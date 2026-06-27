Szenegál és afrikai csapat is először szerzett öt gólt vb-meccsen – statisztikák
Az iraki Rebin Szulaka a mérkőzés elején a kiállítás sorsára jutott, ezzel megszületett a világbajnokság 9. piros lapja, ami már eggyet több, mint amennyiszer ezt a színű lapot az előző két tornán összesen felmutatták.
Rebin Szulaka piros lapja a negyedik legkorábbi a világbajnokságok történetében. Az iraki védő a 13. percben kapta, de érdekesség, hogy ha nem a VAR jelzésére kapja meg, hanem már a játékvezető elsőre is azt mutatja fel, akkor a 10. percben történt volna a kiállítás.
Ismaila Sarr a második félidőben betalált, majd kiosztott egy asszisztot, így az első szenegáli játékos lett, aki egy vb-meccsen gólt és gólpasszt is jegyzet. Emellett ő lett a szenegáli válogatott legeredményesebb labdarúgója világbajnokságon, ez ugyanis a negyedik találata volt.
Pape Guaye az első játékos a világbajnokságok történetében, aki csereként pályára lépve szerzett két gólt, valamint osztott ki egy gólpasszt egyazon meccsen.
Szenegál az első afrikai csapat, amely öt gólt szerzett egy vb-meccsen.
Szenegál nyolc gólt szerzett a csoportkörben, világbajnokságon ez még egy afrikai csapatnak sem sikerült korábban.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
SZENEGÁL–IRAK 5–0 (1–0)
Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Anthony Taylor (angol)
SZENEGÁL: Diaw – Diatta, Seck (Ciss, 58.), Niakhaté, I. Jakobs – I. Gueye, H. Diarra (P. Gueye, 56.) – I. Mbaye (I. Ndiaye, 56.), L. Camara (N. Jackson, 56.), Mané – I. Sarr (Diao, 81.). Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
IRAK: Baszil (Dzs. Hasszan, a szünetben) – Putrosz, Hasim, Szulaka, Doszki – Al-Ammari – Dzsaszim (Maknzi, 57.), Bajes, Ikbal (Jakob, 67.), Kaszem (Junusz, 16.) – Al-Hamadi (Juszif, 57.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold
Gólszerző: H. Diarra (4.), I. Sarr (56.), P. Gueye (59., 71.), I. Ndiaye (82.)
Kiállítva: Szulaka (13.)