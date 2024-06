Sallaié és Csobothé a legjobb osztályzat a skótok ellen – így értékelte a magyar válogatott játékosait a Nemzeti Sport!

GULÁCSI PÉTER 0

Ezen a meccsen 57. alkalommal állt a magyar kapuban, jobbal is, ballal is beleért a labdába, kézzel sokáig nem kellett, de ha igen, határozottan, nyugodtan tette, nem kellett nagyobb védést bemutatnia.

BOTKA ENDRE 6

Határozott belépőkkel kezdett, ezt várta tőle a kapitány, kapott egy nagyot könyökkel, a szünet előtt egy remek becsúszással labdát szerzett, abból lövőhelyzetünk volt. Ha felállt a védelmünk, mindig jól helyezkedett, sokat futott, jól teljesített.

WILLI ORBÁN 6

A 7. percben nagyot mentett fejjel, és stabilabb volt, mint az előző két meccsen, igaz, a szünet előtt sárga lapot kapott, ami óvatosságra intette. Közelről csaknem gólt fejelt (les lett volna?), sok párharcot megnyert, a 66. percben tanári módon szerelt, aztán az ellenfél kapuja előtt is felbukkant.

DÁRDAI MÁRTON 5

Hét apró szabálytalansággal kezdett, a szünetig 28 passzából 26 jó volt, nem engedte maga mögé a támadókat, a második félidőt két jó, hosszú, ahogy régen mondták, tért ölelő átadással kezdte, a 64. percben gólt is fejelhetett volna, a 67. percben nagyon pontatlanul ívelt előre.

BOLLA BENDEGÚZ 6

Huszadszor volt válogatott, a 8. percben életerős lövéssel jelentkezett, a szünetig 62 százalékos pontossággal passzolt, ami alacsony szám, de mindig előre próbált játszani, a 64. percben jól adott középre a szöglet után, sokat vállalt, a jobbak közé tartozott.

SCHÄFER ANDRÁS 6

Napra pontosan három évvel a németek ellen fejelt Eb-gólja után vasárnap talán ő kezdett a legjobban. Mindkét oldalon felbukkant, a szünetig minden párharcát megnyerte, a sárga lapja jogos volt, keményen ütközött, a szünet után bravúrral szerzett labdát a sarokban.

CALLUM STYLES 5

Aktívan kezdett, de viszonylag korán sárga lapot kapott, az első félidőben 24 labdaérintése volt, de a szünet előtt olyan sokat várt a passzal, hogy Szoboszlai Dominik kénytelen volt ballal lőni – ha hamarabb szabadul a labdától… Nem volt meggyőző a játéka.

KERKEZ MILOS 5

Sikerült szabálytalanul kezdenie: a sípszó előtt, talán túlpörögve, átfutott a felezővonalon. A 21. percben az Eb-n rá jellemző hiba miatt kerültünk nehéz helyzetbe, kivárt és az ellenfélbe rúgta a labdát, de egy perc múlva szép szereléssel javított. A szünet után zakatolt a vonal mellett.

SZOBOSZLAI DOMINIK 5

Bíztunk a szabadrúgásaiban, de elsőre a sorfalat találta el, a második ötletes volt, majdnem gólt fejelt belőle Willi Orbán. Az 53. perc szimbolikus volt: kitűnő labdaszerzés, majd azonnal rossz csel, labdavesztés, skót lövés. Az 56. percben Sallai Rolandnak passzolt, a legjobb formában lévő Szoboszlai Dominik ekkor kapura lőtt volna.

SALLAI ROLAND 7

Idegesen kezdett, mert minden felé irányuló passz hosszúnak bizonyult, aztán szép cselekkel vétette magát észre, a 34. percben lőtt, de talán a passz szélre jobb ötlet lett volna. Aztán jött a legfontosabb mozdulata, hiszen ő adott gólpasszt Csoboth Kevinnek. Agilisan játszott, benne volt a legtöbb fantázia az első félidőben is.

VARGA BARNABÁS 5

Akkor láttuk először, amikor pörölt a játékvezetővel – ha ezt el tudná engedni! Kiharcolt egy szabadrúgást ígéretes helyről, de a szokottnál kevesebb fejpárbajt nyert meg, a 68. percben rettenetesen megijedt mindenki, amikor a földön maradt, és hosszasan ápolták.

A CSERÉK KÖZÜL NAGY ÁDÁM (–) aktívan szállt be, sokat mozgott, ÁDÁM MARTIN (–) kényszerűségből állt be, SZALAI ATTILA (–) gólpasszt adhatott volna Sallai Rolandnak, de ez nem az ő műfaja, NAGY ZSOLT (–) és CSOBOTH KEVIN (7) a hajrában állt be; utóbbi először a kapufát találta el, de aztán az utolsó másodpercekben eldöntötte a mérkőzést – nyerő embere volt Marco Rossinak!

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

SKÓCIA–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Aréna, 54 000 néző. Vezette: Facundo Tello (Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky) – argentinok

SKÓCIA: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.) – McGinn (Amstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Ché Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Botka, W. Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth K., 86.), Schäfer, Styles (Nagy Á., 61.), Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Szoboszlai D., Varga B. (Ádám M., 74.), Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Csoboth (90+10.)

Sárga lap: Styles (18.), W. Orbán (26.), Schäfer (44.), McTominay (50.), Kleinheisler (75., pályán kívül), Csoboth (90+11.)