Az éjjel Madridban még nem ért véget – így telt a spanyolok éjszakája

Óriási volt a tömeg Madridban. Itt épp Rodrit éltették a Freed from desire-rel/Will Griggs on fire-rel.

A spanyol válogatott csapatkapitánya, Álvaro Morata érkezett elsőként a színpadra – az Eb-trófeával –, majd egy rövid beszédet mondott és megénekeltette a szurkolókat.

„Európa bajnokai vagyunk. Ez annak köszönhető, hogy mindannyian hittek bennünk és ezt mi is észleltük. Megtiszteltetés volt ennek a csapatnak a kapitányának lenni. Tudtam, hogy a csapattársaim nagyon jók. Nálunk vannak a legjobb ételek, a legjobb nyaralóhelyek, a legjobb gazdák, mi vagyunk a világ legjobb országa. Varázslatos volt. Szeretném megköszönni azoknak a csapattársaknak is, akik segítettek minket, de nem lehettek ott Németországban. Casillast, Fernando Torrest, Xavit, Iniestát, David Villát, Busquetset nézve nőttünk fel és ők mutatták meg nekünk, hogyan harcoljunk, szóval nekik is szeretném megköszönni” – idézte a Marca Moratát.

🔝 DON ÁLVARO MORATA



PALABRA DE CAPITÁN

A csapatkapitányság mellett Morata töltötte be a moderátor/műsorvezető szerepét is, s ő konferálta fel társait, akik aztán szinte egytől egyik közösen énekeltek a közönséggel.

A csapathoz felment egy 11 éves, rákkal küzdő lány is, María, akit megható szavakkal illetett Morata.

„Minden nap megtanítod nekünk, mit jelent valóban harcolni az életben” – fogalmazott.

❤️ "Tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida"

„Büszkeség számomra, hogy ezekből a labdarúgókból és emberekből álló csapatot vezethetem. Együtt erősebbek vagyunk” – emelte ki beszédében Luis de la Fuente szövetségi kapitány.

"Es un orgullo dirigir a este grupo de futbolistas y personas"



💪 Unidos somos más fuertes



"Es un orgullo dirigir a este grupo de futbolistas y personas"

💪 Unidos somos más fuertes

- DON LUIS DE LA FUENTE -

A régóta sérült Gavi nem volt a spanyol válogatott Eb-keretének tagja, ám a selejtezőben nyolc meccsen két gólt is szerzett, így ő is ott volt a színpadon társaival, s Morata is dicsérte őt.

„Nagyon fontos része vagy a csapatnak. A személyiségeddel segítettél minket a győzelemért harcolni. Minden kétséget kizáróan te vagy Spanyolország jövője” – mondta a csapatkapitány.

❤️ Eres parte importante de este éxito, Gavi



❤️ Eres parte importante de este éxito, Gavi

🥇 Nuestro campeón número 27

Sokadszor csendült fel a spanyolok tehetségét éltető nóta is, a „Lamine Yamal, minden nap egyre jobban szeretlek”. Ő nem vállalkozott ugyanerre, de tánctudását megvillantotta.

😳 IMPOSIBLE tener MÁS CARISMA. NO SE PUEDE.



😳 IMPOSIBLE tener MÁS CARISMA. NO SE PUEDE.

Lamine Yamal, con 17 años, es todo un ídolo...

Rodri sem volt szomjas, amikor megérkezett a színpadra.

WE GOT THE STREETS NOW

És megint hallhattuk Marc Cucurella dalát, amit ő maga énekelt el.

A szövege így szól: „Cucurella paellát eszik, Cucurella Estrellát iszik, Haaland attól remeg, hogy Cucurella érkezik”.

🥘🍻🤣



¿En serio creíais que no la iba a cantar?



🥘🍻🤣

¿En serio creíais que no la iba a cantar?

CUCU, CUCURELLAAAA

Az idő múlásával a labdarúgók is egyre inkább felszabadultak, Dani Carvajal például félmeztelenül jelent meg, majd a szurkolók Aranylabdát követeltek előbb neki (hiszen minden lehetséges trófeát megnyert az idényben, ráadásul jobbhátvéd létére fontos gólokat szerzett) és a Manchester City ászának, Rodrinak is.

🤣 Sale sin camiseta, al grito de "¡VIVA ESPAÑA!" y se arranca a cantar Leiva...



🤣 Sale sin camiseta, al grito de "¡VIVA ESPAÑA!" y se arranca a cantar Leiva...

🎩 Todo mientras piden el BALÓN de ORO para él. Señoras y señores, don @DaniCarvajal92.

🤣👑 RODRI o CARVAJAL, ¿para quién el Balón de Oro?



🤣👑 RODRI o CARVAJAL, ¿para quién el Balón de Oro?

😅 En la celebración parece haber variedad de opiniones, ¿verdad @JoseluMato9?

Később segítőjével Luis de la Fuente is dalra fakadt – de a videót inkább hang nélkül ajánljuk.

🤨 Luis De la Fuente cantando por Julio Iglesias con Patxi Salinas.



🤨 Luis De la Fuente cantando por Julio Iglesias con Patxi Salinas.

🇪🇸 ¿Somos o no somos el mejor país del mundo?

A spanyolok dala után pedig elkezdődött a buli a színpadon is.

🐎🇪🇸 LA CANCIÓN DE NUESTRA EUROCOPA 🇪🇸🐎



❤️ 'Potra Salvaje' y España entera cantando.



🐎🇪🇸 LA CANCIÓN DE NUESTRA EUROCOPA 🇪🇸🐎

❤️ 'Potra Salvaje' y España entera cantando.

👏 ¡Eres grande, @isabelAaiun!

Előkerült egy meglepő név is a spanyol fiesztán.

„Mbappé hol van? Mbappé hol van?” – énekelték a szurkolók. Jelentjük, a Paris Saint-Germaintől a Real Madridhoz szerződő Kylian Mbappé már a spanyol fővárosban tartózkodik, a „királyiak” pedig hamarosan hivatalosan is bemutatják őt.