Edin Dzeko kezd a svájciak ellen, Yakin mindössze egy helyen változtatott
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
SVÁJC–BOSZNIA-HERCEGOVINA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Los Angeles, Los Angeles Stadion. Vezeti: Joao Pedro Pinheiro (portugál)
SVÁJC: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Rieder, Embolo, Ndoye. Szövetségi kapitány: Murat Yakin.
A kispadon: Mvogo, Keller (kapusok), Cömert, Amenda, Jaquez, Zakaria, Manzambi, Jashari, Sow, Fassnacht, Vargas, Okafor, Amdouni, Itten.
BOSZNIA: Vasilj – Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac – Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez.
A kispadon: Zomislic, Jurkas (kapusok), Malic, Hadzikadunic, Mujakic, Radejlic, Hadziahmetovic, Gigovic, Burnic, Mahmic, Basic, Bajraktarevic, Tabakovic, Lukic, Bazdar.
A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)
Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)
Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)
Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Murat Yakin
A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), 1 Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), 22 Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország)
Védők: 7 Amar Dedic (Benfica – Portugália), 3 Dennis Hadzikadunic (Sampdoria – Olaszország), 18 Nikola Katic (Schalke 04 – Németország), 5 Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), 24 Arjan Malic (Sturm Graz– Ausztria), 4 Tarik Muharemovic (Sassuolo – Olaszország), 2 Nihad Mujakic (Gaziantep – Törökország), 21 Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország),
Középpályások: 19 Kerim Alajbegovic (RB Salzburg – Ausztria), 20 Esmir Bajraktarevic (PSV – Hollandia), 13 Ivan Basic (Asztana – Kazahsztán), 17 Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), 8 Armin Gigovic (Young Boys – Svájc), 16 Amir Hadziahmetovic (Hull City – Anglia), 26 Ermin Mahmic (Slovan Liberec – Csehország), 15 Amar Memic (Viktoria Plzen – Csehország), 14 Ivan Sunjic (Pafosz – Ciprus), 6 Benjamin Tahirovic (Bröndby – Dánia)
Támadók: 9 Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), 10 Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), 11 Edin Dzeko (Schalke 04 – Németország), 25 Jovo Lukic (Universitatea Cluj – Románia), 23 Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach – Németország)
Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez