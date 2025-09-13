Hosszú idő után ismét nyert a Nantes ellen a Nice

A Nice a legutóbbi nyolc Nantes elleni találkozóján nem tudott nyerni. Az első három fordulóban egyaránt két vereséggel és egy győzelemmel nyitó csapatok meccsén végig a hazaiak voltak aktívabbak. A 20. percben Sofiane Diop révén a Nice kapufáig jutott, a gólra azonban az 56. percig kellett várni. Ekkor Charles Vanhoutte passzát követően Jeremie Boga volt eredményes, ezzel a góllal a Nice otthon tartotta a három pontot.

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Nice–Nantes 1–0 (Boga 56.)

KÉSŐBB

21.05: Auxerre–Monaco

VASÁRNAP

15.00: Lille–Toulouse

17.15: Brest–Paris FC

17.15: Strasbourg–Le Havre

17.15: Metz–Angers

17.15: Paris SG–Lens

20.45: Rennes–Lyon

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Olympique Marseille–Lorient 4–0 (Greenwood 13. – 11-esből, Pavard 20., A. Gomes 33., Aguerd 90+3.)

Kiállítva: Yongwa (10. – Lorient)