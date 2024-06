Lesgólig és helyzetekig eljutott, de a németektől is kikapott a nagyot harcoló magyar válogatott

A kezdés utáni pillanat egész remek volt: Szoboszlai Dominik labdát szerzett Ilkay Gündogannal szemben, Bolla Bendegúz indítását nem érte el ugyan fejjel Varga Barnabás, de röviden tette haza a labdát Jonathan Tah, Sallai Roland pedig megelőzte a tizenhatosnál Joshua Kimmichet – ám a Freiburg légiósa az ötös bal sarkáról ballal a kilépő Manuel Neuerbe lőtt. A hatodik percben megint magyar lehetőség adódott, Bolla Bendegúz elé gurult lövésre a labda, jó is lett volna a bomba, ám Robert Andrich combbal blokkolni tudta, szögletre.

Nem kezdett tehát megilletődötten a válogatott, és különösen meglepő volt, hogy a meccs elején a rózsaszín-lilák nem támadtak le, pedig mindenki ezt várta tőlük. Azért a 12. percben már a németeknek is volt helyzetük: Kai Havertz kihasználta Willi Orbán bizonytalankodását, és négy méterről, ballal lőni tudott, Gulácsi Péter hatalmasat védett jobb kézzel, bravúrja nélkül a labda alighanem a jobb felsőben kötött volna ki.

Nagyon jó hozzáállással játszott a magyar csapat, fegyelmezett volt taktikailag, és ha nem lett volna néhány bosszantó labdaeladás – de közel sem annyi, mint Svájc ellen! –, akkor meggyőzőbb lett volna a mérkőzés első negyede.

Aztán jött egy felfoghatatlanul amatőr gól!

Középre játszás után Willi Orbán tisztázott Ilkay Gündogan elől, aki vállal kicsit meglökte a magyar védőt. A lipcsei játékos elesett, szabálytalanságot reklamált, de lett volna még módja szögletre kotorni a labdát, mint ahogy Gulácsi Péternek is felszednie a földről (a sípszóra várt?...), de a sok bába között elveszett a gyerek, Jamal Musiala pedig köszönte szépen, és gólt lőtt… Visszanézték még az esetet, de el kell ismerni, a német játékos mozdulatát nevetséges lett volna lefújni, ezt bizony a magyar védők ügyetlenkedték össze. (1–0)

Két perccel később Szoboszlai Dominik remekül lőtt 22 méterről, a balösszekötő helyéről szabadrúgást, Manuel Neuer óriási bravúrral tornázta ki a labdát a jobb felső sarok elől, majd a kipattanót próbálta középre lőni éles szögből Bolla Bendegúz, ám a németek klasszisa megint védett, nem hiába ünnepelték hősként a védők.

Négy perccel később pedig a remekül végigvitt kontraakció végén Kerkez Milos tette Szoboszlai Dominik elé a labdát, de ballábas lövését az ötösön blokkolni tudta Jonathan Tah. A 42. percben Jamal Musiala ijesztett megint rá a védelemre, azonban 14 méteres lövése után a labda a bal felső sarok helyett az oldalhálót találta el, az első félidő utolsó percében pedig Sallai Roland a kapuba fejelt – csakhogy előtte már les volt.

Harcosan, akaratosan kezdte a második félidőt is a magyar válogatott, megküzdöttek minden labdáért a játékosok. Több helyzet is kialakulhatott volna, de vagy az utolsó passzba csúszott hiba, vagy lövés helyett passzoltak, netán ígéretes passz helyett lőttek. A 60. percben viszont már igazi nagy gólszerzési esély adódott: Sallai Roland nagyszerűen húzta meg a bal szélt, ballal középre is adott, ott Varga Barnabás tökéletes ütemben ugrott fel, Jonathan Tah már verve volt, de a ferencvárosi csatár pontatlanul célzott fejjel, a jobb felső sarok fölé egy méterrel. A földre roskadt bánatában, érezte, hogy sok ilyen kiváló lehetőség aligha adódik már a németek ellen.

S le is sújtott a baj, büntettek a németek a 67. percben: megmozgatták, kipasszolgatták a magyar védelmet, a végén az üresen érkező Ilkay Gündogan ballal kilenc méterről laposan a bal alsó sarokba lőtte a labdát – mondhatni, mesteri akció volt... (2–0)

A következő percekben kétszer is nagyot kellett védenie Gulácsi Péternek. Nem volt szabad összeesni, és újabb gólokat kapni, mert a gólkülönbségnek is lehet még jelentősége, ugyanakkor kockáztatnia is kellett Marco Rossinak, és az utolsó negyedórában két csatárral játszott már a nemzeti csapat, a pályára lépő Ádám Martin a középpályás Bolla Bendegúzt váltotta.

Az utolsó percekre jöttek támadásban friss emberek (Csoboth Kevin, Gazdag Dániel), de ívelgetésekhez nem voltak sem magas támadók, sem magas védők, Szoboszlai Dominik pedig lényegében jobbhátvédnek állt, nagyon sokat vállalt magára, próbálkozott a hosszú labdákkal – ám óhatatlanul elszórt néhányat.

Sokkal jobban, bátrabban és férfiasabban futballozott a magyar válogatott, mint Svájc ellen, a hozzáállást nem érheti kritika, és szerencséje sem volt, minden vitatható helyzetből rosszabbul jött ki, így újfent meg kellett hajolni az erősebb csapat nagyobb tudása előtt.

A továbbjutáshoz most már csoda kellene.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–0 (1–0)

Stuttgart, 54 000 néző. Vezette: Danny Makkelie (Hessel Steegstra, Jan de Vries) – hollandok

NÉMETORSZÁG: Neuer − Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt − Andrich (Can, 72.), Kroos − Musiala (Führich, 72.), Gündogan (Undav, 84.), Wirtz (Sané, 58.) − Havertz (Füllkrug, 58.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla (Ádám, 75.), Nagy Á. (Kleinheisler, 64.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 75.) – Sallai (Csoboth, 87.), Szoboszlai – Varga B. (Gazdag, 87.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Musiala (22.), Gündogan (67.)

Sárga lap: Varga B. (23.), Rüdiger (27.), Mittelstädt (89.), Szoboszlai (90+3.), Rossi (90+3.) (Az első félidő hajrájában a magyar kispad előtt is felmutatta a játékvezető a sárga lapot, Tömő Attila csapatmenedzser kapta.)

AZ ÁLLÁS 1. Németország 2 2 – – 7–1 +6 6 2. Svájc 1 1 – – 3–1 +2 3 3. Skócia 1 – – 1 1–5 –4 0 3. MAGYARORSZÁG 2 – – 2 1–5 –4 0

NÉMETORSZÁG

Kapusok: 12 – Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 – Manuel Neuer (Bayern München), 22 – Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: 16 – Waldemar Anton (VfB Stuttgart), 20 – Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 6 – Joshua Kimmich (Bayern München), 24 – Robin Koch (Eintracht Frankfurt), 18 – Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), 3 – David Raum (RB Leipzig), 2 – Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: 23 – Robert Andrich (Bayer Leverkusen), 11 – Chris Führich (VfB Stuttgart), 5 – Pascal Gross (Brighton – Anglia), 21 – Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), 8 – Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), 10 – Jamal Musiala (Bayern München), 25 – Emre Can (Dortmund), 19 – Leroy Sané (Bayern München), 17 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: 14 – Maximilian Beier (Hoffenheim), 9 – Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), 7 – Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 13 – Thomas Müller (Bayern München), 26 – Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország