigorúbb pénzügyi szabályozásra és felügyeletre van szükség, ez a klubok és a szurkolók közös érdeke is. „Csalódott és nagyon mérges vagyok, mint mindenki, aki szereti ezt a klubot. De ami történik, az sajnos a sok éven át tartó katasztrofális sportvezetői munka és pénzgazdálkodás következménye” – értékelt tűpontosan Bixente Lizarazu. Fotó: L'Équipe Érdekes, hogy a francia labdarúgás pénzügyi szabályozó hatósága, a DNCG már 2022-ben is a harmadosztályt írta elő, így az a fura eset fordult elő, hogy a kiesés miatt tomboló szurkolók pár hétre rá önfeledten ünnepelték a másodosztályt. Ma már nincs miért és nincs kit ünnepelni: Zuriko Davitasvilit korábban 6 millióért eladták a Saint-Étienne-nek, most a legértékesebb játékosok is ingyen távozhattak, így került Újpestre az 1.5 millió eurót érő Tom Lacoux (a volt ferencvárosi Danilo Ihnatenkónak egyelőre nincs új klubja). Pedig a Fenway Sports Group bejelentkezett a klubért egy százmilliós ajánlattal, 40 milliós azonnali befektetéssel, ám az árat keveslő Lópezzel nem tudtak megegyezni, de a fellebbezési idő, két hét alatt sem tudta bemutatni a Bordeaux vezetése, hogy honnan lesz 30-40 millió eurója az új idényre, mert López meg nem akar több pénzt befektetni… Végül a klub csődöt jelentett, mindenkinek felmondott, és bezárták az edzőközpontot is. Az utolsó fellebbezésben egy 5 milliós költségvetéssel pályáztak a harmadosztályra, de az illetékes szerv, a Francia Nemzeti Olimpiai és Sportbizottság erre is nemet mondott, mert semmilyen új elemet nem tartalmazott a költségvetés, a klub számlája üres volt. Az elnök, Gérard López elfogadta a döntést – mi mást tehetett volna?! Az adósság 2024 augusztusában már 100 millió euróra rúgott, és sem többségi, sem kisebbségi tulajdonos nem jelentkezett (López végig ez utóbbiban bízott). A szurkolók 2022-t elnevezték annus horribilisnek, azaz borzalmas évnek, de túl korán ellőtték ezt a jelzőt… A két amerikai tulajdonossal csöbörből vödörbe kerültek, Lópezzel meg az amatőrök közé. Egy angol lap szerint Lópezt megkereste a Chelsea-től ismert Todd Boehly, de López nem akarta a londoniak „fiókcsapatává” tenni a Bordeaux-t. A korábban a Lille-lel felsülő López egyébként 2021 óta a Boavista fő tulajdonosa is, ám ezeket a szinergiákat képtelen volt kihasználni a két csapat. Igaz, a portugál csapat is nagy sebességgel rohan a csőd felé. 2020-ban a Merlyn Partners megvette a Lille-t a pár sportcsapatot már bedöntő, akkor a hitelezők nyomására cselekedő Gérard Lópeztől, megmentve ezzel a szakadék felé száguldó OSC-t.



Elengedett adósság... Thierry Trijoulet : "Si ce sont les contribuables qui vont payer la note ? Quand on parle d’annulation de dettes pour une collectivité, oui"



