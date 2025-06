Marco Rossi elárulta, Varga Barnabás és Tóth Balázs is kezd az azeriek ellen

Elég ledugni az ujjadat a földbe, máris olajat találsz. Úgy tűnik, az azeri mondásnak lehet némi valóságalapja, Baki fölé érve már a magasból látszanak a földből kiemelkedő olajkutak. Az azeri főváros környéke alatt és körül a mai napig rengeteg olajmező található, hogy könnyebb legyen a kitermelés, a Kaszpi-tengeren mesterséges települést is létrehoztak a vízen, hogy a munkásoknak ne kelljen ide-oda utazással tölteniük a drága idejüket.

A Kaukázus és a Kaszpi-tenger találkozásánál fekvő ország igazi kultúrális kereszteződés. A főváros, Baki pedig egyszerre kelti modern, európai metropolisz látszatát, miközben a felhőkarcolók árnyékában, egy utcasarokkal odébb már omladoznak az épületek, az emeleti teraszokon vágják a csirkét.

A tengerpart szemetes, a stadion elfogadható

A magyar válogatott kedden este 18 (helyi idő szerint 20) órától a városközponttól mintegy harminc kilométerre fekvő Liv Bona Dea Arénában lép pályára, hogy finoman fogalmazzunk, a stadion környékén sem a luxus jellemző. Elszomorító a szegénység, a tengerpart szomszédságában fekvő aréna körül európai szemnek különös szállodák és strandok sorakoznak, maradjunk annyiban, ami itt négy csillag, az mifelén jó szándékkal is legfeljebb kettő lenne… De egyéb érdekességek is akadnak itt, a több mint öt kilométeres partszakaszra meglepő módon autóval is be lehet hajtani, a családok a csomagtartóból kempingasztalt, szamovárt, kis székeket, terítőt rántanak elő, és úgy lazítanak. Sajnos a tisztaságra nem különösebben ügyelnek, a parton darabokra tört napozóágyak, az erős UV-sugárzástól foszladozó napernyők, fából és nádból összeeszkábált árnyékolók sorakoznak, embert viszont hétfő lévén alig látni. Egyedül néhány munkás serénykedik, javában zajlik az előkészület a szezonra, ki kerítést fest, ki műanyag székeket törölget, más a parti büfét próbálja valahogy kipofozni. De hiába a szép tengerpart, ha tele van szeméttel, műanyag flakonnal, műanyag pohárral, de még fél cipőt is láttunk a homokban.

Marco Rossi (balra) idei első győzelmére vár a válogatott élén (Fotó: Árvai Károly)

Marco Rossi és labdarúgói ebből azonban (szerencsére) nem sokat tapasztaltak, a csapat a hétfő délutáni landolást követően a Baku belvárosában található szállodába hajtott, az este fél hétkor kezdődő edzésre onnan érkezett busszal a stadionhoz. Liv Bona Dea Aréna méretében a kisvárdai létesítményhez hasonlítható.

„Teljesen más típusú mérkőzés vár ránk, mint Svédország ellen – mondta lapunk kérdésére Marco Rossi. – Abban nem lesz különbség, hogy az ellenfél ezúttal is harcos lesz, de lélektanilag nekik is nagy szükségük lenne a győzelemre, hiszen régen nyertek mérkőzést… Mi az idén három meccsen maradtunk alul, magunkra kell fókuszálnunk.”

Ezen a mérkőzésen az eredmény is fontos

A svédektől pénteken este elszenvedett 2–0-s vereség után nem éppen jó előjel, hogy a válogatott utoljára október 14-én nyert mérkőzést, Szoboszla Dominik duplájával a bosnyákat vertük 2–0-ra. Az azóta eltelt öt mérkőzésen egyedül a németek ellen szereztünk pontot a Nemzetek Ligájában, márpedig ilyen negatív sorozat Marco Rossi irányítása alatt mindössze egyszer fordult elő, 2021 júniusa és szeptembere között hat mérkőzésen nem győzöt a csapat.

Ilyen rosszul még nem indított évet a válogatott a Rossi-érában, Törökországtól kétszer, Svédországtól egyszer kaptunk ki, az 1–8-as gólkülönbség sem éppen imponáló. Jó hír, hogy a támadósorban ismét ott lehet Varga Barnabás, aki kisebb sérülés miatt hiányzott Svédország ellen, a Ferencváros csatára kedden este ott lehet Azerbajdzsán ellen a kezdőcsapatban.

„Varga Barnabás rendben van, ő kezd a keddi mérkőzésen – így a szövetségi kapitány. – Kerkez Milos és Gazdag Dániel nem utaztak el velünk, rajtuk kívül mindenki bevethető. Annyit elárulhatok, hogy a péntekihez képest négy helyen lesz változás a csapatban.”

Hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik, és a Galatasaray légiósa, Sallai Roland mellett ki lesz a harmadik támadó középpályás, egyelőre kérdés, nem kizárt, hogy az idény felfedezettje, Tóth Alex megkapja Marco Rossitól a lehetőséget. A fiatal játékos a svédek ellen is színt hozott a játékba, a szövetségi kapitány talán megnézni, kezdőként mire lehet képes.

Ezúttal Tóth Balázs kezd a kapuban

Ami a kapusokat illeti, Marco Rossitól azt is megkérdeztük, kapus fronton mit tervez, Dibusz Dénes marad a kapuban, vagy más kezd Azerbajdzsánban.

„Jó is hogy szóba hozták ezt a témát… Ezúttal nem Dibusz Dénes kezd, de nem azért, mert pénteken hibázott. Szó sincs erről. Előre megterveztük, hogy a második mérkőzésen mást nézünk meg, kedden este Tóth Balázs kezd, szeretném megnézni, milyen teljesítményt nyújt. Taktikai változások is lesznek Azerbajdzsán ellen, de azok sem azért, mert a svédektől kikaptunk. Sosem kerestem kifogásokat, az alibi rendkívül távol áll tőlem. Törökországtól és Svédországtól kikaptunk, három mérkőzésen szenvedtünk vereséget, nem szabad és nem is lehet kifogásokat keresni. Arra kell figyelnünk, hogy kijavítsuk a hibáinkat, és a jövőre fókuszáljunk. Azerbajdzsán hasonló stílusban futballozik, mint a vb-selejtező csoportunkban Örményország, kicsit már arra a találkozóra is gyakorlunk. Megpróbáljuk magasabb százalékban birtokolni a labdát, de ez önmagában nem lesz elég a győzelemhez.”

Az ellenfél kispadján az a Fernando Santos ül, akit Marco Rossi a portugálok kispadjáról is remekül ismer.

„Remek edző, ráadásul az egyetlen, aki az Európa-bajnokságon a csúcsra vitte a portugálokat – mondta Marco Rossi. – Biztos vagyok benne, hogy most is alaposan felkészült belőlünk, mint ahogy mi is belőlük.”

Noha Azerbajdzsánban felkészülési mérkőzést játszik a válogatott, a tét sokkal nagyobb annál, minthogy csupán gyakorlásról szóljon ez az összecsapás. Szeptember 6-án Írországban már a világbajnoki részvétel lesz a tét, hogy a válogatott harminc év után legyen ott a világbajnokságon!