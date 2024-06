Varga Barnabás: Néhány hét pihenő következik, a gyógyulásomra koncentrálok

A Nemzeti Sport labdarúgórovatának munkatársa, a kétszeres válogatott Zombori András testközelből látott hasonlóan súlyos sérülést, mint amilyet Varga Barnabás szenvedett el: 1992-ben váci játékosként ott volt a pályán, amikor Keller József stoplisa eltalálta Romanek János fejét. „Ha fejsérülés, nagyon sokaknak az a több mint harminc évvel ezelőtti Ferencváros–Vác FC-Samsung mérkőzés ugrik be – a pontos dátum 1992. március 7. –, amikor a hazaiak védője, Keller József nyújtott lábbal arcon talpalta Romanek Jánost. Mivel akkor csapattársak voltunk Vácon, élénken belém égett, ami az Üllői úti stadionban történt: az első félidő közepén szabadrúgáshoz jutott a Fradi a bal oldalon az alapvonal közelében, a kéttagú sorfalat Romanek János és én alkottam. Deszatnik Péter beívelése után a kapusunk, Koszta János a tizenhatoson kívülre ütötte a labdát, a sorfalból befelé mozgó csapattársam fejjel akarta megszerezni, ám érkezett Keller József, s karaterúgásra emlékeztető mozdulattal arcon találta, „Rofi” pedig mozdulatlanul terült el a gyepen. Azonnal lehetett látni, nagy a baj: ömlött a vér, az egyik szeme tulajdonképpen eltűnt, a kapitányunk, Nagy Tibor rögtön intett a mentőknek, jöjjenek, ez nem hétköznapi sérülés. Jani ugyan a saját lábán szállt be a mentőautóba, ám az arca annyira deformálódott, hogy a hazaiak vezetőedzője, Nyilasi Tibor is szörnyülködve fogta a fejét… „A jobb szememnél eltörött a járomcsontom, és még aznap este megműtöttek a csepeli kórházban – idézte fel a sérülése történetét Romanek János. – Az operációt végző főorvos, Heréb István azt mondta, ha majd újra futballozok, vigyázzak a fejeseknél, lehet majd bennem félsz, azonban amikor az embernek fejelnie kell edzésen vagy meccsen, nem az villan be, hogy óvatosabbnak kell lennie. Mondjuk, nem volt hátrány, hogy a Vácban Csank János kivett a fejelők közül, mindig a kipattanóra kellett helyezkednem. A sérülésem után nagyjából másfél hónappal a Haladás elleni tartalékbajnokin tértem vissza, és bár meglehet, eleinte óvatosabb voltam, nem volt bennem félsz. Néhány éve a két lányom elővette a sérülésem felvételét, szóltak, ha akarom, nézzem meg, de nem akartam – amúgy egyszer sem láttam. Néhány éve a Ferencvárosnál is dolgozó Magyar Zoltán szervezett egy jótékonysági mérkőzést, meghívott, igent mondtam, majd később újra keresett, és azt mondta, elfelejtett szólni, hogy Keller József is ott lesz. Azt feleltem, semmi probléma, annak idején nyilván haragudtam rá, de nincs be