A lire ici 👉 https://t.co/OHz6U3My0O#Girondins pic.twitter.com/4gRROqR2hq — Girondins4Ever (@Girondins4ever) August 23, 2024 „Ha most a Mouscron, a Bordeaux és a Boavista szurkolóira gondolok… A Lille nyolcvanéves, de majdnem elhunyt pár éve. Ha megnézed, mit lett a Mouscronnal, és megnézed a Bordeaux-t… ezek a klubok nemcsak vagyontárgyak, az örökségünk részét képezik. Borzalmas, ami velük történik. Nagyon szeretném, ha valaki vállalná a felelősséget, és elmagyarázná nekem, hogyan lehetett egy olyan klubot, mint a Girondins Bordeaux, rábízni erre a személyre? Csak egy telefonhívásba került volna informálódni róla. Két évvel ezelőtt felhívott egy politikus Bordeaux környékéről, mondtam neki, ne kockáztassanak Lópezzel, mert az eredmény biztos… Most, két évvel később, pontosan az történik, amit előre megjósoltam. Mondtam a szenátor úrnak, hogy én francia adófizető vagyok, López nem az. Közpénzek tűntek el! Ezt felelőtlenségnek tartom, de a felelősök ismertek. Hogyan engedhettük meg, hogy ez az ember átvegye a Girondins Bordeaux-t?” – tette fel a költői kérdést a Lille elnöke, Olivier Létang, aki mindent tud López pénzügyi manővereiről, hiszen ő tette ezeket tisztába. A nyolcvanas évek aranykorszakának egy anyagi csőd vetett véget, annyi sztárt nem bírt el akkor egy francia élcsapat, látjuk, mi lett nem sokkal később az Olympique Marseille-jel, egyéb problémák mellett anyagilag az a projekt sem volt megalapozva. A mostani csőd inkább a rövidlátás és a problémák tologatásának a rossz példája – és ebből a jelek szerint nem lesz néhány év múlva feltámadás. „Nem padlóra kerülni szégyen, csak hosszú ideig lent maradni az” – tartja egy francia közmondás. A Bordeaux igazolja majd ennek az igazságát. Bruno Irles est le nouvel entraineur des Girondins de Bordeaux (présentation)



A lire ici 👉 https://t.co/o39cNET2ge#Girondins pic.twitter.com/jFe41GqrC6 — Girondins4Ever (@Girondins4ever) August 23, 2024 A csapatnak már van edzője, Bruno Irles, a Monaco egykori játékosa, augusztus végére össze kellene szedni 20 játékost (e héten egyetlen egy főből állt még a keret), az Amiens (!) sportigazgatóját, John Williamst kérték meg, hogy segítsen néhány futballistát szerezni. Irles segítője a korábbi remek csatár, Dado Prso lesz. A város ingyen biztosítja a stadiont, az utánpótláscsapatokat benevezték a bajnokságokba, van tartalékcsapat is (az első bajnokira nem tudtak kiállni, ha még egyszer nem játszanak, kizárják őket), a szurkolók létrehoztak egy csoportot, a Girondins Sociost, hogy beszálljanak a klubba, részvényesek legyenek, vagy legalább segítsenek új tulajdonost találni. Az első mérkőzést augusztus 31-én játsszák. A tervek szerint… A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA ANGERS SCO

ÉRKEZETT: Jim Allevinah (Clermont Foot, ingyen), Harisz Belkebla (Ohod, ingyen)

TÁVOZOTT: Jan Valeri (Sheffield Wednesday, 1 500 000 euró) AJ AUXERRE

ÉRKEZETT: Lasso Coulibaly (Nordsjaelland, 2 000 000 euró), Gabriel Osho (Luton Town, ingyen), Theo Bair (Motherwell, 1 900 000 euró)

Kölcsönbe: Ki-Jana Hoever (Wolverhampton)

TÁVOZOTT: Gauthier Hein (Metz)

Kölcsönből vissza: Colin Dagba (PSG) STADE BREST 29

ÉRKEZETT: Julien Le Cardinal (Lens, kölcsön után végleg, 1 700 000), Jordan Amavi (Marseille, i.)

Kölcsönbe: Ludovic Ajorque (Mainz), Abdoulaye Ndiaye (Troyes), Abdallah Sima (Brighton), Romain Faivre (Bournemouth)

Kölcsönből vissza: Asraf Dari (Charleroi)

TÁVOZOTT: Steve Mounié (Augsburg, ingyen), Tairyk Arconte (Pau, 600 000)

Kölcsönbe: Lilian Brassier (Marseille)

Kölcsönből vissza: Billal Brahimi (Nice), Kamory Doumbia (Reims), Martín Satriano (Inter) LE HAVRE AC

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT: André Ayew (szl.)

