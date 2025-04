Lucas Vázquez: Az Arsenal védekezni jött, az első félidőben gyakorlatilag semmit sem csináltak

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Megmutattuk, hogy megálljuk a helyünket az európai porondon és legyőztük a világ egyik legjobb csapatát idegenben és hazai pályán is. Jól éreztük magunkat, jók vagyunk, ha mélyen kell védekeznünk. Sok munka kellett ehhez, de sikerült. A PSG nagyon más, nagyon sok önbizalommal játszanak, de készen fogunk állni. Nagy kihívás lesz, egy jó meccs, de készek leszünk” – értékelt Bukayo Saka az UEFA-nak nyilatkozva.

„Láttuk a posztokat, amik a közösségi médiában terjednek, hogy visszatérnek. Sokat hallottuk, hogy a Real Madrid majd fordít, mert már annyiszor megtette, de az első meccsnek köszönhetően megvolt a hitünk és az önbizalmunk ahhoz, hogy itt is nyerjünk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, ahogy azt is, hogy megcsináljuk. Először még csak elképzeltük, majd pedig valóra váltottuk.” – vélte a 23 éves angol.

„Azt, hogy itt vagyok, azt Pep Guardiolának köszönhetem. Szerda reggel felhívtam őt a meccs előtt, mindig hálás leszek neki. Edzőként és játékosként is inspirációt nyújtott nekem” – mondta a mérkőzést követően Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője – „Már a negyeddöntőre való felkészülés során éreztem, hogy ez a csapat bárkivel felveszi a versenyt, most ott vagyunk az elődöntőben, és lendületben vagyunk. Ez egy újabb hatalmas lépés, hogy kiütjük a rekordot jelentő 15-szörös győztest. Valószínűleg még sosem voltam büszkébb a játékosaimra, mint most. Nemcsak az elődöntő miatt, hanem mert a körülmények miatt is, a sok sérült ellenére jól játszottunk. Ez az egyik legjobb este a futballkarrieremben, az biztos. Igazán különleges egy olyan csapat ellen nyerni, amely sokunkat inspirált a Bajnokok Ligája történelme során.”

A spanyol tréner kiemelte, hogy az „ágyúsok” hat év kihagyás után a tavalyi idényben tértek vissza a BL-be, most pedig az elődöntőre készülhetnek, ez szerinte a klub jó építkezését mutatja. Arteta a győzelem során két játékos teljesítményét is kiemelte. „Rice óriási volt a higgadt hozzáállásával, nagyszerűen vezette a csapatot. Ezen a szinten ilyen játékosokra van szükség, most másképp tűnt ki, mint az előző héten. Folytathatnám a sort a kivételes egyéni teljesítményekről, Bukayo kiemelkedett ma. Nem lőtte be a büntetőt, de jól kezelte az érzelmeit, nem hagyta, hogy ez befolyásolja őt és végül betalált. Le voltam nyűgözve.”

„Köszönet a szurkolóinknak, akik velünk voltak az úton, a szálloda körül, mindenkinek, akik mögöttünk álltak. A mi dolgunk, hogy az embereket boldoggá tegyük, és remélem, büszkék a játékosainkra” – zárta gondolatait Arteta.

„Amikor az Arsenalhoz szerződtem, éreztem, hogy felfelé ívelő pályán vagyunk. Úgy érzem, különleges dolgokra lehetünk képesek a következő években, ezzel az edzővel és ezzel a játékoskerettel.” – vélte a mérkőzés legjobbjának megválasztott Declan Rice.

„Bajnokok Ligájából való kiesés nyilvánvalóan csalódást okoz. Sokszor voltunk már boldogok, de ma nem. Ugyanolyan jól kell kezelnünk ezt az érzést, mint amikor jöttek a trófeák, és izgatottak voltunk. Az igazság az, hogy az Arsenal jobb volt nálunk. Azt mondtam a játékosoknak, hogy emelt fővel kell játszanunk. Nem lehet legyőzhetetlennek lenni.” – nyilatkozta Carlo Ancelotti, a Real Madrid trénere. Az olasz szakembert a jövője kapcsán is kérdezték: „Nem tudom, mit hoz a jövő számomra, és nem is akarom tudni. Nem tudom, hogy ez volt-e az utolsó Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Real Madridnál, de amikor majd távozom innen, csak egyvalamit tehetek: hálával tartozhatok a klubnak.”

Dani Ceballos is keserűen értékelt. „Nem tudtuk felvenni a versenyt, nem nyertünk párharcokat, az Arsenal végig fölényben volt.”

„Ez egy nehéz meccs volt, nem voltak meg a lehetőségeink. Nem engedtük el teljesen a meccset egy pillanatra sem, de a dolgok nem a mi akaratunk szerint alakultak. Nem hoztunk jó döntéseket a labdával, lehettünk volna türelmesebbek, de az Arsenal borzasztóan szervezetten védekezik. A győzelemért és a vereségért is mindannyian felelősek vagyunk. Erősebben térünk vissza, mint valaha, a Real Madrid visszatér. Sok mindenért kell még küzdenünk ebben az idényben.” – tekintett előre Lucas Vázquez, aki az angolok stratégiáját is véleményezte – „Az Arsenal védekezni jött, az első félidőben gyakorlatilag semmit sem csináltak.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Real Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) 1–2 (1–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 77 073 néző. Vezette: F. Letexier (francia)

Real Madrid: Courtois – Lucas Vázquez (Ceballos, 61.), Raúl Asencio (Modric, 74.), Rüdiger, Alaba (Fran García, 61.) – Valverde, Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo (Endrick, 61.), Vinícius Júnior, K. Mbappé (Brahim Díaz, 75.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Arsenal: David Raya – J. Timber (B. White, 90+4.), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Ödegaard, Partey, Rice (Zincsenko, 90+4.) – Saka (Trossard, 77.), Mikel Merino, Gabriel Martinelli (Tierney, 90+4.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Vinícius Júnior (67.), ill. Saka (65.), Gabriel Martinelli (90+3.)

Továbbjutott: az Arsenal, két győzelemmel, 5–1-es összesítéssel