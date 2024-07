Mbappénál vagy Lukakunál szakad ki a gólzsák? Jön az Eb-nyolcaddöntő csúcsmeccse!

HELYZETKIHASZNÁLÁS

Kezdjünk rögtön a legfontosabb ponttal. Azt talán nem kell hosszan ecsetelni, hogy egy legfeljebb hét meccsből álló tornán, de kiváltképp az egy meccsen múló egyenes kieséses szakaszokban mennyire nagy jelentősége van a helyzetkihasználásnak, ám e két csapat esetében különösen érdekes erről beszélni, hiszen a csoportkörben a franciák és a belgák is alaposan alulmúlták magukat ebben a tekintetben.

A franciák oldalát nézve mindenhol az a tény jön szembe az emberrel kritika formájában, hogy Didier Deschamps csapata egyetlen akciógólt sem szerzett a csoportkör során (a csapat két találata öngólból és tizenegyesből született), ami mutatja, mennyire gyengén szerepelt az egyik fő favorit. Nos, ez csak félig igaz, hiszen a helyzetkihasználása valóban borzalmas volt a galloknak, de azt koránt sem állíthatjuk, hogy ne játszottak volna meggyőzően az esetek többségében. Franciaország a három csoportmeccsén 48 lövéssel próbálkozott, s összesen 5.7-es várható gólt (xG-t) „focizott” össze, ami holtversenyben a legtöbb volt a csoportkörben. Ez mutatja, hogy a vb-ezüstérmesnek nem okozott nehézséget a helyzetek kialakítása, csak a befejezésekkel volt gond, sztárjai (mint pl. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann) sok ziccert elpuskáztak. Nos, ennek kell megfordulnia az egyenes kieséses szakaszra, ha Deschamps-ék sokáig akarnak menetelni…

A belgáknál nagyon hasonló a helyzet, még ha a számok kicsit szerényebbek is. Domenico Tedesco együttese a szlovákok elleni nyitómeccsen „mindent is” kihagyott, s kikapott 1–0-ra, majd úgy verte meg 2–0-ra Romániát, hogy sokkal több is lehetett volna közte. Ezt követte egy ukránok elleni iksz, amikor a belgák már nem akartak kockáztatni. A csapat összesen 4.34-es xG-ig jutott és csak két gólt szerzett, ráadásul ebben nincsen benne a három (!) les/szabálytalanság miatt elvett gól még a szlovákok és a románok ellen. Egyértelmű, hogy a belga támadójáték működik, csak a helyzetek nem mennek be, már pedig egy ilyen tornán az lenne a legfontosabb. Majd a franciák ellen?

EGYÉNI VILLANÁSOK

Említettük már, hogy papíron a franciáké a legjobb (?) keret az Európa-bajnokságon, ebből adódóan pedig teli vannak világsztárokkal. A kapuban Mike Maignan nyújt fantasztikus teljesítményt (a statisztikák alapján már közel három góltól mentette meg csapatát), a védekezés összességében stabilnak tűnik, de egyéni hibák azért vannak, a középpályán N’Golo Kanté újra válogatottbeli fénykorát éli (2x lett a meccs embere), míg elől ott van a legfontosabb játékos, Kylian Mbappé. A Real Madrid csatára egyelőre két meccsen egy gólt szerzett a tornán (azt is 11-esből), miközben összesen hat lövésből volt három ziccere, de azokat elpuskázta. Az ő formájához persze hozzá kell tenni, hogy az orrtörése miatt viselt maszk a továbbiakban sem fogja megkönnyíteni a dolgát, de ezt az akadályt le kell küzdenie, főleg a kapu előtt.

Amikor tudja, leveszi a maszkot Mbappé – zavarja a játékban (Fotó: Getty Images)

A túloldalon egyértelműen Romelu Lukaku a kulcs. A belgák védekezése messze van a tökéletestől, de eddig csak egy gólt kaptak, azt is egyéni hibából. A középpálya Youri Tielemans megérkezése óta stabilizálódott, Kevin De Bruyne és Jeremy Doku pedig bármikor villanhat, de a franciák elleni bravúrgyőzelemhez a kezdőcsatár, Lukaku hatékonysága is kelleni fog. A belgák gólrekordere három meccsen összesen 1.70-es xG-t hozott össze, miközben övé a torna második legtöbb lövése (10), amiből 6 (!) ziccer volt – mindet kihagyta. A kapu előtt eddig látszólag impotens Lukakunál persze muszáj megemlíteni, hogy három gólt is szerzett, de a VAR mindet elvette, s minden esetben nüanszok döntöttek. Nos, kíváncsiak vagyunk, ez a trend megfordul-e a nyolcaddöntőben. Ha igen, a belgák kiverhetik Franciaországot.

ÁTMENETEK, KONTRATÁMADÁSOK

A taktikai felfogásokról később ejtünk majd szót bővebben, de az tiszta, hogy nagy kockázatot egyik csapat sem fog vállalni. Ha mégis, akkor Belgium lesz a kezdeményező fél, a franciák inkább konzervatív utat járnak, szeretnek biztosra menni. Ebből adódóan egyik nemzettől sem számíthatunk intenzív letámadásra, magasan szerzett labdákra, de mi van akkor, ha jön egy váratlan hiba? Nos, akkor jöhetnek a kontrák, amiben a franciák és a belgák is kiemelkedőek…

A galloknál talán említeni sem kell, hogy mekkora fegyvertény Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé és Marcus Thuram sebessége, miközben Antoine Griezmann osztogathat mögöttük. A belgáknál Doku sebességére és De Bruyne tűpontos keresztlabdáira lehet építeni, ha hasonló szituáció fordul elő, de adott esetben előbbiben Yannick Carrasco, Lois Openda és Dodi Lukebakio is jeleskedhet. Mivel mindkét fél erős ebben a játékhelyzetben, még kevésbé hisszük, hogy bármelyik kapitány is kockáztat majd.

Eddig mindössze 8 játékperc jutott Opendának az Eb-n, pedig a sebességére szükség lehet a franciák elleni nyolcaddöntőben (Fotó: Getty Images)

TAPASZTALAT

Ez az a kategória, aminek előnyét előre odaadhatjuk a franciáknak, de azért vizsgáljuk meg jobban a helyzetet. A 2018-ban világbajnok keret természetesen sokat változott hat év alatt, de a 2022-es katari tornán ezüstérmet szerző alakulat megmaradt: a 23 mostani mezőnyjátékosból 17-en tagjai voltak annak a garnitúrának, tehát tudják, hogyan kell végigcsinálni egy ilyen tornát. Olivier Giroud úgy tűnik, hogy már csak a kispadról hozza a rutint, de Mbappé (kora ellenére is), Griezmann és Kanté maximálisan biztosítja azt.

A belgáknál is vannak idős, tapasztalt játékosok, de mégis más a helyzet. A végül „csak” vb-bronzéremig jutó „aranygenerációból” már csak Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne és a 37 éves Jan Vertonghen képviselteti magát a kezdőben, körülöttük pedig rengeteg fiatal tehetség, rutintalan sztárjelölt bontogatja szárnyait. Lehet, hogy ez lesz a megfelelő elegy, de egy szövetségi kapitányként rutintalan Domenico Tedescóval eddig nem így áll a helyzet.

TAKTIKAI FELFOGÁS

Viszonylag nagy magabiztossággal kimerjük jelenteni, hogy a francia válogatott örömmel adja majd át a labdát Belgiumnak, hogy aztán egy-egy hibát kihasználva kontrázhasson. A kérdés csak az, felülnek-e ennek a belgák. Domenico Tedesco csapata eddig akkor nézett ki igazán jól ezen a tornán (Románia ellen), amikor a korai előny tudatában magára húzta az ellenfelet, majd gyors ellentámadásokat vezethetett. Nos, erre itt kevés eséllyel fog sor kerülni… Felállt védelmet látszólag sokkal nehezebben bontanak a belgák, így hátrányba kerülnek, még nehezebb dolguk lesz. A kérdés már csak az, mennyit kockáztat Tedesco. Ha sokat, tehát kinyílik, akkor egy-két villanással megnyerheti a meccset, de ha a franciák egyik kontrája viszi be az első ütést, azzal mindennek vége lehet…

A túloldalon egyértelmű, hogy Deschmaps ezúttal is konzervatív lesz, kivárásra játszik majd, s az sem jelent gondot számára, ha a hosszabbításban kell megnyerni a meccset. Helyzetei mindenképp lesznek a franciáknak, a kapu előtt pedig a kvalitás dönthet, ami bőven megvan a csapatban… Nos, ezek alapján ön szerint ki nyeri a meccset?

NYOLCADDÖNTŐ

JÚLIUS 1. – HÉTFŐ

18.00: Franciaország– Belgium, Düsseldorf (42. mérkőzés)

FRANCIAORSZÁG (25 fő)

Kapusok: 23 – Alphonse Areola (West Ham – Anglia), 16 – Mike Maignan (Milan – Olaszország), 1 – Brice Samba (Lens)

Védők: 21 – Jonathan Clauss (Marseille), 22 – Théo Hernández (Milan – Olaszország), 24– Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 – Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 3 – Ferland Mendy (Real Madrid – Spanyolország), 2 – Benjamin Pavard (Internazionale – Olaszország), 17 – William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 – Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 6 – Eduardo Camavinga (Real Madrid – Spanyolország), 19 – Youssouf Fofana (Monaco), 7 – Antoine Griezmann (Atlético Madrid – Spanyolország), 13 – N’Golo Kanté (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 14 – Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), 8 – Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 – Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 – Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), 20 – Kingsley Coman (Bayern München – Németország), 11 – Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 9 – Olivier Giroud (Milan – Olaszország), 12 – Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), 10 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 15 – Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

BELGIUM

Kapusok: 1 – Koen Casteels (Wolfsburg – Németország), 13 – Mats Sels (Nottingham Forest – Anglia), 12 – Thomas Kaminski (Luton Town – Anglia)

Védők: 21 – Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 – Maxim De Cuyper (FC Bruges), 4 – Wout Faes (Leicester City – Anglia), 15 – Thomas Meunier (Trabzonspor – Törökország), 3 – Arthur Theate (Rennes – Franciaország), 5 – Jan Vertonghen (Anderlecht), 2 – Zeno Debast (Anderlecht)

Középpályások: 7 – Kevin De Bruyne (Manchester City – Anglia), 18 – Orel Mangala (Lyon –Franciaország), 24 – Amadou Onana (Everton – Anglia), 8 – Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 23 – Arthur Vermeeren (Atlético Madrid – Spanyolország), 6 – Axel Witsel (Atlético Madrid – Spanyolország), 16 – Aster Vranckx (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 19 – Johan Bakayoko (PSV – Hollandia), 11 – Yannick Carrasco (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 17 – Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 22 – Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 10 – Romelu Lukaku (AS Roma – Olaszország), 14 – Dodi Lukebakio (Sevilla – Spanyolország), 20 – Lois Openda (RB Leipzig – Németország), 9 – Leandro Trossard (Arsenal – Anglia)

Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco (olasz)