Kölcsönből vissza: Mohamed Bayo (Lille) RC LENS

ÉRKEZETT: Jhoanner Chávez (Bahia, k. v., 4 500 000), Hervé Koffi (Charleroi, 2 500 000), Malang Sarr (Chelsea, i.), Hamzat Ojediran (Debrecen, 1 500 000), Denis Petric (Nantes, i.), Sidi Bane (BATE Boriszov, 250 000), Anassz Zaruri (Burnley, 9 000 000)

Kölcsönbe: M'Bala Nzola (Fiorentina), Martín Satriano (Inter, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Rémy Labeau Lascary (Laval), Stijn Spierings (Toulouse), Adam Buksa (Antalyaspor)

TÁVOZOTT: Adam Buksa (Midtjylland, 4 000 000), Julien Le Cardinal (Brest, k. v., 1 700 000), Lukasz Poreba (Hamburg, k. v., 300 000), Jean-Louis Leca (visszavonult), Elye Wahi (Marseille, 25 000 000)

Kölcsönbe: Morgan Guilavogui (St. Pauli) LILLE OSC

ÉRKEZETT: Ethan Mbappé (PSG, i.), Ngal'ayel Mukau (Mechelen, 5 000 000), Thomas Meunier (Trabzonspor, i.), Oszam Szahraui (Heerenveen, 8 000 000), Aissza Mandi (Villarreal, i.)

Kölcsönből vissza: Akim Zedadka (Zaragoza), Alan Virginius (Clermont), Mohamed Bayo (Le Havre)

TÁVOZOTT: Adam Unasz (szl.), Yusuf Yazici (szl.), Ivan Cavaleiro (szl.), Leny Yoro (Manchester United, 62 000 000)

Kölcsönbe: Tiago Morais (Rio Ave), Alan Virginius (Young Boys), Ignacio Miramón (Boca Juniors) OLYMPIQUE LYON

ÉRKEZETT: Moussa Niakhaté (Nottingham Forest, 31 900 000), Ernest Nuamah (Molenbeek, k. v., 28 500 000), Orel Mangala (Nottingham Forest, k. v., 23 400 000), Szaid Benrahma (West Ham, k. v., 14 400 000), Abner (Betis, 8 000 000), Mama Baldé (Troyes, k. v., 6 000 000), Duje Caleta-Car (Southampton, k. v., 3 590 000), Zsordzs Mikautadze (Metz, 18 500 000), Rémy Descamps (Nantes, i.)

Kölcsönből vissza: Amin Sarr (Wolfsburg), Mamadou Sarr (Molenbeek)

TÁVOZOTT: Skelly Alvero (Werder Bremen, k. v., 4 750 000), Tino Kadewere (Nantes, i.), Henrique Silva (szl.), Jake O'Brien (Everton, 19 500 000), Mohamed El Arouch (Botafogo, i.), Mamadou Sarr (Strasbourg, 10 000 000)

Kölcsönbe: Johann Lepenant (Nantes) OLYMPIQUE MARSEILLE

ÉRKEZETT: Ismaël Koné (Watford, 12 000 000), Bamo Meité (Lorient, k. v., 10 500 000), Mason Greenwood (Manchester United, 26 000 000), Derek Cornelius (Malmö, 4 000 000), Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles, 2 000 000), Elye Wahi (Lens, 25 000 000), Gerónimo Rulli (Ajax, 4 000 000)

Kölcsönbe: Lilian Brassier (Brest), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham), Valentín Carboni (Inter, 1 000 000), Jonathan Rowe (Norwich City)

Kölcsönből vissza: Pol Lirola (Frosinone), Jordan Amavi (Brest)

TÁVOZOTT: Iliman Ndiaye (Everton, 18 000 000), Vitinha (Genoa, k. v., 16 000 000), Mattéo Guendouzi (Lazio, 13 000 000), Pape Gueye (Villarreal, i.), Pierre-Emerick Aubameyang (al-Kadsziah, 9 000 000), Jonathan Clauss (Nice, 5 000 000), Ismaila Sarr (Crystal Palace, 15 000 000), Jordan Amavi (Brest, i.)

