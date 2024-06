Rossi: Lesznek változások, de Szoboszlai miatt nem aggódom

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi először a skótokról beszélt a sajtótájékoztatón.

„Agresszív játékra számítok a skót válogatottról, hiszen ugyanaz a csapat célja, mint a miénk, ők is szeretnék győzelemmel zárni a tornát, ahogy mi is. A skótok első meccséről nehéz beszélni, mert tíz emberrel kellett játszaniuk. A skót csapat általánosságban véve veszélyes csapat. Jól ismerjük őket, reméljük, megtaláljuk a legjobb formánkat ellenük” – fogalmazott Rossi.

Ezután a csapat fizikai állapota és a szerencsefaktor került szóba.

„Számunkra az első két meccs után nincs más alternatíva, csak a győzelem adhat esélyt, de ugyanebben a helyzetben vannak a skótok is. Eddig nem volt szerencsénk. Jó, Svájc ellen nem is játszottunk jól, de utána javultunk, és a németek ellen is jobbak voltunk, de nem keresek ürügyet. Szoboszlai állapota miatt nem aggódok. A legfontosabb a regeneráció, ezen dolgoztunk az elmúlt három napban” – reagált a kapitány, akit arról is kérdeztek, mit vár a mérkőzés argentin játékvezetőjétől.

„A játékvezetőktől mindig következetességet várok. Az előző meccsünkön a játékvezető nem volt következetes. A németek az első félidőben született gól nélkül is nyertek volna. Az a lényeg, ha van egy VAR, akkor nem kellene számítson a csapatok presztízse, mindenkit megillet ugyanaz a védelem.”

Majd a várható kezdőcsapatról kérdeztük Rossit.

„Nincs aggasztó helyzet egyik játékos fizikai állapotát illetően sem. Persze lesz néhány változtatás a csapatban, hogy frissebbek legyünk, de nem a teljesítmény miatt változhat a kezdőcsapat.”

A skót újságírók részéről konkrét kérdés érkezett Callum Stylesról.

„Az izraeliek elleni meccsen elszenvedett sérülése után Svájc ellen még nem állt készen, s a németek elleni meccset megelőzően is hagyott ki edzéseket, de most már velünk edzett, elmondhatom, hogy készen áll a játékra.”

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG 2–0

Köln: Skócia–Svájc 1–1

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország