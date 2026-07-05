Nemzeti Sportrádió

„Mexikó labdás játéka az elmúlt tíz év legjobbja volt” – jöhetnek az angolok

2026.07.05. 08:33
Címkék
Anglia vb 2026 foci vb 2026 Mexikó
 

Az Ecuador elleni 2–0 megmutatta, mire képes Javier Aguirre szövetségi kapitány együttese, és felvezette azt a mérkőzést, amelyen ezt a világ egyik legerősebb válogatottjával szemben kell megismételnie. Bizakodásra adhat okot, hogy Guillermo Fontes Salazar, a mexikói leányválogatottak mellett dolgozó videóelemző szerint az ecuadoriak ellen az elmúlt évek legjobb mexikói teljesítményét láthattuk – jöhetnek az angolok.

„Legalább három-négy éve nem tapasztaltam ennyire határozott fellépést a nemzeti csapattól – mondta a Nemzeti Sportnak a szakember, aki jelenleg az U20-as válogatott felkészülését segíti. – Támadásban és védekezésben is lenyűgöző volt a szervezettség és rugalmasság, a vonalak között végig szűk maradt a távolság. Megkockáztatom, hogy Mexikó labdás játéka az elmúlt tíz év legjobbja volt: a futballisták kimozgatták az ecuadori védőket, majd eredményesen támadták a mögöttük nyíló területeket. Korábban bennem is felvetődött, elég jó-e ez a csapat az ilyen meccsek megnyeréséhez, ám megmutatta, hogy képes rá. Ettől még a valódi cél nem változott: be kell jutni a negyeddöntőbe.”

A Mexikó–Anglia mérkőzés beharangozója itt olvasható:

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Mexikó kapott gól nélkül jutott el az Anglia elleni nyolcaddöntőig a labdarúgó-világbajnokságon, de a torna igazi célját csak a negyeddöntőbe kerüléssel teljesítené.

 

 

 

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