Kölcsönbe: Pau López (Girona)

Kölcsönből vissza: Joaquín Correa (Inter), Jean Onana (Besiktas) AS MONACO

ÉRKEZETT: Thilo Kehrer (West Ham, k. v., 11 000 00), George Ilenikhena (Antwerpen, 17 000 000), Lamine Camara (Metz, 15 000 000), Jordan Tez (PSV, 10 000 000), Paris Brunner (Borussia Dortmund U19, 4 000 000), Christian Mawissa (Toulouse, 16 000 000)

Kölcsönből vissza: Myron Boadu (Twente), Chrislain Matsima (Clermont Foot), Félix Lemaréchal (Cercle Bruges), Eliot Matazo (Antwerpen)

TÁVOZOTT: Wissam Ben Yedder (szl.), Mohamed Camara (al-Szadd, 15 000 000), Youssouf Fofana (Milan, 20 000 000), Félix Lemaréchal (Strasbourg, 6 000 000)

Kölcsönbe: Myron Boadu (Bochum), Paris Brunner (Cercle Bruges) MONTPELLIER HSC

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza:

TÁVOZOTT: Maxime Esteve (Burnley, k. v., 12 000 000), Léo Leroy (Basel, 500 000)

Kölcsönből vissza: Yann Karamoh (Torino), Silvan Hefti (Genoa) FC NANTES

ÉRKEZETT: Matthis Abline (Rennes, k. v., 10 000 000), Tino Kadewere (Lyon, k. v., i.)

Kölcsönbe: Sorba Thomas (Huddersfield), Johann Lepenant (Lyon)

Kölcsönből vissza: Fabien Centonze (Hellas Verona)

TÁVOZOTT: Lohann Doucet (Paris FC, 300 000), Moussa Sissoko (Watford, i.), Samuel Moutoussamy (Sivasspor, i.), Denis Petric (Lens, i.), Rémy Descamps (Olympique Lyon, i.), Junior Diaz (Troyes, 2 500 000), Stredair Appuah (Palermo, 1 500 000)

Kölcsönbe: Lamine Diack (Hatayspor)

Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Wolfsburg), Bénie Traoré (Sheffield United), Eray Cömert (Valencia) OGC NICE

ÉRKEZETT: Morgan Sanson (Aston Villa, k. v., 4 000 000), Tanguy Ndombélé (Tottenham, i.), Jonathan Clauss (Marseille, 5 000 000), Moise Bombito (Colorado Rapids, 7 000 000)

Kölcsönből vissza: Robson Bambu (Arouca), Rares Ilie (Lausanne), Mattia Viti (Sassuolo), Ajub Amraui (Amiens), Badreddin Buanani (Lorient), Billal Brahimi (Brest)

TÁVOZOTT: Khéphren Thuram (Juventus, 20 600 000), Robson Bambu (Braga, 1 200 000), Alexis Claude-Maurice (szl.), Alexis Beka Beka (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Mattia Viti (Empoli), Ajub Amroui (Martigues), Jean-Clair Todibo (West Ham)

Kölcsönből vissza: Valentin Rosier (Besiktas), Romain Perraud (Southampton) FC PARIS SAINT-GERMAIN

ÉRKEZETT: Matvej Szafonov (FK Krasznodar, 20 000 000), Willian Pacho (Eintracht Frankfurt, 40 000 000), Joao Neves (Benfica, 59 920 000), Désiré Doué (Rennes, 50 000 000)

Kölcsönből vissza: Juan Bernat (Benfica), Renato Sanches (Roma), Iljesz Huszni (al-Szadd), Colin Dagba (Auxerre), Ismaël Gharbi (Lausanne), Gabriel Moscardo (Corinthians), Cher Ndour (Braga), Ayman Kari (Lorient), Xavi Simons (RB Leipzig)

TÁVOZOTT: Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt, kölcsön után végleg, 16 500 000), Kylian Mbappé (Real Madrid, i.), Edouard Michut (Adana Demirspor, k. v., i.), Sergio Rico (szl.), Layvin Kurzawa (szl.), Keylor Navas (szl.), Ethan Mbappé (Lille, i.)

Kölcsönbe: Renato Sanches (Benfica), Gabriel Moscardo (Reims), Cher Ndour (Besiktas) STADE REIMS

ÉRKEZETT: Amine Salama (Caen), Kamory Doumbia (Brest), Cédric Kipré (West Bromwich, i.)

