Statisztikák: Lukaku és De Bruyne is rekordot döntött
Nyolc év után duplázott belga labdarúgó világbajnoki mérkőzésen: Leandro Trossard Új-Zéland kapuját vette be kétszer, legutóbb erre Romelu Lukaku volt képes 2018-ban Tunézia ellen.
Megdőlt Marc Wilmots rekordja: Romelu Lukaku a hatodik vb-gólját szerezte, ezzel már ő az egyedüli belga csúcstartó. A rutinos támadó Új-Zéland ellen csereként beállva, alig egy perc után talált be.
Csak úgy záporoztak a lövések a Belgium–Új-Zélandon: a felek 41-szer vették célba a kaput, ezen a vb-n ennyi lövéssel senki nem próbálkozott. És csak a Németország–Curacaón esett több gól.
Lukaku mellett Kevin De Bruyne is rekordot döntött: ő lett az első belga játékos, aki három vb-n is betalált, 2014-ben és 2018-ban is eredményes volt.
Egyiptom először maradt veretlen három egymást követő vb-meccsen, és először játszhat egyenes kieséses szakaszban, ha nem számítjuk az 1934-es vb-t, amikor nem volt csoportkör, a nyolcaddöntővel kezdtek a csapatok.