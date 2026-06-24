Statisztikák: Bellingham a legifjabb ötvenszeres angol válogatott lett
Miután a kezdőcsapat tagjaként pályára lépett, Jude Bellingham lett a legfiatalabb ötvenszeres angol válogatott játékos – 22 évesen és 359 naposan viselhette 50. alkalommal a háromoroszlános mezt. Ezzel Wayne Rooney rekordját nyugdíjazta, aki 165 nappal idősebben ünnepelhette a jubileumot: 23 éves és 159 napos volt jeles mérkőzése napján, vagyis 2009. április 1-jén egy Ukrajna elleni vb-selejtezőn.
Az iksszel az angolok két győztes sorozata is lezárult: megelőző három mérkőzésüket egyaránt megnyerték, és a tétmeccseken aratott 12-es szériájuk is véget ért. A horvátok elleni vb-nyitányuk előtt a nyolc vb-selejtezőjüket és előtte az utolsó három Nemzetek Ligája-meccsüket is megnyerték. Legutóbb tétmeccsen a két évvel ezelőtti Eb negyeddöntőjében ikszeltek Svájccal szemben, majd tizenegyesekkel mentek tovább. Tétmeccses veretlenségi szériájuk azért folytatódik, legutóbb a görögöktől kaptak ki, 2024 októberében a Nemzetek Ligájában 2–1-re hazai pályán – ugyanakkor felkészülési meccsen idén márciusban veszítettek, Japán 1–0-ra nyert ellenük Londonban.
Ghánának közel sincs ilyen remek szériája, mert bár Panamát az első fordulóban legyűrte, a csapat idei mérlege emellett a győzelem mellett immár két iksz és három vereség, ráadásul a tavalyi utolsó két meccsüket is elbukták az afrikaiak.
Az első félidőben öten (!) is száz százalékos passzpontossággal zártak az első félidőben. Ez persze csak addig tűnik soknak, amíg ki nem derült, hogy ugyan Marc Guéhi 68/68-at és Djed Spence 30/30-at hozott – ugyanakkor a ghánaiak hibátlanjai összesen nem passzoltak 30-szor egymáshoz. Partey 12-ből 12, Sibo 10-ből 10, Senaya 6-ból 6 pontos átadást mutatott fel.
Ilyen első félidő sem volt még ezen a vébén: az első játékrészben egyik csapat sem tudott kaput eltaláló lövést felmutatni. A két csapat együttes várható gólmutatója (xG) az angoloknak köszönhetően lett 0.28, ők hat lövéssel próbálkoztak az első 45 percben.
Guéhinak nem csak az első félidő sikerült remekül, hanem a meccs is, hiszen 143 alkalommal ért labdába, ami a legtöbb egy meccsen egy játékostól, és 126 jó passza volt – 129-ből – ezzel is csúcstartó ezen a tornán.
A meccs előtt az angolok még veretlennek mondhatták magukat világbajnokságokon afrikai ellenféllel szemben, öt győzelem mellett három döntetlen volt a mérleg. A ghánaiak európai ellenféllel szemben két győzelem és egy döntetlen mellett négy vereséget szenvedtek a meccs előtt.
Az angol kaput őrző Jordan Pickford Panama ellen játszhatja a 15. világbajnoki mérkőzését, amivel egyedül lesz második a legtöbb vb-meccsel rendelkező angol labdarúgók listáján. Ennek élén 17 pályára lépéssel a legendás kapus, Peter Shilton áll. Pickford a jelenlegi 14 meccsével holtversenyben a második Bobby Moore-ral, Bobby Charltonnal, Terry Butcherrel és Ashley Cole-lal. Egyébként pedig azt a David Beckhamet hagyta le, aki a helyszínen nézte meg a mérkőzést.
A két válogatott másodszor találkozott egymással és másodszor is döntetlent játszottak. Ezzel pedig Ghána továbbra is egyike annak az öt válogatottnak, amelyet az angolok még soha nem tudtak legyőzni. A többi négy: Szaúd-Arábia, Honduras, Dél-Korea és Algéria. Ghána mellett a szaúdiakkal is kétszer találkoztak, az összes mérkőzés döntetlenre végződött.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIA–GHÁNA 0–0
Boston, Boston Stadion, 63 983 néző. Vezette: Martínez (hondurasi)
ANGLIA: Pickford – James, Konsa, Guéhi, Spence (O'Reilly, 66.) – Anderson (Eze, 74.), Rice – Madueke (Rashford, 83.), Bellingham (Rogers, 73.), Gordon (Saka, 66.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
GHÁNA: Asare – Senaya (Peprah, 87.), Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – Semenyo, J. Ayew (Adu, 67.; Baba, 90+5.), I. Williams (Fatawu, 66.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz
|1. Anglia
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|2. Ghána
|2
|1
|1
|–
|1–0
|+1
|4
|3. Panama
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|4. Horvátország
|1
|–
|–
|1
|2–4
|–2
|0
AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)
A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), 16 Benjamin Asare (Hearts of Oak), 1 Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)
Védők: 4 Jonas Adjetey (Wolfsburg – Németország), 23 Derrick Luckassen (Pafosz – Ciprus), 14 Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), 6 Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), 18 Jerome Opoku (Basaksehir – Törökország), 21 Kojo Oppong Preprah (Nice – Franciaország), 17 Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), 2 Alidu Seidu (Rennes – Franciaország), 26 Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)
Középpályások: 20 Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), 7 Abdul Fatawu (Leicester City – Anglia), 15 Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), 5 Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), 8 Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), 22 Kamaldeen Sulemana (Atalanta – Olaszország), 3 Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)
Támadók: 25 Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), 9 Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), 13 Christopher Bonsu Baah (Al-Kadszia – Szaúd-Arábia), 24 Ernest Nuamah (Olympique Lyon – Franciaország), 11 Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), 10 Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), 19 Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)