Kölcsönbe: Gabriel Moscardo (PSG)

Kölcsönből vissza: Check Keita (Bastia), Martin Adeline (Annecy)

TÁVOZOTT: Junisz Abdelhamid (St.-Étienne , i.), Check Keita (Charleroi), Benjamin Stambouli (szl.), Thomas Foket (Anderlecht, i.), Amir Ricsardszon (Fiorentina, 9 000 000), Thérence Koudou (Pau) FC STADE RENNES

ÉRKEZETT: Glen Kamara (Leeds United, 10 000 000), Albert Grönbaek (Bodö/Glimt, 15 000 000), Leo Östigard (Napoli, 7 000 000), Hans Hateboer (Atalanta, 3 000 000), Carlos Andrés Gómez (Real Salt Lake City, 10 000 000), Henrik Meister (Sarpsborg, 7 000 000), Félix Lemaréchal (Strasbourg, 6 000 000), Jordan James (Birmingham City, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Matthis Abline (Nantes), Alfred Gomis (Lorient), Dogan Alemdar (Troyes), Lorenz Assignon (Burnley)

TÁVOZOTT: Enzo Le Fée (Roma, 23 000 000), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen, 15 000 000), Matthis Abline (Nantes, 10 000 000), Alfred Gomis (Palermo, i.), Martin Terrier (Bayer Leverkusen, 20 000 000), Guéla Doué (Strasbourg, 6 000 000), Désiré Doué (PSG, 50 000 000)

Kölcsönbe: Fabian Rieder (VfB Stuttgart, 800 000), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Bertug Yildirim (Getafe) AS SAINT-ÉTIENNE

ÉRKEZETT: Junisz Abdelhamid (Reims, ingyen), Zuriko Davitasvili (Bordeaux, 6 000 000), Augustine Boakye (Wolfsberg, 3 000 000), Igor Miladinovics (Csukaricski, 3 000 000), Pierre Cornud (Maccabi Haifa, 1 000 000)

TÁVOZOTT: Dylan Chambost (Columbus Crew), Mickaël Nade (szerződése lejárt), Dylan Chambost (columbus Crew)

Kölcsönből vissza: Stéphane Diarra (Lorient), Nathanaël (Augsburg), Irvin Cardona (Augsburg) RC STRASBOURG ALSACE

ÉRKEZETT: Óscar Perea (Atlético Nacional, 5 200 000), Pape Diong (Darou Salam, 1 200 000), Guéla Doué (Rennes, 6 000 000), Sékou Mara (Southampton, 12 000 000), Diego Moreira (Chelsea, 2 000 000), Sebastian Nanasi (Malmö, 11 000 000), Mamadou Sarr (Olympique Lyon, 10 000 000)

Kölcsönbe: Caleb Wiley (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Eduard Szobol (Genk), Nordin Kandil (Annecy), Milos Lukovics (IMT Beograd)

TÁVOZOTT: Ibrahima Sissoko (Bochum, i.), Kévin Gameiro (szl.), Lebo Mothiba (szl.)

Kölcsönbe: Jessy Deminguet (Metz)

Kölcsönből vissza: Andrey Santos (Chelsea), Angelo (Chelsea) FC TOULOUSE

ÉRKEZETT: Charlie Cresswell (Leeds United, 4 500 000), Djibril Sidibé (AEK Athén, i.), Mark McKenzie (Genk, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Janisz Begraui (Pau)

TÁVOZOTT: Anthony Rouault (VfB Stuttgart, k. v., 3 000 000), Veljko Birmancsevics (Sparta Praha, k. v., 2 300 000), Mikkel Desler (Austin FC, i.), Moussa Diarra (Alavés, i.), Thijs Dallinga (Bologna, 15 000 000), Christian Mawissa (Monaco, 16 000 000), Logan Costa (Villarreal, 18 000 000)

Kölcsönbe: Ibrahim Cissoko (Plymouth Argyle), César Gelabert (Gijón)

Kölcsönből vissza: Stijn Spierings (Lens) Lezárva szombat reggel, vastaggal az elmúlt két hét átigazolásai.