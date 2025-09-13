Hosszú idő után ismét nyert a Nantes ellen a Nice

Nemzeti Sportrádió

2025.09.13.
null
Jeremie Boga gólja győzelmet érte a Nice-nek (Fotó: AFP)
A Nice 1–0-ra nyert a Nantes ellen a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában.

A Nice a legutóbbi nyolc Nantes elleni találkozóján nem tudott nyerni. Az első három fordulóban egyaránt két vereséggel és egy győzelemmel nyitó csapatok meccsén végig a hazaiak voltak aktívabbak. A 20. percben Sofiane Diop révén a Nice kapufáig jutott, a gólra azonban az 56. percig kellett várni. Ekkor Charles Vanhoutte passzát követően Jeremie Boga volt eredményes, ezzel a góllal a Nice otthon tartotta a három pontot.

FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Nice–Nantes 1–0 (Boga 56.)

KÉSŐBB
21.05: Auxerre–Monaco

VASÁRNAP
15.00: Lille–Toulouse
17.15: Brest–Paris FC
17.15: Strasbourg–Le Havre
17.15: Metz–Angers
17.15: Paris SG–Lens
20.45: Rennes–Lyon

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Olympique Marseille–Lorient 4–0 (Greenwood 13. – 11-esből, Pavard 20., A. Gomes 33., Aguerd 90+3.)
Kiállítva: Yongwa (10. – Lorient)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Paris SG

3

3

8–3

+5

9

2. Lyon

3

3

5–0

+5

9

3. Lille

3

2

1

11–4

+7

7

4. Marseille

4

2

2

9–4

+5

6

5. Monaco

3

2

1

6–4

+2

6

6. Lens

3

2

1

5–3

+2

6

7. Strasbourg

3

2

1

4–3

+1

6

8. Toulouse

3

2

1

6–6

0

6

9. Nice

4

2

2

5–5

0

6

10. Angers

3

1

1

1

2–2

0

4

11. Rennes

3

1

1

1

2–5

–3

4

12. Le Havre

3

1

2

5–6

–1

3

13. Auxerre

3

1

2

2–4

–2

3

14. Nantes

4

1

3

1–3

–2

3

15. Paris FC

3

1

2

5–8

–3

3

16. Lorient

4

1

3

5–12

–7

3

17. Brest

3

1

2

4–8

–4

1

18. Metz

3

3

2–7

–5

0

 

 

