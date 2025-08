Szijjártó Péter: A Hungaroring csúcstechnológiás, és magyar maradt

Látványosan megújult a Hungaroring a 40. Magyar Nagydíjra, ami Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint nemcsak azért lehet példaértékű mindenki számára, mert lenyűgöző lett a végeredmény, hanem mert egyetlen futamot sem kellett elhalasztani az építkezés miatt.

„A sportágban mindenkit ámulatba ejtett az, ami a Hungaroringen az elmúlt egy évben történt – nyilatkozta Szijjártó Péter, miután Stefano Domenicalival, a Formula-1 Group vezérigazgatójával tárgyalt. – A legnagyobb eredmény szerintem az, hogy ugyan 2032-ig van szerződésünk, de a Formula-1 vezetői teljes természetességgel gondolkoznak az ezt követő időszakról is úgy, hogy a versenynaptár része marad a Magyar Nagydíj. Ez a futam negyven éve a sorozat része, sosem került ki a versenynaptárból, és ezt a tradíciót megtartjuk. Ez a beruházás úgy jött létre, a Hungaroring úgy lett csúcstechnológiás, hogy közben magyar maradt. Eddig ezt a pályát nem újítottak fel igazán, mi pedig mindig úgy hivatkoztunk rá, hogy klasszikus pálya, »vintage«, tradíció. Most viszont már kényelmesebb tárgyalási helyzetben vagyunk a Formula-1 vezetőivel, mert ötvöztük ezt a negyven éves tradíciót a legmodernebb kor minden egyes kihívásával és elvárásával, amelyeknek most már meg tudunk felelni.”

Szijjártó úgy látja, a sportágban egyre inkább szükség van a felújításokra, de mindenki inkább két-három évet vállal, a magyar példa azonban bebizonyította, meg lehet csinálni egy év alatt is. Jelenleg a Hungaroringen tartózkodik hét másik F1-es futam promótere, hogy lássák, hogyan lehetett megcsinálni ilyen rövid idő alatt. A verseny napján egyébként Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is tárgyalt Stefano Domenicalival a Hungaroringen.