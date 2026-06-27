Statisztikák: Lukaku és De Bruyne is rekordot döntött

Nyolc év után duplázott belga labdarúgó világbajnoki mérkőzésen: Leandro Trossard Új-Zéland kapuját vette be kétszer, legutóbb erre Romelu Lukaku volt képes 2018-ban Tunézia ellen.

Leandro Trossard is the first Belgian player to score 2+ goals in a World Cup match since Romelu Lukaku vs Tunisia in 2018. ⚽️⚽️ pic.twitter.com/nJ94S4XC4R — Squawka (@Squawka) June 27, 2026

Megdőlt Marc Wilmots rekordja: Romelu Lukaku a hatodik vb-gólját szerezte, ezzel már ő az egyedüli belga csúcstartó. A rutinos támadó Új-Zéland ellen csereként beállva, alig egy perc után talált be.

Romelu Lukaku has now scored more World Cup goals for Belgium than any other player (6).



Marc Wilmots’ record has been broken. 🇧🇪 pic.twitter.com/i1qwiKdStK — Squawka (@Squawka) June 27, 2026

Csak úgy záporoztak a lövések a Belgium–Új-Zélandon: a felek 41-szer vették célba a kaput, ezen a vb-n ennyi lövéssel senki nem próbálkozott. És csak a Németország–Curacaón esett több gól.

Belgium vs New Zealand saw more shots than any other game at the 2026 World Cup so far (41).



◉ 35 - Belgium

◉ 6 - New Zealand



And only Germany vs Curaçao has seen more goals (8). ⚽️ pic.twitter.com/0GzWalrBOd — Squawka (@Squawka) June 27, 2026

Lukaku mellett Kevin De Bruyne is rekordot döntött: ő lett az első belga játékos, aki három vb-n is betalált, 2014-ben és 2018-ban is eredményes volt.

Kevin De Bruyne is the first Belgian player EVER to score in 3 different World Cup tournaments:



⚽️ 2014

⚽️ 2018

⚽️ 2026



Timeless talent. 💫 pic.twitter.com/eT3GxpOCAT — Squawka (@Squawka) June 27, 2026

Egyiptom először maradt veretlen három egymást követő vb-meccsen, és először játszhat egyenes kieséses szakaszban, ha nem számítjuk az 1934-es vb-t, amikor nem volt csoportkör, a nyolcaddöntővel kezdtek a csapatok.