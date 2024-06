Ezredmillimétereken is múlhat Varga Barnabás felépülésének időtartama

Tobias Painter polgármester boldog volt, amikor Marco Rossi beírta nevét a település emlékkönyvébe (Fotó: Szabó Miklós)

Maibaum, sörsátor, traktorok – Bajorország minden bája Weilerben

Weilerben kedden csendes nap volt, így körülnéztünk a válogatott bázisa környékén, és azt tapasztaltuk, a helyiek hangulatát is fokozta, hogy a magyar nemzeti csapat még mindig versenyben van az Európa-bajnokságon.

A közösségi média tanúsága szerint az első Európa-bajnoki meccs, a Svájc elleni mérkőzés után odahaza már sokan eltemették a válogatottat, megjelentek a vereségek utáni szokásos gúnyolódások. A második, németek elleni vereség után a legtöbben lemondtak a továbbjutásról, és súlyos kritikával illették a játékosokat. Ahogy egy ismerős posztolta: maga hallotta egy budapesti élelmiszerboltban a skót meccs délelőttjén, ahogy egyik eladó szólt a másiknak, tegye ki az összes nemzetiszínű csomagolású Túró Rudit, mert lehet, aznap veszik az emberek utoljára.

Nos, Weiler im Allgäuban nem adták fel ilyen gyorsan a helyiek. A magyar zászlók ugyanúgy kint vannak a kerítéseken, az ablakokban, a magas házak ormain, és ha nem is lobognak, kifeszítve ott vannak még mindig a kirakatokban. Pedig nekik nincs vérségi kötelékük a magyarsághoz, nem is kötötte eddig őket semmi a magyar futballhoz, csupán választott csapatuk erre az Eb-re. Azért, mert itt van a magyar válogatott bázisa. Az ő falujukban. Amire végtelenül büszkék. Ők nem veszítették el a hitüket a skót meccs előtt sem, most pedig, amikor oly közel a nyolcaddöntő, tovább lobog a lelkesedés lángja.

Immár nemcsak a válogatott lakik itt, hanem a Nemzeti Sport tudósítói is néhány napig. Lényegében mindennap jártunk a településen az elmúlt két hétben, jórészt a sajtóesemények miatt, de most már kicsit több időnk jut a megismerésére is. Eddig csak a stratégiailag fontosabb pontokat jártuk meg: a válogatottnak szállást adó Tannenhof Sports & Spa Hotelt, amelyben a csapat mesés zöld környezetben, elzárva lakik, s a helyi amatőr csapat pályáját használja, amelyet az útjelző táblák kissé hivalkodóan stadionnak neveznek. Igaz, egyik oldalán van néhány száz nézőt befogadni képes, fedett lelátója, és az egyik kapu mögött-fölött egy terasz, amely nem csupán meccsnézésre, de közösségi térként is használható, büfével, sörpulttal, asztalokkal. Azt is ellepték a futballrajongók, amikor érkezés után két nappal nyílt edzést tartott a válogatott. A gyep minőségére aligha lehet panasza a játékosoknak, még akkor is viszonylag jól „állta a sarat”, amikor napokig esett, és úgy kellett edzeni rajta. Napos időben pedig ragyogó a gyepszőnyeg, mifelénk az amatőr ligánál magasabb osztályokban is simán megállná a helyét. Sőt, a gyep színére talán Angliában sem lenne panasz. Jellemző ez mindenfelé a környéken, hogy milyen képeslapra illően üde, zöld színe van a fűnek, ami nyilván a gyakori esőnek köszönhető. Szinte mindennap esik ugyanis – ilyen mikroklímája van ennek a régiónak. A hegyek sokszor eldöntik a felhők helyett, hogy meddig vihetik a terhüket.

A válogatott napi edzésére, felkészülésére igazán remek a kis ékszerdoboz, a FV Rot-Weiss Weiler gyönyörűen karbantartott pályája (Fotó: Szabó Miklós)

Pontosan megmondani sem lehet, mekkora település Weiler im Allgäu, sőt azt sem, hogy falunak, netán kisvárosnak érdemes-e nevezni, nemigen húzhatók rá a magyar terminológiák. Egyszerre vannak jelen traktorok, sokan élnek a mező- és erdőgazdálkodásból, de gyárépületekből és irodaházakból sincs hiány. A házak előtt nagyon ritka a kerítés, de szinte minden udvaron látható tűzifa felhalmozva, gyakori a kültéri kemence. A legtöbb magánház ablakában spaletta, virág. A település közepén átfolyó csendes patakot kis hidak ívelik át. A főtéren kedves kis templom, macskakő, Maibaum (amolyan májusfa, ami egész évben kinn van). A vidéki Németország semmihez sem hasonlítható bája. Egyik forrásunk szerint kétezren, a másik szerint négyezren, a harmadik szerint hatezren lakják. A különbség abból adódik, hogy a hegyes-dombos vidéken szinte összenőnek a települések a völgyekben. Weiler im Allgäu néven fut ugyan a kisváros, de az eredeti neve Weiler, ám mivel legalább öt Weiler van Németországban, így különböztetik meg, hogy ez Allgäu régió Weilere. Újabban azonban Weiler-Simmerberg néven szokás emlegetni, mert a két település lényegében összenőtt.

A válogatott játékosainak csak pár lépést kell megtenniük, amikor elindulnak a wileri pályára edzeni (Fotó: Szabó Miklós)

A közösségi élet fő színtere az Eb alatt a helyi sörgyár, a Post Brauerei Weiler hatalmas sátra, amely a válogatott edzőpályája mellett van, hosszú sörpadokkal tele, első kézből lehet kóstolni a helyi világost, közben nézni a meccseket. A falucska apraja-nagyja összegyűlik itt a meccsek idején, a tinédzsérek is ott töltik el az időt, ám őket a meccsnél azért jobban izgatja az egymással cicázás, flörtölés.

Azt persze, túlzás lenne állítani, hogy a lakosság etnikailag homogén. Úgy halljuk, a legtöbben horvátok élnek és dolgoznak itt letelepedett vendégmunkásként, de magyarok is sokan vannak, főleg a környéken, és elsősorban a vendéglátásban. Vannak, akik már itt nevelik a gyerekeiket, mint az a kedves hölgy, aki a médiaközponban készíti mindennap a szendvicseket az újságíróknak.

Keverednek azért a kultúrák is, egyik törzshelyünk a kiváló olasz étterem, ahol olaszok dolgoznak, de a pizzériával majdnem szemben kínai étkezde is található. A kínai étterem boltozatára magyar zászló is van festve, de mint kiderült, nem az Eb apropóján, hanem azért, mert sok magyar jár oda enni. Az egyik törzsvendég a csapatunkról elmondta lapunknak: „Boldogok vagyunk, hogy itt van a magyar válogatott! Szoboszlai Dominik nekünk egy világcsoda, olasz embereket is kérdeztem róla, és ők is ismerték. Abban bízom, ha már itt van a válogatott Weilerben, egyszer tudunk velük találkozni. Biztos, hogy meg tudnék inni velük egy-két sört!”