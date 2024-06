„Apa, örültök?” – Csoboth Kevin szülei elsírták magukat

A büszke szülők

„Erre a gólra vártam, mióta a fiam futballozni kezdett – nyilatkozta a Nemzeti Sport kérdésére telefonon a skótok elleni, hihetetlen győzelem után Csoboth Kevin édesapja, Csoboth Róbert. – Ötéves kora óta játszik, és azt gondolom, ezzel a góllal koronázta meg mindazt a menedzselést, azt a támogatást, amivel a kezdetektől igyekeztünk segíteni őt. Ezért a mai estéért megérte tizenkilenc évet dolgozni. Nagyon büszkék vagyunk.”

És, hogy mit mondott a győztes gól szerzője a meccs után az otthonról szurkoló szüleinek?

„Az első két mérkőzésen ott voltunk a stadionban, de a harmadik találkozóra babonából nem mentünk ki, mert az Újpestben is akkor szerezte ebben az idényben a hét gólját, amikor nem voltunk ott a meccsein. A lefújás után nagyon visszafogott volt, alighanem még sokkhatás alatt volt, és ő sem fogta fel mindazt, ami történt. Felhívott, és csak ennyit kérdezett: »Apa, örültök?« Az édesanyjával egymásra néztünk, és elsírtuk magunkat.”

Csoboth Róbertet ezután konkrétan a gólról is kérdeztük, illetve szóba került az az út is, amit fia bejárt azóta, hogy 2021-ben hazatért a Benficától.

„Amikor az első helyzeténél a kapufára lőtte a labdát, nem hittem el, hogy nincs egy kis szerencséje. Régen lelkileg megtörték az ilyen szituációk, amikor kihagyott egy gólhelyzetet. Most viszont ment tovább, mintha mi sem történt volna, és a gólnál higgadt tudott maradni. Hihetetlen, hogy most ugyanúgy együtt örülhettek egy gólnak Szoboszlai Dominikkal, már a válogatottban, mint tizenkét évvel ezelőtt a Főnixben. Az is hihetetlen, hogy idáig eljutott azok után, hogy két éve még a Fehérvár kölcsönjátékosaként az NB II-es Szegedben szerepelt. Nagyon jó döntés volt Újpestre szerződnie, ahol mindenkitől, beleértve a szurkolókat is, megkapta a bizalmat, a türelmet, és ugyanez a helyzet a válogatottnál is, és ahogy Újpesten, most már a nemzeti csapatban is meg tudta valamelyest hálálni ezzel a góllal a szurkolók szeretetét.”

Csoboth Kevin nem mellékesen a napokban, június 20-án töltötte be a 24. életévét, tehát mondhatjuk azt is, meglepte magát a születésnapja alkalmából ezzel a góllal, amely egyébként a 10. meccsén az első találata volt a nemzeti csapatban.