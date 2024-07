Southgate: Ismét megmutattuk, milyen fából faragtak minket; Yakin: Emelt fővel távozhatunk

„Vágytam a tizenegyespárbajok jelentette nyomásra – mondta az UEFA oldalának az angolok egyenlítő gólját szerző, a meccs legjobbjának megválasztott Bukayo Saka, aki a büntetőrúgások során nem hibázott. – Egyszer elszúrtam (a 2021-es Eb-döntőben – a szerk.), de én olyan típus vagyok, aki újra meg akarja magát méretni ilyen helyzetben. Tudom, hogy sokan izgultak közben, például a családom, de én nyugodt maradtam, és belőttem a tizenegyesemet.”

A 22 éves szélsőt ezt követően volt arsenalos csapattársáról, a Bayer Leverkusenben futballozó Granit Xhakáról kérdezték, akiről először humorosan nyilatkozott: „Granit már elég trófeát nyert ebben az idényben! Fantasztikus játékosnak és embernek tartom – a mérkőzés után gratulált nekünk, ebből is látszik, mennyire korrekt. Nagyon tisztelem és csodálom, és Svájcot is – ma este rendesen megizzasztottak minket.”

„Fantasztikusak voltak a játékosok, most nyújtottuk a legjobb teljesítményünket, rendkívül büszke vagyok rájuk – kezdte Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya, majd az ellenfélről beszélt. – Sok gondot okoztunk nekik a labdával, de egy igazán jó csapatról van szó, nehéz beszorítani őket, nehéz védekezni ellenük. Ismét egyenlítenünk kellett, megmutatni, milyen fából faragtak minket. Egy torna megnyeréséhez nem elég jól játszani, az összes tulajdonságodat meg kell villantani.”

„Szerintem az egész meccsen jól játszottunk – tért vissza saját csapatához az 53 éves szakvezető. – Jól kellett teljesítenünk labda nélkül, fegyelmezetten kellett védekeznünk. Aztán váltanunk kellett, de tudtuk, hogy Bukayóval előnyben vagyunk elöl, és nem álltunk le, beletettük a munkát. Olykor meg kell találni a győzelemhez vezető utat, ahogy tette tegnap Spanyolország is. Ez volt a harmadik megnyert tizenegyespárbajunk, miközben keresztre feszítettek minket azért az egyért, amelyiket elveszítettük (a legutóbbi Eb döntőjében – a szerk.). Most már több rutinos büntetőrúgóval rendelkezünk, olyanokkal, akik szétlövésekben is szereztek már tapasztalatot. Higgadtan kell odaállni a tizenegyesekhez, aztán majd jön a kapusunk, aki bemutat egy védést, lehetőséget teremtve a győzelemre.”

Murat Yakin (balra) gratulált Gareth Southgate-nek a lefújás után (Fotó: Getty Images)

„Fájdalmas a búcsú, mert rengeteget melóztunk, sok helyzetet kialakítottunk, miközben Angliának nem volt sok lehetősége – értékelt Murat Yakin, a svájci csapat szövetségi kapitánya. – Nem érdemeljük meg, hogy most haza kell mennünk, de nagyon büszkék lehetünk. A tizenegyespárbajban a szerencse is fontos, amiből ma nekünk nem jutott. Rendkívül sok gondot okoztunk a nagy csapatoknak is a tornán, úgyhogy emelt fővel távozhatunk.”

Majd szóba került az egyedüliként tizenegyest hibázó Manuel Akanji: „Ilyenkor nem tudsz olyat mondani, amivel meg lehetne vigasztalni – csak megköszöntem neki a mai teljesítményét. Elképesztően szomorúak vagyunk, de ezt fel kell dolgoznunk. Összességében sikeres tornát tudhatunk magunk mögött.”

Granit Xhaka, a svájci válogatott csapatkapitánya is csalódottságának adott hangot: „Elsősorban szomorúságot és csalódottságot érzek, mert nem érdemeltük meg, hogy így veszítsünk. Másrészt viszont büszkék lehetünk magunkra. Az első meccstől egészen a mai mérkőzésig folyamatosan fejlődtünk. Megmutattuk, mire vagyunk képesek, hogy remek csapatunk van, és hogy nincs könnyű dolga annak, aki le akar győzni minket.”

Anglia a legjobb négy között szerdán (21 óra, tv: M4 Sport) a Törökországot 2–1-re legyőző Hollandiával találkozik.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

ANGLIA–SVÁJC 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 5–3

Düsseldorf, Düsseldorf Aréna, 46 907 néző. Vezette: Daniele Orsato (Ciro Carbone, Alessandro Giallatini) – olaszok

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Konsa (Palmer, 78.) – Saka, Mainoo (Shaw, 78.), Rice, Trippier (Eze, 78.) – Bellingham, Foden (Alexander-Arnold, 115.) – Kane (Toney, 109.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

SVÁJC: Sommer – Schär, Akanji, R. Rodríguez – Ndoye (Zakaria, 98.), Freuler (Sierro, 118.), G. Xhaka, Aebischer (Amdouni, 118.) – Rieder (Zuber, 63.), Vargas (Widmer, 64.) – Embolo (Shaqiri, 109.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Saka (80.), ill. Embolo (75.)

Sárga lap: Kane (67.), ill. Schär (32.), Widmer (85.)