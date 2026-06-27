Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Lukaku és De Bruyne is rekordot döntött

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.27. 07:48
Romelu Lukaku (szemben) és Kevin De Bruyne is belga rekordot döntött (Fotó: Getty Images)
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Ahogy beszámoltunk róla, Belgium 5–1-re legyőzte Új-Zélandot, és megszerezte a csoport első helyét az Iránnal csak döntetlent játszó Egyiptommal szemben. Íme néhány statisztika a csoport záró mérkőzéseiről.
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Leandro Trossard duplázott az óceániaiak ellen, Romelu Lukaku szinte rögtön a beállása után eredményes volt.

Erre büszkék lehetnek: Egyiptom és Irán remek meccsen ikszelt egymással

Irán az első negyedórában kihagyott egy büntetőt, volt két kapufája, és a végén les miatt elvették egy gólját.

Nyolc év után duplázott belga labdarúgó világbajnoki mérkőzésen: Leandro Trossard Új-Zéland kapuját vette be kétszer, legutóbb erre Romelu Lukaku volt képes 2018-ban Tunézia ellen.

Megdőlt Marc Wilmots rekordja: Romelu Lukaku a hatodik vb-gólját szerezte, ezzel már ő az egyedüli belga csúcstartó. A rutinos támadó Új-Zéland ellen csereként beállva, alig egy perc után talált be.

Csak úgy záporoztak a lövések a Belgium–Új-Zélandon: a felek 41-szer vették célba a kaput, ezen a vb-n ennyi lövéssel senki nem próbálkozott. És csak a Németország–Curacaón esett több gól.

Lukaku mellett Kevin De Bruyne is rekordot döntött: ő lett az első belga játékos, aki három vb-n is betalált, 2014-ben és 2018-ban is eredményes volt.

Egyiptom először maradt veretlen három egymást követő vb-meccsen, és először játszhat egyenes kieséses szakaszban, ha nem számítjuk az 1934-es vb-t, amikor nem volt csoportkör, a nyolcaddöntővel kezdtek a csapatok.

 

 

 

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