Védekezni csak együtt lehet – Philipp Lahm a modern szélsőkről

„Aktív pályafutásom során rengeteget néztem a potenciális ellenfeleim mérkőzéseit, hogy kitaláljak egy lehetséges módszert a védekezésre. Ez a mostani Bajnokok Ligája idénnyel sincs másképp: Michael Olise, Vinícius Junior, Bukayo Saka, Lamine Yamal, Khvicha Kvarachelia és Ousmane Dembélé mind gólt lőni, vagy helyzetet teremteni a saját stílusukban.” – vezette fel a gondolatait Philipp Lahm a The Atheticnek írt cikkjében.

A Bajnokok Ligája győztes védő szerint a jelenlegi szélsők alapját a 90-es évek közepén kell keresni a gyors, és labdabiztos szélsőknél, mint amilyen Marc Overmars volt. Annak a generációnak a fejlődését korábbi csapattársaiban, Franck Ribéryben, és Arjen Robbenben látta. A folyamatos irányváltások, és a gólveszélyesség mellett a megbízhatóságukat emelte ki. „Manapság sokan megemlítik, hogy milyen kiszámíthatóak voltak a pályán, de ez egy csapattárs szempontjából rendkívül hasznos. Pontosan tudtam mi az, amivel kiegészíthetem őket... Az új generációval újabb problémák is megjelennek, így elgondolkozom azon, hogy mégis hogyan lehetne a védekezni ellenük”.

Michael Olise vitathatatlanul a Bayern München egyik legjobb játékosa volt. A Bundesligában 21 gólban vállalt közvetlen szerepet 9 góllal, és 12 gólpasszal. Gólpasszaival James Rodríguez korábban felállított rekordját döntötte meg, és produkálta a legsikeresebb nyitó évadot előkészítések szempontjából a német első-osztályban Bayern játékosként. „Ő egy játékmester, aki a meglátásai, és a rendkívüli labdakezelési adottságai révén folyamatos veszélyt jelent egy csellel, vagy egy pontos passzal. Hogy mit csinálnék? A lehető legnagyobb nyomásnak vetném alá. Amint labdához jut megtámadnám. Az ilyen helyzetekben a távolság megfelelő tartása kulcsfontosságú, kellő közelség kell ahhoz, hogy megzavard, viszont ha túl közel kerülsz kipasszol és olyan sebességben fut el, amit nehéz lenne tartani” –vélekedett Lahm.

Vinícius Junior az idény során a Real Madridhoz hasonlóan hullámvölgyben volt. Ennek ellenére a La Ligában 18 gólból vállalt szerepet, 11 gól, valamint 7 gólpassz a mérlege. Ezzel Kylian Mbappé mögött a második legjobb gólszerző a királyi gárdánál. „Lenyűgöző számomra a sebessége. A saját térfelén képes elindítani egy támadást.. Sokan nem is gondolnak bele, hogy milyen elképesztő fizikuma van. 70 méteren keresztül képes tartani a sebességét, és a végén van ereje befejezni az akciókat. Robbenre és Ribéryre hasonlít ebben a tekintetben, viszont kevesebbet védekezik. Ebből fakadóan amikor váltanak védekezés, és támadás között Vinícius támadhatóbb. Nem hiszem, hogy valaha is teljesen megfogható lesz, de nagyon fontos, hogy ne legyen tere betörni a kapu felé. Mindig az oldalvonal felé kell terelni” –írta a brazil csillagról a Bayern München legendája.

Bukayo Saka különlegességét a csapatársaival való összhangjában látja Lahm. „Egyértelműnek hangozhat, de a csapattársaival való összhangja elképesztő. Tökéletes példa a Bernabeuban szerzett találata. Jól mozog területbe, nagyon okos futballista. E tulajdonságai miatt a passzsávokat kell elzárni előle, és limitálni kell a labdaérintéseit. Egyedül kell maradnia, mindig a gyengébbik lábára kell játszatni” –tanácsolta Lahm. Saka a 2024–2025-ös Premier League idényben 17 gólban szerepelt közvetlenül,11 gólpassz és 6 gól a mutatója.

„Lamine Yamal elkápráztat. Korához mérten kiemelkedő, nincs felesleges labdaérintése, precizitása miatt szűk terekben is képes megjátszani csapattársait. Az ellene való védekezéshez mindenhol maximális odafigyelésre van szükség. Képesnek kell lenned megjósolni, hogy mi lesz Yamal következő lépése, mivel nem lesz időd pusztán reagálni. Mindig a gyengébbik lábán kell hagyni, és el kell zárni előle a teret” –dicsérte a spanyol tinédzsert a világbajnok védő. A Golden-boy nyertes játékos a La Liga idei idényében 20 gólból vállalt szerepet, ebből 6-ot maga szerzett, 14-et pedig csapattársainak osztott ki.

Hvicha Kvarachelia sokoldalúságát, valamint labdabiztosságát emelte ki Philipp Lahm. „A távolság melyen Kvarachelia képes magánál tartani a labdát már önmagában figyelemre méltó, főleg, hogy az ilyen akciói után még mindig veszélyes. A georgiai váogatott sztárja, de ugyanolyan hevesen védekezik, mint bárki más. Ő egy igazi harcos, mindent belead a pályán, bárhol is játsszon. Ez a természete.” Lahm úgy véli, hogy Kvarachelia védekezésben való aktív szereplése döntő faktor lehet a Paris-Saint-Germain számára az Arsenal elleni elődöntő második mérkőzésén. A georgiai sztár idén 30 ligamérkőzésen 13 gólban vállalt szerepet a Napoli és a PSG színeiben.

A védő legenda visszaemlékezett a Lionel Messi, és a Cristiano Ronaldo elleni védekezésre. „Messi ellen a 2010-es Világbajnokságon sikeresen védekeztünk. A siker titka az volt, hogy a védelemnek szorosan össze kellett zárnia, de nem túl szorosan, mert akkor nem tudtuk volna, hogy kinek kell ténylegesen leszerelnie... Ronaldo ellen ugyanilyen nehéz volt felkészülni. Neki a sebessége, és a befejezéshez való páratlan érzéke volt a legnagyobb fegyvere. Éppen ezért azokat a tereket kellett elzárni előle ahova a labdákat várta.”

Ousmane Dembélé még aktív játékosként okozott fejfájást a német rekordbajnok korábbi csapatkapitányának. „Mindenkinek egyértelműek a képességei. Kiszámíthatatlan volt akkor is, és most is. Nem tudtad kitalálni, hogy melyik irányba mehet, hogy jobbra, vagy balra passzol esetleg.” Dembélé szenzációs idényében csak a Ligue 1-ben 28 mérkőzésen 29 gólnak volt közvetlen szereplője, 21 gól, valamint 8 gólpassz a mérlege.

A sikeres védekezés konklúziójaként a Bajnokok Ligája győztes Lahm az intelligenciát emelte ki, valamint a kollektív védekezés fontosságát. „Próbáld meg az ellenfeled rávenni arra, hogy olyan terültekre mozogjon, ami neked kedvez. És ez csapatként is így van. Védekezni csak együtt lehet. Ez néha azt jelenti, hogy nem a labda megszerzésére törekszel, hanem csak lassítod az ellenfelet, hogy a csapattársaidnak legyen idejük visszarendeződni. A futballistának tudnia kell mire képes és mire nem, ismernie kell a csapattársait. Az a csapat, ahol a legjobb a megértés Münchenben fogja találni magát a Bajnokok Ligája döntőjében”.