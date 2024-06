Varga Barnabás hazatér, legjobb esetben három hét múlva maszkban edzhet

Szerdán kiengedik a stuttgarti kórházból a Magyarország–Skócia Eb-csoportmeccsen súlyos arcsérülést szenvedő Varga Barnabást. Mint ismert, egy beadás után a magyar válogatott középcsatárának az arcát telibe találta Angus Gunn kapus bal könyöke, Varga magatehetetlenül esett a földre, hosszasan ápolták, majd kórházba szállították, ahol másnap reggel megműtötték az arckoponyacsont-törést és agyrázkódást is szenvedő labdarúgót.

A műtét a hírek szerint jól sikerült, nem lépett fel komplikáció, így a tervezett protokollnak megfelelően Varga Barnabás szerdán elhagyhatja a stuttgarti kórházat. Természetesen nem tér vissza a válogatott weileri bázisára, hanem Magyarországra utaztatják haza.

A pályára történő visszatéréséről egyelőre csak jósolni lehet. A konkrét eset orvosi dokumentációját nem ismerő, de a praxisukban sok hasonló esettel találkozó orvosok, közöttük a Nemzeti Sportnak nyilatkozó Zacher Gábor főorvos, oxyológus, a honvéd- és katasztrófa orvostan szakorvosa, mentőorvos, címzetes egyetemi docens szerint hosszú hónapokat vehet igénybe a felépülés, és rendkívül sok tényezőtől függ a visszatérés, mivel az arckoponyában sok apró csontocska van, amelyek elmozdulása idegeket sérthet, továbbá az agyrázkódásnak is lehetnek hosszabban elhúzódó következményei. Ugyanakkor Varga Barnabás közvetlen környezetéből lapunk úgy értesült: szerencsés esetben a ferencvárosi támadó három hét múlva akár el is kezdheti maszkban az edzéseket, és két hónapon belül adott esetben pályára is léphet arcvédőben. Ehhez persze az is kell, hogy a maszkban végzett első edzéseken is mindent rendben találjanak az orvosok, és maga a játékos is komfortosan érezze magát.