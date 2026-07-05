Ne legyen igazam! – Malonyai Péter jegyzete

Azonnal hozzáteszem, hogy ne legyen igazam, borítékolok egy bocsánatkérést a feleknek (innen, a Wekerléről könnyű az ilyesmi), ha rám cáfolnak, ám az előzőekhez még hozzájön a tét. Ami ezúttal nem átlagos világbajnoki, hanem rangsoroló. Mert egyértelműen másként áraz be egy válogatottat, ha a nyolc és nem a 16 között vitézkedhet, hiszen az elődöntőért játszva már szinte testközelben a világbajnoki cím.

Mindazonáltal Mexikónak fontosabb (lenne) a siker, amíg versenyben a csapat, az egész országot a futball tartja lázban, ugyan kit érdekelnek a pedagógusok követelései, az eltűnt személyek hozzátartozóinak kétségbeesett tiltakozása! Jellemző, hogy az elmúlt napokban a Reuters jelentése szerint a válogatott győzelmeit követő utcai ünneplések okoztak biztonsági problémákat. Volt, ahol pánik tört ki a tömegben, s négy ember meghalt, ezért a hatóságok szigorítottak a beléptetésen, korlátozták a tömegrendezvényeket, és megnövelték a rendőri jelenlétet. Magyarán, Mexikóban politikai kérdés (is) a futballsiker, ha a válogatott diadalt arat, időt nyerve mondhatják (persze csak egymás között) a hatalmasok, hogy „Mit akartok még…?” Az ilyesmit jól ismerjük mi is (lásd: ötvenes évek, Aranycsapat).

Angliában viszont a futball játék, igaz, szent, magasztos ügy, már-már vallás, de önmagában, saját jogon. A politika csak akkor lép, ha nagyon muszáj (1989: Hillsborough-katasztrófa, Taylor-jelentés = a futballhuliganizmus kiszorítása a stadionokból), egyébként minden állandó. Ha kikapnak, leváltják, akit le kell, túlélik a szócsatákat – és ennyi.

Ez a feltaláló méltósága, ezt kívánom mindkét oldalnak, nekem meg azt, hogy – ismétlem – ne legyen igazam!

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