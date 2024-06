Szijjártó Péter: tizenegy konzul segíti a magyar szurkolókat az Európa-bajnokság meccsein Kölnben és Stuttgartban

A tárcavezető hangsúlyozta: „Ahogy az lenni szokott minden alkalommal, amikor nagy létszámú magyar állampolgár tartózkodik egy helyen külföldön, például sporteseményeken, akkor a külügyminisztérium nagy létszámú konzuli jelenléttel van jelen ezeken a helyszíneken”.

„Most is így lesz ez, mind Kölnben, mind pedig Stuttgartban. Mindkét város repülőterein, illetve vasútállomásain, a szurkolói zónákban, a stadionokon kívül és a stadionokon belül is ott lesznek a kollégáink. Minden egyes mérkőzésre mi is kiállítjuk a konzuli tizenegyünket” – fűzte hozzá.

„Tizenegy konzul teljesít majd szolgálatot minden mérkőzésen. Annak érdekében, hogy ha ügyes-bajos dolgaik akadnak a magyar szurkolóknak, akkor azt már helyben meg tudjuk oldani, és így a lehető legkisebb bosszúság társuljon csak a szurkolói élményhez” – emelte ki.

A miniszter ezután arra kérte a Németországba utazó hazai szurkolókat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre, amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján megtehetnek néhány kattintással.

„Ez azért nagyon hasznos, mert ha valaki bajba kerül, akkor azonnal fel tudjuk venni vele a kapcsolatot, tudjuk, hogy hol, kit kell keresni, vagy éppen kit kell értesíteni. Van egy mobilapplikáció is, Konzinfo Utazom a neve” – közölte.

„Arra kérek mindenkit, akinek lehetősége adódik, hogy ezt a mobilapplikációt töltse le. A szurkolói zónákba minden esetben mobilirodákkal fogunk kitelepülni, ami lehetőséget biztosít majd arra, hogy a helyszínen is meg tudjuk oldani adott esetben a dokumentumok pótlását vagy bármilyen ügyes-bajos dolgot” – mondta.

„A legfontosabb a konzuli védelemre történő regisztráció. Mert ha baj van, akkor a segítség gyorsasága számít. És ha tudjuk, hogy kit kell keresni, tudjuk, hogy hol kell keresni, tudjuk, hogy kit kell értesíteni, akkor tudunk igazán hatékonyan segíteni” – tette hozzá.

„Minden mérkőzésen tehát tizenegy magyar konzul lesz a helyszínen és segíti a magyar szurkolókat abban, hogy csak a szurkolásra, csak a magyar válogatott támogatására kelljen koncentrálni” – összegzett.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata három speciális ügyeleti telefonszámot és létrehozott, amelyet baj esetén hívhatnak a Németország tartózkodó szurkolók (+36 30 084 1605, +36 30 387 0636, +36 30 120 9151).

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének tájékoztatása szerint az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) arról biztosított, hogy a rendezőkkel és a városokkal zavartalan az együttműködés, és mindent megtesznek azért, hogy minél zökkenőmentesebb és biztonságosabb legyen a lebonyolítása az Európa-bajnokságnak.

„Magyarországról három meccsre összesen körülbelül 40 ezer szurkoló érkezik. A Magyar Labdarúgó Szövetség minden egítséget megad” – tudatta.

Arról is beszámolt, hogy egyrészt a beléptetőkapuknál biztosítanak magyar tolmácsolásra lehetőséget, akinek szüksége van rá, másrészt biztosítják a helyszíneken, hogy ha a szurkolók kívánják, akkor együtt vonuljanak ki a stadionhoz.

Arra kérte a magyar drukkereket, hogy vegyék figyelembe, hogy „nemcsak a magyar válogatott, hanem ők is az országot képviselik, tehát ennek megfelelően ne üljenek fel semmiféle provokációnak”.

„A fanzónában étel-ital várja a magyar szurkolókat és zene, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy zavartalan jó szórakozás legyen, és bízom benne, hogy ez hozzásegíti a csapatot a szurkolással együtt az eredményes szerepléshez is” – jelentette ki.

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország