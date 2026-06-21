Elkezdődött a Spanyolország–Szaúd-Arábia mérkőzés
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Atlanta, Atlanta Stadion, 18 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Raphael Claus (brazil)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), Pubill, E. García, M. Llorente, Grimaldo, Merino, Ruíz, Gavi, Zubimendi, N. Williams, Ferran Torres, Pino, Munoz, Iglesias
SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Altambakti, Ladzsami, Al-Amri, Al-Harbi – N. al-Davszari, Al-Haibari, Al-Dzsuvajr – Al-Burajkan, Sz. al-Davszari. Szövetség kapitány: Jorgosz Donisz
A kispadon: Al-Akidi, Al-Kasszar (kapusok), Al-Madzsrasi, Busal, Kades, Takri, Al-Samat, Aldzsohani, Al-Hedzsi, Kanno, Jahja, Al-Sehri, Al-Gannam, Al-Hamdan, Mandas