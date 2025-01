Most már tényleg itt a vége: csődöt jelentett a BL-győztes kéziklub

„Nehéz szívvel kell bejelentenünk, hogy a Vipers vezetősége úgy döntött, megszünteti a klub működését és bejelenti a klub felszámolását” – olvasható a klub közleményében, amely hozzáteszi, hogy az elnökség a klub pénzügyi helyzetének alapos felmérése és a további működés lehetőségeinek hiánya után döntött így.

A közleményből az is kiderült, hogy a döntést kiváltó tényező a likviditás volt, továbbá a működési garancia hiánya a mostani idényre.

„A 2024. október 28-i rendkívüli éves közgyűlésen új elnökséget választottak, amely abból indult ki, hogy egy külső szurkolói csoport működési garanciát vállal a 2024–2025-ös idényre. A vezetőség értékelése szerint ez a garancia nem valós, ami felelőtlenséggé teszi a klub tevékenységének folytatását.”

Azt is írja, hogy a 2024-es eredmények azt mutatják, hogy a klub likviditása jelentős kihívást jelent, és az igazgatótanács legkorábban ez év nyaráig nem is vár megfelelő mértékű javulást. Mivel a vagyonkezelő 1.3 millió norvég korona összegű követelést is bejelentett, nincs már alapja a klub további működésének. Mint írják, a garancia hiánya és a likviditási nehézségek miatt az igazgatótanács kénytelen volt csődöt jelenteni és a csődbírósághoz fordulni.

„A bejelentéssel a Vipers hosszú és büszke története véget ér” – áll.

A döntéssel minden Vipers-játékos szabadon igazolhatóvá vált és az együttes azonnali hatállyal visszalép a Bajnokok Ligájától és a bajnokságtól.