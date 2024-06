Rossi: Szoboszlai sérülten játszott, de nélküle nincs magyar válogatott

A skót kollégák először a skót szövetségi kapitány által is számon kért büntetőről kérdezték Marco Rossit.

„Az előző meccsen Gündogan egy tiszta szabálytalanságot követett el a németek gólja előtt és nem beszélt róla senki. Akkor most nekem miért kellene erről beszélni? A VAR-szobában megnézték és nem láttak szabálytalanságot” – reagált Rossi, aki ezután a játék képéről beszélt.

„A skót csapat az első félidőben többet birtokolta a labdát. Utána kiegyenlítettebb volt a meccs, oda-vissza mentek a támadások, de nekünk voltak nagyobb helyzeteink. Szerintem megérdemelt győzelmet arattunk.”

A szövetségi kapitány ezután Varga Barnabás sérüléséről is beszélt.

„Úgy tűnt, elveszítette az eszméletét, aggódtunk az állapota miatt és az orvosok elég lassan indultak el, nem mérték fel a helyzet súlyosságát. Barninak eltört az arccsontja, az biztos, ha továbbjutunk nem számíthatunk rá, műtét is vár rá.”

Ezután a kiélezett hajrá és a szerencse került szóba.

„Könnyű győzelmem talán sosem volt még. Bulgáriában például a 97. percben szerzett öngóllal egyenlítettünk. A pályafutásom során semmit sem adtak ingyen. A koromból is adódóan nem biztos, hogy a következő Eb-n is itt leszek, de örülök, hogy megvan az első győzelmem az Eb-n, még ha az egy győzelem, két döntetlen, három vereség nem is túl jó mérleg. Örömmel tölt el, mert kívülről talán azt gondolja valaki, rajtam, a magyar válogatott élén nincs akkora nyomás, mint mondjuk egy olasz, francia vagy német válogatott kapitányán, de rajtam is nagy a nyomás, amit nem szeretek, de el kell viseljek. Köszönettel tartozunk a szurkolóknak, akik oda-vissza ingáztak Magyarország és Németország között, nekik ajánljuk a győzelmünket, nem pedig a billentyűhuszároknak. Nagyon csalódott lettem volna, ha pont nélkül távozunk, mert talán csak a Svájc elleni első félidőben nem játszottunk jól. A németek elleni vereség benne van a pakliban, az Eb egyik esélyese. Azt játszottuk ellenük, mit kellett, de nem volt szerencsénk. A szerencse most azonban végre ránk kacsintott a 100. percben. ”

Csoboth Kevinről és Szoboszlai Dominikról is kapott kérdést a kapitány.

„Szoboszlai nem százszázalékos. Izomfájdalmai vannak. Sorozatkezelésen van túl, hogy egyáltalán játszani tudjon, mert Szoboszlai nélkül nincs magyar csapat. Gondolkodtam, hogy lecserélem, de maradt, mert mindig veszélyes tud lenni. Most Csoboth Kevin lett a nyerő ember. Hihetetlen gyerek. Az ő tempójában nagyon fontos hogy odaérjen a labdákra. A németek ellen nem ért oda, most igen. Kapufát is lőtt és a végén betalált. Egyszerre 11-en vannak a pályán, de 26-os a keretünk és aki beáll a kispadról, hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez.”

Rossi azt is elmondta, az utolsó pillanatig hitt a győzelemben.

„Amikor láttam, hogy tíz perc a hosszabbítás, tudtam, hogy még nyerhetünk, persze az is benne volt a pakliban, hogy kikapunk. A döntetlen egyik csapatnak sem lett volna jó. Skócia nagyon bátor játékkal állt elő. Nagyon fárasztó meccs volt, ők is lőhettek volna gólt, mi is, de nekünk több helyzetünk volt.”