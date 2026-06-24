Statisztikák: Bellingham a legifjabb ötvenszeres angol válogatott lett

Miután a kezdőcsapat tagjaként pályára lépett, Jude Bellingham lett a legfiatalabb ötvenszeres angol válogatott játékos – 22 évesen és 359 naposan viselhette 50. alkalommal a háromoroszlános mezt. Ezzel Wayne Rooney rekordját nyugdíjazta, aki 165 nappal idősebben ünnepelhette a jubileumot: 23 éves és 159 napos volt jeles mérkőzése napján, vagyis 2009. április 1-jén egy Ukrajna elleni vb-selejtezőn.

After being named in England's starting XI, Jude Bellingham has become the youngest player to reach 50 caps for the Three Lions.



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Az iksszel az angolok két győztes sorozata is lezárult: megelőző három mérkőzésüket egyaránt megnyerték, és a tétmeccseken aratott 12-es szériájuk is véget ért. A horvátok elleni vb-nyitányuk előtt a nyolc vb-selejtezőjüket és előtte az utolsó három Nemzetek Ligája-meccsüket is megnyerték. Legutóbb tétmeccsen a két évvel ezelőtti Eb negyeddöntőjében ikszeltek Svájccal szemben, majd tizenegyesekkel mentek tovább. Tétmeccses veretlenségi szériájuk azért folytatódik, legutóbb a görögöktől kaptak ki, 2024 októberében a Nemzetek Ligájában 2–1-re hazai pályán – ugyanakkor felkészülési meccsen idén márciusban veszítettek, Japán 1–0-ra nyert ellenük Londonban.

Ghánának közel sincs ilyen remek szériája, mert bár Panamát az első fordulóban legyűrte, a csapat idei mérlege emellett a győzelem mellett immár két iksz és három vereség, ráadásul a tavalyi utolsó két meccsüket is elbukták az afrikaiak.

Az első félidőben öten (!) is száz százalékos passzpontossággal zártak az első félidőben. Ez persze csak addig tűnik soknak, amíg ki nem derült, hogy ugyan Marc Guéhi 68/68-at és Djed Spence 30/30-at hozott – ugyanakkor a ghánaiak hibátlanjai összesen nem passzoltak 30-szor egymáshoz. Partey 12-ből 12, Sibo 10-ből 10, Senaya 6-ból 6 pontos átadást mutatott fel.

FIVE players had a 100% passing accuracy in the first-half in England vs Ghana:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 68/68 - Marc Guehi

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 30/30 - Djed Spence

🇬🇭 12/12 - Thomas Partey

🇬🇭 10/10 - Kwasi Sibo

🇬🇭 6/6 - Marvin Senaya



Keeping it 💯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lWtW5TCVQ4 — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

Ilyen első félidő sem volt még ezen a vébén: az első játékrészben egyik csapat sem tudott kaput eltaláló lövést felmutatni. A két csapat együttes várható gólmutatója (xG) az angoloknak köszönhetően lett 0.28, ők hat lövéssel próbálkoztak az első 45 percben.

0 - England v Ghana is the first match at the 2026 FIFA World Cup not to have a single shot on target in the first half.



Uneventful. pic.twitter.com/warfdAFciE — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

Guéhinak nem csak az első félidő sikerült remekül, hanem a meccs is, hiszen 143 alkalommal ért labdába, ami a legtöbb egy meccsen egy játékostól, és 126 jó passza volt – 129-ből – ezzel is csúcstartó ezen a tornán.

🚨 Marc Guehi record 143 touches vs Ghana, the most by anyone in a single game at the 2026 World Cup so far.



And...



He completed 126 passes vs Ghana, the most by anyone in a single game at the 2026 World Cup so far.



Main man Marc. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Il8u7R347V — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

A meccs előtt az angolok még veretlennek mondhatták magukat világbajnokságokon afrikai ellenféllel szemben, öt győzelem mellett három döntetlen volt a mérleg. A ghánaiak európai ellenféllel szemben két győzelem és egy döntetlen mellett négy vereséget szenvedtek a meccs előtt.

Az angol kaput őrző Jordan Pickford Panama ellen játszhatja a 15. világbajnoki mérkőzését, amivel egyedül lesz második a legtöbb vb-meccsel rendelkező angol labdarúgók listáján. Ennek élén 17 pályára lépéssel a legendás kapus, Peter Shilton áll. Pickford a jelenlegi 14 meccsével holtversenyben a második Bobby Moore-ral, Bobby Charltonnal, Terry Butcherrel és Ashley Cole-lal. Egyébként pedig azt a David Beckhamet hagyta le, aki a helyszínen nézte meg a mérkőzést.

A két válogatott másodszor találkozott egymással és másodszor is döntetlent játszottak. Ezzel pedig Ghána továbbra is egyike annak az öt válogatottnak, amelyet az angolok még soha nem tudtak legyőzni. A többi négy: Szaúd-Arábia, Honduras, Dél-Korea és Algéria. Ghána mellett a szaúdiakkal is kétszer találkoztak, az összes mérkőzés döntetlenre végződött.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

L-CSOPORT

ANGLIA–GHÁNA 0–0

Boston, Boston Stadion, 63 983 néző. Vezette: Martínez (hondurasi)

ANGLIA: Pickford – James, Konsa, Guéhi, Spence (O'Reilly, 66.) – Anderson (Eze, 74.), Rice – Madueke (Rashford, 83.), Bellingham (Rogers, 73.), Gordon (Saka, 66.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

GHÁNA: Asare – Senaya (Peprah, 87.), Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – Semenyo, J. Ayew (Adu, 67.; Baba, 90+5.), I. Williams (Fatawu, 66.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz