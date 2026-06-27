Szenegál és afrikai csapat is először szerzett öt gólt vb-meccsen – statisztikák

Az iraki Rebin Szulaka a mérkőzés elején a kiállítás sorsára jutott, ezzel megszületett a világbajnokság 9. piros lapja, ami már eggyet több, mint amennyiszer ezt a színű lapot az előző két tornán összesen felmutatták.

Iraq's red card against Senegal brings the tournament total to 9 - already more than the previous two World Cups combined (8).🟥 pic.twitter.com/3R793Eni3N — WhoScored (@WhoScored) June 26, 2026

Rebin Szulaka piros lapja a negyedik legkorábbi a világbajnokságok történetében. Az iraki védő a 13. percben kapta, de érdekesség, hogy ha nem a VAR jelzésére kapja meg, hanem már a játékvezető elsőre is azt mutatja fel, akkor a 10. percben történt volna a kiállítás.

SEN 🇸🇳 1-0 🇮🇶 IRQ (30') - Rebin Sulaka was sent off in the 13th minute. It's the FOURTH-earliest red card in the entire history of the World Cup:



🇺🇾 0:51 - Batista (1986 vs Scotland)

🇨🇴 2:55 - Carlos Sánchez (2018 vs Japan)

🇮🇹 7:07 - Ferrini (1962 vs Chile)

🇮🇶 13' - REBIN SULAKA… — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 26, 2026

Ismaila Sarr a második félidőben betalált, majd kiosztott egy asszisztot, így az első szenegáli játékos lett, aki egy vb-meccsen gólt és gólpasszt is jegyzet. Emellett ő lett a szenegáli válogatott legeredményesebb labdarúgója világbajnokságon, ez ugyanis a negyedik találata volt.

1 - Ismaïla Sarr is the first 🇸🇳 Senegal player to both score and assist in a FIFA World Cup match, and is now also the outright leading scorer Senegal at the World Cup with four goals.



Central. pic.twitter.com/ajWJaQnLHW — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026

Senegal’s all-time top goalscorers at the World Cup:



◉ 4 - Ismaila Sarr

◎ 3 - Papa Bouba Diop

◎ 2 - Henri Camara

◎ 2 - Pape Gueye



A record-breaking evening for the Crystal Palace forward. 🇸🇳 https://t.co/YAxnqpQHTL — Squawka (@Squawka) June 26, 2026

Pape Guaye az első játékos a világbajnokságok történetében, aki csereként pályára lépve szerzett két gólt, valamint osztott ki egy gólpasszt egyazon meccsen.

#GetThisChip - Pape Gueye becomes the ONLY player in the entire history of the World Cup to come on as a substitute and register TWO goals and ONE assist in the same match. pic.twitter.com/14xOainbQl — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 26, 2026

Szenegál az első afrikai csapat, amely öt gólt szerzett egy vb-meccsen.

5 - 🇸🇳 Senegal are the first ever African team to score five goals in a FIFA World Cup match.



Record. pic.twitter.com/sueGrqsb18 — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026

Szenegál nyolc gólt szerzett a csoportkörben, világbajnokságon ez még egy afrikai csapatnak sem sikerült korábban.

🇸🇳 SENEGAL REWRITE AFRICAN HISTORY!



⚽️ 5-0 masterclass vs Iraq delivers insane new records:



🏅8 goals in the group stage — MOST EVER by an African nation at the World Cup



🏅5 goals in a single match — HIGHEST ever by an African team in the tournament



🦁 Absolute offensive… pic.twitter.com/gEDtX3uKoL — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 26, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

I-CSOPORT

SZENEGÁL–IRAK 5–0 (1–0)

Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Anthony Taylor (angol)

SZENEGÁL: Diaw – Diatta, Seck (Ciss, 58.), Niakhaté, I. Jakobs – I. Gueye, H. Diarra (P. Gueye, 56.) – I. Mbaye (I. Ndiaye, 56.), L. Camara (N. Jackson, 56.), Mané – I. Sarr (Diao, 81.). Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

IRAK: Baszil (Dzs. Hasszan, a szünetben) – Putrosz, Hasim, Szulaka, Doszki – Al-Ammari – Dzsaszim (Maknzi, 57.), Bajes, Ikbal (Jakob, 67.), Kaszem (Junusz, 16.) – Al-Hamadi (Juszif, 57.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold

Gólszerző: H. Diarra (4.), I. Sarr (56.), P. Gueye (59., 71.), I. Ndiaye (82.)

Kiállítva: Szulaka (13.)